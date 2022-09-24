تجاوزت مليون مشترك.. "يوسكرايب" مكتبة رقمية فرنسية تغزو السوق الأفريقية

بدأت شركة ”يوسكرايب“ الفرنسية التي توفر خدمة المكتبة الرقمية تغزو السوق الأفريقية بشكل لافت، وتشتغل الشركة على هذه السوق لتبلغ في سبتمبر / أيلول 2022 عتبة المليون مشترك.

وتجاوزت الشركة الفرنسية، التي تقدم مكتبة رقمية على الهاتف المحمول، وأساسا الكتب الرقمية إلى جانب الكتب الصوتية والوثائق التعليمية وبعض العناوين الصحفية، المرحلة الرمزية المتمثلة في مليون مشترك.

ويقول مؤسس ورئيس شركة ”يوسكرايب“ خوان بيرلو دي كوربيون لصحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية: ”بعد شيء من الوقت تمكنا أخيرًا من العثور على النموذج المناسب لخزانة الجيب الخاصة بنا، وفي غضون ثلاث سنوات ضاعفنا عدد المشتركين لدينا بمقدار عشرين ضعفا“.

وتقول ”لوفيغارو“ إنه ”من تونس إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر ساحل العاج والكاميرون، أصبحت ”يوسكرايب“ موجودة الآن في 11 دولة أفريقية، ويضيف رئيس الشركة: ”في القارة الأفريقية كانت هناك فرصة مهمة لعرض الكتب الرقمية التي تلبي احتياجات التعلم والقراءة العميقة“.

وبحسب المصدر ذاته فإنّ ”هذه المناطق لديها فقط عدد محدود من المكتبات، حيث إنّ 86 % من القراء الأفارقة يقرؤون على هواتفهم، وهناك توفر المنصة وصولاً غير محدود إلى مكتبتها مقابل 15 سنتًا في اليوم أو 80 سنتًا في الأسبوع، وتتم المدفوعات من رصيد الهاتف.

واختارت الشركة بالفعل الانضمام إلى العديد من مشغلي الاتصالات مثل ”أورونج“ و“المغرب تليكوم“ و“أوريدو“ (في الجزائر) و“موف“ في ساحل العاج.

وتضم ”يوسكرايب“ الآن أكثر من مليون مرجع في الكتيب الترويجي الخاص بها وهي تتعامل مع أكثر من 1900 ناشر حول العالم، من بينها دور النشر الأفريقية، وكذلك دور النشر الفرنسية مثل ”هاشات“ و“غاليمار“ و“ميديا بارتيسيباسيون“ والناشرين الأنجلو ساكسونيين مثل ”راندون هاوس“، حيث تدفع الشركة حوالي 60 % من عوائد مبيعاتها لأصحاب الحقوق الفكرية، مع التوزيع بين الناشرين بما يتناسب وعدد الصفحات المقروءة.

وفي فرنسا، حيث يبلغ الاشتراك 10 يورو شهريًا، لدى الشركة أقل من 100 ألف مشترك.

ويوضح جوان بيرلو كوربيون أنّ سوق الكتب الرقمية مزدحمة بالفعل، ولا سيما من شركة ”أوديبل“ العملاقة، وهي شركة تابعة لشركة ”أمازون“ التي تستحوذ على أكثر من ثلثيها.

ومع توقع 8 ملايين يورو في حجم المبيعات لعام 2022، تأمل ”يوسكرايب“ في الاقتراب من التوازن المالي، وتود الشركة تجاوز حاجز المليوني مشترك العام المقبل، من خلال الاستمرار في التطور والتغلغل أكثر في أفريقيا.