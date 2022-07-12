"الشرفاء" لياسمينة خضرا.. سردية جديدة لتاريخ الجزائر

يستعد الروائي الجزائري ياسمينة خضرا للقيام بجولة في الجزائر من 16 إلى 19 يوليو/ تموز الجاري للترويج لروايته الجديدة ”الشرفاء“.

والرواية، الصادرة عن دار نشر فرنسية بالشراكة مع دار ”القصبة“ الجزائرية للنشر، تدور أحداثها في الجزائر، وتحديدا في مدينتي بشار والقنادسة مسقط رأس الكاتب.

ووصف خضرا في منشور على موقعه الالكتروني الرواية الجديدة بأنها الأفضل بين جميع أعماله الروائية، معتبرا أنها الرواية الأكثر اكتمالا، والأفضل كتابة، والأكثر تشويقا.

ومن خلال هذه الرواية، يعود ياسمينة خضرا إلى التاريخ الجزائري كمادة يستلهم منها إبداعه وأحداث روايته، حيث يتناول حياة سكان الجنوب الغربي الجزائري خلال سنوات العشرينيات من القرن الماضي، بمنجم الفحم الشهير في المنطقة، ومعاناة السكان، والدور الذي لعبته زاوية القنادسة في الوعي والإشعاع الديني.

ويُعدّ ياسمينة خضرا واحدا من بين أكثر الكتاب مبيعا في فرنسا والجزائر، وسبق أن نشر نحو 40 رواية سابقة، حوّل بعضها إلى أفلام ونشرت في 50 دولة حول العالم، وتعتبر رواية ”فضل الليل على النهار“ من بين أكثر الروايات التي حققت نجاحا كبيرا في مبيعاتها وتتويجها طيلة مساره الأدبي الطويل، لا سيما أنها مستلهمة من تاريخ الجزائر سنوات الثلاثينيات.

ويقدّم الملخص المنشور على الغلاف الخلفي لمحة عن قصة الرواية، ومما جاء فيه ”لقد عشت ما كان علي أن أعيشه وأحببته بأفضل ما أستطيع، إذا كنت محظوظًا أو إذا كنت قد أخطأت في مكان ما عن غير قصد، إذا خسرت كل معاركي، فإن هزائمي لها مزايا، إنها الدليل على أنني قاتلت“.

ويضيف ناشر الرواية ”الجزائر، 1914، لم يكن ياسين الشراقة قد غادر دواره عندما تم إرساله إلى فرنسا للمشاركة في الحرب، وبعد العودة إلى الوطن بعد الحرب، تنتظره مغامرات مذهلة أخرى، هو مطارد أساء إليه القدر، لن يواجه الشدائد إلا بنقاء حبه وإنسانيته التي لا تنفصم.. (الشرفاء) هي رواية كبرى، أكثر أعمال ياسمينة خضرا إثارة للإعجاب“.