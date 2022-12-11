في المجموعة القصصية "حب".. مشاعر الإنسان المعاصر والأدوات الرقمية

تقدم القاصة السودانية آن الصافي العديد من المشاعر الإنسانية، وتأثرها بالحداثة التكنولوجية، وامتداد ذلك للتغير في صفات الإنسان وعاداته وتقاليده، عبر الزمن، من خلال المجموعة القصصية "حُب" الصادرة عن دار فضاءات للنشر، والفائزة بجائزة الطيب صالح 2022.

وتتناول المجموعة العديد من المشاعر التي يمر بها الإنسان خلال رحلته في الحياة، حيث العلاقات العاطفية المنتهية، ومشاعر الولادة، وشعور الإنسان حيال موت الآخرين، وتهيّب ذلك، كما وتتناول الوفاء للموتى، والتعبير عنها بعلاقة الإنسان مع الصور، كما وتكتب عن المشاعر البديلة التي يحملها الإنسان في لحظة ما من الحياة، ليستطيع الإكمال، عبر أطراف صناعية، هي الإضافة التي لم يكن يتوقعها، أنها سبيله ليكمل ما يشبه الحياة.

وتناقش الكاتبة قدرة الإنسان على صنع قصته الخاصة مع العالم، وإن تشابه الحدث، كمتداول بين الأشخاص، لأنها ترى بأن لكل منا قصته الذاتية، وطريقة وصف خاصة للأشياء، مبينة قيمة التجربة وأثرها في صنع الذات الإنسانية.