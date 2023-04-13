رواية "قيامة جميلة".. المُتخيَّل وتقلبات الحياة

تدور أحداث رواية "قيامة جميلة" للروائي السوري الدكتور أديب حسن، حول علاقة حب تجمع "جميلة"؛ الفتاة الجزائرية التي عاشت في طفولتها سنيّ العشرية الجزائرية السوداء، و"جان"؛ الشاب الكردي القادم من سفوح جبل الجودي، حيث يجتمعان في مدينة كبيرة مصادفةً أثناء سعيهما لتحسين ظروف حياتهما، وهما القادمان من بؤرتي مأساة.

"قيامة جميلة" التي صدرت قبل أيام عن دار "موزاييك للدراسات والنشر" في مدينة إسطنبول التركية، هي الرواية الثانية لأديب حسن، بعد روايته "الخزّاف الطائش" التي صدرت عام 2019 ولاقت صدى كبيراً بين القرّاء والنقاد..