تعرف على الكاتبة الأكثر مبيعًا على أمازون

أصبحت بريطانية لم تتمكن من القراءة أو الكتابة حتى بلوغها 39 عامًا من عمرها، الكاتبة الأكثر مبيعًا في بريطانيا وكتبت 27 رواية حتى الآن.

وقالت الكاتبة التي تُدعى كارين وودز، البالغة من العمر الآن 53 عامًا إنها واجهت صعوبة في التركيز في المدرسة وكانت تتخطى الدروس في أغلب الأحيان.

وأضافت أن والدها انفصل عن والدتها حينما كان عمرها 13 عامًا، وبعد ذلك بعامين، تركت كارين المدرسة ولم تكن تمكنت من تعلم القراءة والكتابة.