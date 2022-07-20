الشاعرة أسماء عزايزة: الذائقة العربية تعاني من إشكالية تاريخية

لطالما خاضت الشاعرة الفلسطينية أسماء عزايزة، في المفاهيم الكونية المختلفة كالحزن، والموت، والغيبي، والواقعي، والوطن، والهوية، والتشكيل، وغيرها، باحثة عن طرق جديدة لتفسير الأشياء، وتكلل لها من خلال ذلك صوت شعري معاصر يتسم بالاختلاف.

أسماء عزايزة المولودة في 1985، في قرية دبورية بالجليل الأسفل، شمال فلسطين، وانتقلت للعيش في مدينة حيفا، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الصحافة والأدب الإنجليزي.

عملت عزايزة في قنوات إذاعية وتلفزيونية كمقدمة برامج، وتعمل الآن كمديرة لمشروع من تأسيسها وهو ”فناء الشعر“.

وأجرت ”إرم نيوز“ حوارا مع أسماء عزايزة، حيث قالت حول مفهومها للشعر: ”لا يشغلني مفهوم الشعر، لعلمي بأنه غير ثابت ودائم الحركة والتحول، لكني أستطيع القول إن معناه ينحصر في شكل علاقتي به، وليس بوصفه الأكاديمي“.

وأوضحت: ”من خلال طريقتي يمكنني وصفه بأنه شيء ما في ظلمتي، أو معرفة الأسرار التي تقولها ذاتي، فدون الشعر أشعر بأني عارية، وكل شخص يمكنه معرفة حياتي، وحين أفقد هذه المنطقة الخاصة التي هي بمثابة غرفة شخصية، أفقد الخصوصية، وتصبح حياتي مشاعا، لا قيمة لها“.

وأضافت عزايزة ”الشعر هو تجاربي لفهم العالم، فطريقتي هي تكوين أفكاري خلال الكتابة، فالأفكار تتشكل خلال الكتابة، ففهمت حدادي على أبي، خلال الكتابة عنه، وليس قبلها، وفهمي لظلم البشرية، يكون خلال التجريب في الكتابة. وتحول الشعر مع الزمن، رفيقًا وحلمًا يوميًا، ووجهة للرغبة والمتعة“.

النضج الفكري

أما عن النضج الفكري في الكتابة فتنفي عزايزة وجود فترة النضوج الفكري، وتؤكد أنها مبنية على المطلق والوهم الكبير ”صحيح أن تجاربنا الحياتية تزيدنا نضجًا، لكننا لا نعرف فعلًا وقت النضج الحقيقي“.

وحول تجربتها تقول: ”أستطيع أن أصف تجربتي الشعرية كما قال محمود درويش: ”ذات ولادات عديدة“، فلم أولد شعريًا دفعة واحدة ولا أريد ذلك، وبسبب الحاجة إلى تلك الولادات العديدة، أشعر بعدم الرضا ولربما بالغضب، على ومن قصائدي القديمة“.

وتابعت: ”تخلقت نظرة جديدة داخلي حول مضمونها، بتضاريس جديدة، ومفردات جديدة، لو كنت سأكتبها الآن. لذا هنالك أمر متداخل في هذا المفهوم الشائك، أي ما قبل وما بعد النضوج“.

اللحظة الشعرية

وفيما يتعلق باللحظة الشعرية وطقوس الكتابة تقول الشاعرة: ”أنا لا أؤمن بوجود لحظة شعرية، أو فكرة خارج الوعي، والتي يسمونها بالإلهام الشعري أو الوحي. لكن هنالك لحظات تتفوق قدرتنا على التعبير والإمساك باللغة، حيث تلمع اللغة، ويزداد الحس اللغوي، ويكون التركيز فيها فارقًا“.

وأضافت: ”الكتّاب جلابون لهذه اللحظات، فبإمكاننا التمهيد لهذه اللحظات، ما يسمى طقوس الكتابة. وأنا أمتلك بعضًا من هذه الطقوس، الانعزال في غرفتي، وإبعاد الهاتف عني، وكم كبير من القهوة“.

واستطردت: ”قد تجيء الأفكار، وقد أجلس في انتظارها ساعات. فهنالك ثمة ألفة، وملل، من تكرار طقوس الكتابة، لكنهما ضرورتان. وأميل للمقاهي الغريبة التي لا تعرفني، ولا يعرفني أحد بها، وهذا يشعرني بحرية كبرى، وهذه الحرية تؤثر في الكتابة، وتحررها“.

الكتابة للجميع

وتتساءل عزايزة: ما المشكلة في أن يكتب الجميع؟ مؤكدة انزعاجها من استعلاء الكثيرين في هذا الإطار، فتقول: ”الكتابة ليست حكرًا على أحد، ومن جانب آخر من الذي يحدد معايير الكتابة في الأصل ويحق له الحكم على كتابة الناس؟ فالقصيدة الجيدة، ستجد طريقها للمتعة والفهم إن كانت كذلك، أما الرديئة فستبقى ملقاة في هذا الفضاء، وتموت فيه، مهما حصلت على“لايكات“.

وتتابع ”صحيح أنه يزعجني إعجاب المئات بقصيدة رديئة، لكن هذا يتبع للذائقة العامة. لكن هنالك إشكالية تاريخية في الذائقة العربية العامة، وهذا ما يعنيني، ولربما يكون هذا الإعجاب ترجمة للواقع. لذا يجب العمل على تربية الذائقة وتشكيلها، لكن من المسؤول عن هذه التربية؟“.

وترى أسماء عزايزة أن ”المؤسسات الرسمية أسهمت في تشكيل ذائقة 400 مليون عربي، بهذا الشكل الرديء“، مؤكدة أن ”التنشئة والمدارس وواضعي المناهج، والمؤسسات الثقافية، كلها تعاني العطب، وهي نفسها التي ترى في قصيدة النثر بأنها ليست شعرًا، هذه هي الإشكالية الكبرى“.

وتفيد عزايزة: ”ما زالت هذه المؤسسات تبحث عن الشعر التقليدي العاطفي، والشعر السياسي الواضح الذي يخاطب الجماعات. وهنا أسترجع قول الشاعر أدونيس حين قال: ”كل شيء خلاق يكون غامضًا بالنسبة لمعاصريه“. فهو لا يبشر بالوضوح حين يكون ستارًا لتخفي أصحابه عن الإبداع، وكذلك لا يبشر بالغموض باعتباره ستارًا. فما يعني الجميع هو الإبداع.

واستطردت قائلة: ”لكننا لا زلنا في نطاق ذائقة رجعية تقليدية، تمنع انتشار الإبداع. فالسائد هو الشعر المنبري والكلاسيكي، ولا تتواجد أي جهة تكشف الستار عن الشعر المعاصر. لكن هذا لا يمنع قراء حقيقيين، يستكشفون الشعر المعاصر ويحافظون على وجوده“.

انفجار شعري

وفيما يتعلق بالانفجار الشعري والتجديد المستقبلي، تفيد عزايزة بأن هذا بحاجة لمغامرة، وتتابع:“ لا يمكنني التنبؤ بمستقبل الشعر، لكن قصيدة النثر تشهد تحولًا عظيمًا. فشكل وأسلوب القصيدة يتغير، حسب أدوات المعاصرة. ويمكن أن يكتب عن حقبة خمسين عامًا من الشعر العربي، بأنها حقبة واحدة، تحمل المعالم نفسها، فأرى أن التغيرات الجذرية لم تحدث بعد للبحث عن نظام شعري آخر“.

مزاج

وعند سؤالها عن مزاجية الطباعة بالنسبة الشاعر تقول: ”يعنيني المزاج الذي تولده التجربة الحياتية، وكل ما هو خارج الكتابة مثل النشر، العرض والانتشار، فيحكمه المزاج الرغبوي للإنسان. فالمشروع الشعري هو الأساس، وعملية النشر هي امتداد لفعل الكتابة، وهي ضرورة، وتتم عبر عملية التجميع من الأدراج أحيانًا“.

وأضافت: ”هنالك مشروع شعري متكامل يتشكل خلال الكتابة، وتعلم جيدًا بأنك لن تبذل مجهودًا في جمعه، لأنه يندرج تحت مفهوم واحد وحالة موحدة، مثل مجموعتي بعد وفاة أبي. لكن لا أدري متى نقول إنها ناضجة، هل القصيدة ناضجة؟ هل الحالة التي كتبت عنها ناضجة؟ لا أعرف حقًا.

وقالت إن ”نشر القصيدة لا يعني وصولها لخط النهاية، فلربما تحتاج إلى إضافات أو تعديلات، لكن ما يتم هو فقط عملية تخلص من القصائدة المتراكمة لدى الشاعر، للتفرغ للإفساح لتجربة جديدة“.

وتكمل: “ أشعر أحيانًا بأني مللت الحالة أو الأسلوب الذي أكتب من خلاله، ويزعجني التكرار، لذا أتخلص من مجموعة قصائد متراكمة في الدرج، عبر النشر، وأنتظر صوتًا وأسلوبًا جديدًا من داخلي. فأنا لا أعرف شكل ومادة قصيدتي الجديدة، في المستقبل، ولا أعرف ماهيتها، وهو أمر محفز وممتع. ففعل البحث عن الجديد يتحقق في الكتابة ذاتها“.

عالمية

أما حول طموح الشاعر العربي للوصول للعالمية تسأل عزايزة: ”لو تحدثنا عن مصطلح العالمية في الشعر، فهل ترجمة قصائد الشاعر تعني وصوله للعالمية؟ وتكمل: ”مثلًا الشعر السويدي حين يتم ترجمته للعربية، ما يعني وصوله لـ22 دولة، فهل هذا يعني كونه عالميًا؟“.

وتقول: إن ”وصول الشعر لمركز الحضارة، وهو مفهوم أنشأته العولمة، يسهم في دخول لعبة الشعر العالمية، نظرًا لتهاوي منظومة الثقافة في الوطن العربي، بفعل واقعه السياسي. فالصلة بالعالم يعني وصلولها للعالم الحيوي.

وحول طموحها من الترجمة تقول: ”أتمنى وصول شعري لأي مكان في العالم كأن يقرأه المواطن الفيتنامي“

وترى أن القصيدة ذاتها يجب أن تجتهد لتصل للعالمية، وتسأل: ”هل مثلًا يفكر الشاعر الفرنسي بأن يصل للمواطن العربي؟ لكن في الواقع أن الشاعر العربي يطمح لذلك“.

جسد ثقافي

واعتبرت الشاعرة أن ”المسؤول عن إيصال الشعر للشعوب الأخرى هو جسد ثقافي من المؤكد أنه غير الشاعر، فالمؤسسات الناشرة هي المسؤول الأول، والأحرى بها الوصول للقارئ العربي أولًا. وفكرة كون الشعر لا يقرأ عند العرب، فهي وهمية، لأن من يحدد ذلك المؤسسات الحاضنة للأدب“.

وأوضحت أن ”هذا ما يتم بالفعل التركيز عليه في صناعة الرواية وتسويقها. وإن عدم وصول الشعر العربي، الذي أراه عظيمًا، للمواطن الياباني مثلًا، لا يعني كونه ضعيفًا، لكن هذا يتحمله الناشر والمؤسسات الكبيرة التي تضع السياسة الثقافية المستقبلية“.

الكتابة والقراء

وعن علاقتها بالقارئ لحظة الكتابة توضح: ”وأنا أكتب لا أتخيل القارئ، وخلال عملية الكتابة، أكون القارئ الأول، بالنقد والمدح أو الاستهجان. فالعلاقة بيني وبين القصيدة لا تتوقف، كقارئة أولى، ومن ثم تتسع الحلقة للزوج والأصدقاء، بمشاركتهم التجربة والتعرف على الآراء“.

الغيبي والواقعي

وعن ترابط الغيبي والواقعي في الكتابة والحياة تقول عزايزة إن ”الغيبي والواقعي يمتزجان وينعجنان ببعضهما في لحظة واقعية مثل الموت، فلا يعود فارق بين الشعور بأي منهما. فتجربتي مع حدث الموت، تأصل فيها الإحساس بالحدث اليومي الواقعي، وكأنه يصبح في لحظة جزءا من الواقع العضوي المعتاد. وصحيح أن الشعر يعزز الغيبي، إلا أن الغيبي نفسه يتعزز بالحياة اليومية.

وتوضح ”الشعر في هذا الإطار مساحتي الآمنة؛ لكي أقول ما يعتبره الكثيرون جنونًا. والغريب أن هذا الغيبي لا يقلص قيمة الواقع في حياتي، ولا يحجمه. فالروحاني والجسدي في الكثير من المرات لا يكونان قابلين للفهم“.

تشافٍ

وحول مجموعتها الشعرية الجديدة ”الجسد الذي تسلقته دومًا“ تقول: ”هذه المجموعة الشعرية كانت مرحلة لتعميق الحداد على أبي، لكنها كانت كذلك رحلة للتشافي من ثقل وطأة الموت. وقصائدي هنا تعمقت في الحزن والنواح، واستدراجهما للسطح، ومحاكاة صدمة موت الأب، ومن ثم بعد وقت تمضي المشاعر لمحاولة استعياب وفهم ما حدث كفعل واقعي، وكذلك البحث فيما بعده“.

الموت

وعن تناول الموت في الشعر، تبين أن ”الكتابة عن الموت تصبح مثيرة كونها تخرج صادقة. فالموت يحجز لنفسه المركزية في الشعر منذ الأزل، لكن دمجه في كل صورة شعرية أمر يبعث على الملل. لكن الموت في لحظة ما، يخرج عن كونه مجازًا، فهو لا يشبه أي استعارة. وعندما أيقنت أن لحظة موت أبي انتهت، توقفت عن الكتابة في المزيد عن تأملات الموت، لكني أبقى في حالة انتظار، لموقف فلسفي خاص حول الموت في المستقبل“.

صدرت لعزايزة المجموعة الشعرية ”ليوا“ الحائزة على جائزة عبد المحسن القطان العام 2010. وأصدرت بعده ”كما ولدتني اللديّة“ (الأهليّة/ 2015) و“لا تصدّقوني إن حدّثتكم عن الحرب“ (المتوسط، 2019). وقريبا تصدر لها مجموعة ”الجسد الذي تسلقته يومًا“.

وسبق أن تواجدت قصائدها في أنطولوجيّا شعريّة لشعراء فلسطينيين وألمان (الأهليّة، 2017).وقد ترجم بعض من قصائدها إلى الإنجليزيّة والألمانيّة والفرنسيّة والفارسيّة والسويديّة والإسبانيْة والسلافيّة والتركيّة وغيرها.