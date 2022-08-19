"نساء الدولة.. فن الحكم".. كتاب عن نساء استثنائيات في السلطة

تستعد الكاتبة الفرنسية آنا فولدا لإصدار كتابها ”نساء الدولة.. فن الحكم“ الذي تشرح فيه أسلوب النساء في الحكم، وما يميز أداءهنّ السياسي عن السياسيين الرجال، انطلاقا من مجموعة من النماذج في العالم.

في هذا الكتاب تضع آنا فولدا برفقة 20 مؤرخا وصحفيا تحت المجهر أداء ”نساء الدولة الاستثنائيات“.

وتعتبر الكاتبة أنّ هناك اختلافا في طريقة الحكم لدى المرأة، وأنّ علاقة المرأة بالسلطة مختلفة عن علاقة الرجل بها.

وتوضح الكاتبة في حديث لصحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية أنّ ”النساء اللواتي مارسن وظائف تنفيذية غالباً ما يقمن بذلك كنوع من ممارسة الوصاية أو للتعويض عن النقص في وريث ذكر، فيما يتعلق بالملكات، لذلك نادرًا ما كانت المرأة القوية هي الخيار الأول والحل الواضح“.

وأشارت إلى أنّ ”ماريا تيريزا من النمسا، وهي واحدة من أقوى النساء في القرن الثامن عشر، لم يكن مصيرها حقًا أن تحكم، فقد أُجبرت على ذلك لأن والديها لم يكن لهما وريث ذكر بعد وفاة الأخ الأكبر“.

وأضافت فولدا أن ”إليزابيث الثانية اعتلت العرش ونجحت في سن الخامسة والعشرين في خلافة والدها جورج السادس بسبب تنازل عمها عن العرش. وفي فرنسا، تم تعيين إديث كريسون وإليزابيث بورن في منصب رئاسة الحكومة في سياقات اقتصادية وسياسية متوترة“.

وفي هذا الكتاب، تعتبر آنا فولدا أنّ ”المرأة بمجرد وصولها إلى السلطة لا تختلف الطريقة التي تحكم بها اختلافًا جوهريًا عن طريقة الرجل، لكن غالبًا ما نرى المزيد من البراغماتية وتنافسًا أقل وانجرافًا نرجسيًا بينهنّ، حيث من النادر أن تغرق النساء في السلطة في الغطرسة والرغبة في البقاء في السلطة، وغالبًا ما يمارسن المهمة كواجب وجب إنجازه دون الاستمتاع الحقيقي بها“.

وتطرح الكاتبة جملة من النماذج النسوية وتجاربهن في الحكم على امتداد عصور مختلفة، حيث عرفت كليوباترا أكثر من أي شخص آخر كيف تقدم نفسها وتفرض شخصيتها، وبدت كاثرين الثانية من روسيا أو أونغ سان سو كي من القيادات النسائية التي لا تنقصهن النزعة الاستبدادية التي نجدها عند الرجال.

وسعت فولدا في هذا الكتاب الجديد إلى تغيير الصورة النمطية عن ماري أنطوانيت، وأفردت لها فصلا خاصا في الكتاب، رغم وجود شخصيات نسائية حاكمة ذات شأن أعظم منها.

واعتبرت أنّ هذه ”طريقة لتعديل صورة ماري أنطوانيت التي غالبًا ما يتم تصويرها على أنها امرأة تافهة تمامًا، خالية من أي اهتمام بالشؤون العامة“.

ومن بين الشخصيات السياسية النسائية الواردة في الكتاب، المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، التي غيّرت العالم قبل توليها السلطة، فقد نشأت في بلد شيوعي، ألمانيا الشرقية، قبل أن تقود، من 2005 إلى 2021، القوة الاقتصادية الأوروبية الرائدة.