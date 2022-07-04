وفاة الأديب السوري خيري الذهبي

نعت أوساط ثقافية مساء اليوم الإثنين، الأديب والكاتب السوري خيري الذهبي، الذي توفي عن عمر يناهز 76 عاما.

ويعد الذهبي واحداً من أبرز المثقفين السوريين والعرب ممن برعوا في كتابة الرواية والسيناريو والتاريخ.

ومن أبرز أعمال خيري الذهبي ”وردة لخريف العمر“، و“رقصة الحبارى“، و ”حسيبة“، وأمير الحلم“، و“ملحمة أبو خليل القباني“.

ونال الراحل عدة جوائز، منها ”وسام الشجاعة والشرف من الجمهورية العربية السورية 1975″، و“جائزة أدب الأطفال“ عن وزارة الثقافة ومنظمة الطلائع“، وجائزة ”ابن بطوطة لأدب الرحلات- 300 يوم في إسرائيل“،