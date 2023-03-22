"أصبحتُ أنتَ".. أحلام مستغانمي تدون سيرتها الروائية

بعد عدد من الروايات التي نالت استسحان شريحة واسعة من القراء، أصدرت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، سيرتها الروائية تحت عنوان "أصبحت أنت" عن دار هاشيت أنطوان/نوفل (بيروت ـ 2023).

وتروي مستغانمي، في هذا الكتاب، مقتطفات من سيرتها ومذكراتها، فتعود إلى بداياتها الأولى وكيف شغفت بعالم الكتابة والشعر، خصوصًا في سنوات المراهقة قبل أن تدخل عالم الرواية.