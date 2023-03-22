"أصبحتُ أنتَ".. أحلام مستغانمي تدون سيرتها الروائية
بعد عدد من الروايات التي نالت استسحان شريحة واسعة من القراء، أصدرت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، سيرتها الروائية تحت عنوان "أصبحت أنت" عن دار هاشيت أنطوان/نوفل (بيروت ـ 2023).
وتروي مستغانمي، في هذا الكتاب، مقتطفات من سيرتها ومذكراتها، فتعود إلى بداياتها الأولى وكيف شغفت بعالم الكتابة والشعر، خصوصًا في سنوات المراهقة قبل أن تدخل عالم الرواية.
وتسرد صاحبة "ذاكرة الجسد" في هذا الكتاب بعض التفاصيل عن أسرتها وعلاقتها بوالدتها ووالدها الذي شارك في "ثورة الاستقلال"، كما تلقي الضوء على مسألة عشقها للعربية في بلد هيمنت على فضاءاته اللغة الفرنسية.
وتتحدث مستغانمي عن بداية تفتح الوعي الوطني لديها في الجزائر الفتية التي حققت استقلالها للتو، وما تلا ذلك من تحديات.
والكتاب بهذا المعنى رحلة معرفية وجمالية في ماضي الكاتبة، وماضي بلادها عبر نصوص محملة بتفاصيل عائلية واجتماعية ووطنية تنطلق من الشخصي لكنها تعني الجماعة والمرحلة التاريخية على نطاقٍ أوسع.
ويتضمن الكتاب مكاشفة وبوحًا لتفاصيل لم تذكرها صاحبة "الأسود يليق بك" من قبل، فضلا عن أن الكتاب يمثل رسالة حب لبلدها الجزائر.
وهو مكتوب بأسلوب شاعري عرفت به مستغانمي، في أعمالها الروائية السابقة، التي حققت رواجا واسعا.
وأحلام مستغانمي، هي كاتبة جزائرية، حاصلة العام 1985 على دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة السوربون على يد البروفيسور جاك بيرك.
وصنفت مجلة "فوربس" الأمريكية في العام 2006 الكاتبة مستغانمي، الأكثر انتشارًا في العالم العربي، بتجاوز مبيعات كتبها المليوني نسخة.