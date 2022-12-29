"حكايات شعبية من تونس".. كتاب يوثق ذاكرة "التراث الشفهي" للبلاد

ويستحضر البقلوطي، في الكتاب الصادر مؤخرا عن دار الكتب الوطنية في تونس، حكايات الأجداد والجدّات، والروايات التي كان الحكواتي التونسي الشهير عبدالعزيز العروي يرويها عبر محطّة الإذاعة التونسية وتشدّ إليها الأسماع، وتهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ اجتماعية في أذهان الناشئة بشكل خاص.

وجمع البقلوطي شتات تلك الحكايات المرويّة شفهيا أو الموثقة من خلال تسجيلات صوتية، وضمنها في كتابه، الذي يحتوي 27 حكاية منها "السلطان والطير" و"الغول والثلاث بنات" و"زوجات السلطان" و"حبّة الرمان" وغيرها من الحكايات التي علقت بأذهان البعض، خصوصا من الأجيال السابقة وقد لا تعلم عنها الأجيال الجديدة شيئا.

ويضم الكتاب أيضًا مجموعة من الرسوم من ابتكار الفنان أسامة الطرودي تتماشى كل واحدة منها مع فحوى القصّة المرويّة.