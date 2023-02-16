"تاج الحياة" لنورة عبيد.. رواية تونسية تغوص في قضايا "مجتمع عليل"

تطرح الكاتبة التونسية نورة عبيد في روايتها الصادرة حديثا "تاج الحياة"، قضايا اجتماعية انطلاقا من جملة من التساؤلات والفرضيات التي تضعها لمعالجة ما تسميه "المجتمع العليل" وإيجاد بدائل عن الواقع.

ومنذ الصفحات الأولى للرواية يجد القارئ كثيرا من الخيال في معالجة أمراض المجتمع، حيث تستحضر الكاتبة "الصحن الطائر" ومعجم الفضاء.

وتعتبر الكاتبة أن "نصيبنا من الوجود لا يتحقق إلا من خلال الخيال"؛ لذلك تفتح في هذا النصّ أشكالا جديدة من المعرفة، وهي أشكال تتطلع من خلالها إلى عالم مختلف يساعد الشخصيات على تجاوز أزماتها، لا سيما أنّ للخيال قدرة على استبدال فقر الواقع بالآفاق اللامتناهية للعالم المتخيّل.