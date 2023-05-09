"منازل الأمس" لسومر شحادة.. قصة عاطفية تسبر خفايا القارئ
تمكن الروائي السوري سومر شحادة في روايته "منازل الأمس" من إيصال حزن مكثف بسلاسة وعمق إلى القارئ، موحيا بما يخفي قلبه من الألم الكبير، الذي أصابنا به.
ويعتبر الناقد حسن أكرم أن الروائي شحادة لم تكن تعنيه فكرة نشر رواية ناجحة بقدر ما كان يعنيه كتابة قصة نسرين بكل صدق وشفافية، وقد نجح في ذلك.
وفي "منازل الأمس"، يتناوب "كارم" و"نسرين" على إكمال ترتيب لوحة متناثرة القطع، ليقدم سومر شحادة رواية تشبه في تكنيكها رواية "الطيار" للكاتب الروسي يفيغني فودولازكين، بحسب الناقد حسن أكرم.
وعمد الروائي السوري على توريط القارئ للمشاركة في السرد، إذ يقدم قصصا متفرقة من الحكاية بطريقة توجب على قارئها ترتيبها في مخيلته.
ولا يمكن الحكم على أفعال شخصيات الرواية بكونها "شريرة" أم لا، فالروائي شحادة ترك تبريرا لكل الشرور والمواقف الضبابية، وتركنا نرى الحياة الكاملة لحبيبين في محنتهما، التي هي محنتنا، الإنسانية.
ويلفت الناقد حسن أكرم إلى أن سومر شحادة تمكن من تحقيق ما يعجز عنه الكثير من الكتاب، وهو الكتابة عن أحداث عادية بطريقة غير عادية وبالغة السحر. فتبدو الرواية مجرد حكاية عن انفصال شريكين بعد زواج دام 18 عاما، لكن ما كتبه "شهادة" هو حكايتنا السرية، نحن الذين قرأنا الرواية، وحاولنا الهرب من محتواها.
وغامر الروائي السوري مع نفسه، حيث صارحها إلى أبعد درجة، كتب عن مخاوفنا وعنا من خلال قصة "حبيبين"، ومكنته تجربته الحسية والنفسية من أن يلقي خطاب الاعتراف هذا نيابة عنا.
ويرى "أكرم" أن شحادة تمكن من إيصال مشاعره بمفردات هادئة، وتطويع اللغة دون أن يؤثر ذلك على انسيابية السرد الهادئة إلى نهاية الرواية.
ويبدو أن كاتب الرواية يعرف أين يريد أن يوجهك ويقودك عن طريق السرد، وإلى أي حزن يرغب في أن يأخذك إليه.
يذكر أن "منازل الأمس"، الصادرة عن دار الكرمة 2023، تروي قصة "نسرين" و"كارم" عبر فصولها، إذ يحاول كل منهما الدفاع عن نفسه أمام إشكالية الانفصال، الذي ستنتهي به الرواية، التي تبدو كأنها محاكمة ليس فيها أي مذنب.
وتعد "منازل الأمس" الرواية الثالثة للكاتب السوري سومر شحادة، الذي نال عن روايتيه السابقتين "حقول الذرة" جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، و"الهجران" جائزة نجيب محفوظ للرواية.