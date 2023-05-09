"منازل الأمس" لسومر شحادة.. قصة عاطفية تسبر خفايا القارئ

تمكن الروائي السوري سومر شحادة في روايته "منازل الأمس" من إيصال حزن مكثف بسلاسة وعمق إلى القارئ، موحيا بما يخفي قلبه من الألم الكبير، الذي أصابنا به.

ويعتبر الناقد حسن أكرم أن الروائي شحادة لم تكن تعنيه فكرة نشر رواية ناجحة بقدر ما كان يعنيه كتابة قصة نسرين بكل صدق وشفافية، وقد نجح في ذلك.

وفي "منازل الأمس"، يتناوب "كارم" و"نسرين" على إكمال ترتيب لوحة متناثرة القطع، ليقدم سومر شحادة رواية تشبه في تكنيكها رواية "الطيار" للكاتب الروسي يفيغني فودولازكين، بحسب الناقد حسن أكرم.