رواية "قيامة جميلة".. المُتخيَّل وتقلبات الحياة

رواية "قيامة جميلة".. المُتخيَّل وتقلبات الحياة
تدور أحداث رواية "قيامة جميلة" للروائي السوري الدكتور أديب حسن، حول علاقة حب تجمع "جميلة"؛ الفتاة الجزائرية التي عاشت في طفولتها سنيّ العشرية الجزائرية السوداء، و"جان"؛ الشاب الكردي القادم من سفوح جبل الجودي، حيث يجتمعان في مدينة كبيرة مصادفةً أثناء سعيهما لتحسين ظروف حياتهما، وهما القادمان من بؤرتي مأساة.
"قيامة جميلة" التي صدرت قبل أيام عن دار "موزاييك للدراسات والنشر" في مدينة إسطنبول التركية، هي الرواية الثانية لأديب حسن، بعد روايته "الخزّاف الطائش" التي صدرت عام 2019 ولاقت صدى كبيراً بين القرّاء والنقاد..
وعن الإصدار الجديد، يقول الكاتب أديب حسن لـ"إرم نيوز": "الرواية هذه فكرتها السعي وراء الحلم مهما بدا مستحيلاً ولا ممكناً.. وعلى الرغم من قصة الحب التي تغلف طابعها، إلا أن خلفية الرواية فيها الكثير من الخيال الذي يتداخل مع الواقع بصورة فنية مدروسة لشحن الحدث ببُعد طيفي لا مادي يسهم في إخراج المشهد من الواقعية الجافة المألوفة إلى أبعاد أخرى يمتزج فيها الحالم المتخيَل بوقائع الحياة وتقلباتها".
وأديب حسن، شاعر وروائي سوري كردي من مواليد مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا، نال العديد من الجوائز العربية في الشعر والنقد، وصدر له أكثر من عشرة كتب في الشعر والنقد والرواية.