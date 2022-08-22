5 روايات تأخذك في رحلة عبر التاريخ العربي.. تعرف عليها

لطالما وضعت الرواية تاريخ الإنسان على المحك، من خلال السرد الواقعي المحمل بتفاصيل الخيال والاجتهاد من قبل الكاتب، وكذلك القناعات الأيديولوجية التي تعبر عن شخصيته خلال الكتابة، فبذلك تطرح الرواية التاريخية الأسئلة الفارقة حول ماضي الإنسان، وهويته الثقافية، والبُنى المشكلة لحاضره.

وبما أن المكان والزمن والشخصيات والصراع، هي الأشياء المشتركة بين التاريخ والرواية، فإنها الركائز التي يمكن للكاتب اللعب بينها لتقديم صوته الروائي مصورا حقبة من الماضي.

ومن خلال الرواية التاريخية بإمكان الجمهور الرجوع لصُلب الحدث المشكل للماضي، والغوص في جزئيات لربما ليست هي الحقيقة كاملة، لكنها صورة من صورها، وهو ما يقدم للأجيال ما قد تعذر عليهم رؤيته من الماضي، لذا اعتبرت مصدرا غير تقليدي للتاريخ يمكن الرجوع إليها للغوص في الماضي.

وهنا مجموعة من أبرز الروايات العربية التاريخية، التي كشفت عن حقب مختلفة من التاريخ العربي، وفي أماكن مختلفة.

الطنطورية

وهي رواية الأديبة المصرية الراحلة رضوى عاشور، الصادرة العام 2010، وتتعمق من خلالها في الوصف والتقديم والسرد لحكايات الإنسان الفلسطيني الكارثية مع الاحتلال.

إذ تقدم من خلال روايتها قصص عائلات فلسطينية تعرضت للتعذيب والتهجير من بيوتها في قرية الطنطورة الفلسطينية قضاء مدينة حيفا، العام 1947، وتستخدم الرواية عبر شخصية رقية المكلومة، السرد المعاصر من العائلات، مرجعة للمشهد التفاصيل المنسية، أو المُتكتم عليها خلال الحديث التقليدي عبر الصحف ووكالات الأخبار.

وتُعري الرواية الأسلوب الانتهاكي الممارس من قبل العصابات الصهيوينة المهاجمة للقرى الفلسطينية خلال النكبة الفلسطينية 1948.

وتستطرد عبر لغة شيقة في وصف تجربة التهجير للإنسان، وأثر المكان والمكان الآخر في تشكيل هوية الإنسان، عبر قصها للعديد من التجارب المؤلمة للعائلة الفلسطينية عبر التاريخ مع الاحتلال، والتي تقدمها موثقة من مركز الأبحاث الفلسطيني.

عزازيل

وهي رواية للكاتب المصري يوسف زيدان، صدرت العام 2008، وتدور أحداثها في القرن الخامس الميلادي، حيث تكشف النقاب عن الصراعات في تلك المرحلة بين المسيحيين والوثنيين الجدد، خاصة بعد تبني الإمبراطورية الرومانية للدين المسيحي وقتها، حيث تبدأ الصراعات والانقسامات بين المتدينين والمجددين في الدين المسيحي من جانب، والوثنيين من جانب آخر.

أما جغرافيا الرواية فكانت أحداثها تدور في صعيد مصر والإسكندرية وشمال سوريا، وكذلك فلسطين، وأحداثها مبنية على ترجمة لفائف كتبت باللغة السريانية كانت مدفونة شمال مدينة حلب السورية.

ويقدم زيدان الرواية بلغة صوفية مفعمة بالأحاسيس، عبر سرد لغوي يميل للشاعرية والتلميح فيما بين السطور.

وجاءت طريقة عرض الرواية بأسلوبها الشيق، وشخصياتها المتصارعة بالأفكار المشكلة للهوية، مقدمة أسئلة هامة لتاريخ تطور الشخصية العربية الدينية حتى عصرنا الحالي.

وبالرغم من الانتقادات الموجهة للعمل، كونه يظهر جانبا من ظلامية حقبة دخول المسيحية لمصر، لكنه يقدم رسالة هامة في التسامح وتقبل الإنسان الآخر حينما نختلف معه في العقيدة أو المذهب. وقد حازت الرواية على جائزة البوكر العربي للعام 2009.

موت صغير

وهي رواية للكاتب السعودي محمد حسن علوان، صدرت في العام 2016، وتقدم في طياتها سيرة روائية متخيلة عن حياة شيخ الصوفيين محي الدين بن عربي، منذ الولادة حتى الوفاة، وتسلط الضوء عن محطات هامة في حياة ابن عربي، والتي جاء أبرزها رحلات سفره المتكررة من الأندلس إلى أذربيجان، ومن ثم المغرب ومصر والحجاز والشام والعراق وتركيا.

وترصد الرواية التحولات الذاتية التي مر بها الشيخ الصوفي، خلال معاصرته العديد من الأماكن، والأشخاص، وكذلك الحروب.

وتدور أحداث الرواية في القرن الثالث عشر الميلادي، ويقدمها الكاتب علوان بطريقة سردية شاعرية، ولغة منمقة، يغلب عليها الطابع التأملي الصوفي. لكن الرواية كونها اتخذت شخصية متخيلة لبطولة العمل، فقد خرجت في الكثير من الأحيان عن السياق الطبيعي لشخصية ابن عربي، وحملت العديد من التخييلات من قبل الكاتب، وهو ما ألقى باللوم عليه من النقاد، وخلق حالة من الجدل حول مسيرة بن عربي الصوفية العشقية المنفتحة على العديد من التجارب.

وقد فازت الرواية بجائزة البوكر العربي العام 2017.

عائد إلى حيفا

وهي رواية للأديب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني، صدرت العام 1969، وهي من أشهر الروايات الفلسطينية على الإطلاق، وقد نالت الكثير من الانتشار على مستوى العالم، من خلال الترجمات للغات الإنجليزية، الإسبانية، الروسية، اليابانية، وغيرها.

ويقدم كنفاني في هذا العمل سردا للتاريخ الفلسطيني منذ العام 1948، حتى تاريخ صدرو الرواية. وتبرز الأحداث معضلة الهوية الفلسطينية والعربية منذ حدوث النكبة، والتحديات التي كانت تحيط بالوعي العربي خلال مزامنة النكبة وما تبعها من حروب وأحداث، كان من أبرزها حرب 1956، وحرب1967.

وتبدو الرواية كاشفة عن تفاصيل الوجع الفلسطيني، وأزمة الإنسان مع القيم الأخلاقية، وضياع الحق، مع محتل يمتلك القوة، والدعم الدولي. وتكشف عن عمق أثر تهجير الإنسان عن موطنه قسرا، وتقلبات الحنين وسيطرته على الذات المشردة. وتعطي الرواية حلما فلسطينيا يبقى معلقا في أفق اللحظة العربية، عبر سعيد وزوجته والعودة إلى حيفا بعد عشرين عاما، وهي نظرة أمل نحو المستقبل من قبل الكاتب.

صندوق الرمل

وهي رواية صدرت عام 2022، وتقدم فيها الكاتبة الليبية عائشة إبراهيم تجربة مريرة لوقائع حدثت خلال بدء الحرب الإيطالية على ليبيا العام 1911، وما تبعها من احتلال.

وتعتمد الكاتبة على وثائق تاريخية مسجلة، خلال فترة مداهمات القوات الإيطالية للقرى الليبية، وتم توثيقها من قبل صحفي إيطالي، فضحت الاعتداءات الكارثية على النساء منهن الفتيات والحوامل والآنسات، وكذلك الأطفال والمظلومين، الذين تم اعتقالهم من مناطق متفرقة من المدن الليبية، وحجزهم، وتعذيبهم، وقتلهم، دون أي سبب مقنع.

كما وتلعب منهجية الرواية الإنسانية طرح النقائض من خلال الكشف عن واقع حياة الجنود الإيطاليين الذين دفعتهم الحاجة المادية للانضمام للجيش الإيطالي، وتطبيق تعليماته بغزو الأرض الليبية.

وتبني الكاتبة لغتها بطريقة سرد مشوقة ولغة سلسة، كما أن تتابع الأحداث يدفع الملل عن الرواية.