"طرحان" لعبدالله كروم.. "نبش" في ممارسات المستعمر الفرنسي بصحراء الجزائر

تقدم رواية ”طرحان“ للكاتب الجزائري عبد الله كروم، طرحا تاريخيا اجتماعيا لمرحلة دقيقة من تاريخ بلاده الحديث.

وتسلط الرواية الضوء على جرائم المستعمر الفرنسي في الصحراء الجزائرية والظروف الاجتماعية الصعبة التي واجهها سكان الجنوب الجزائري منذ ثلاثينيات القرن الماضي وصولا إلى الاستقلال.

وحصل العمل مؤخرا على جائزة ”آسيا جبار“ الأدبية في الجزائر في دورتها السادسة، فرع اللغة العربية.

واعتبرته لجنة تحكيم الجائزة ”عملا يعكس توجّهات عدد من الأدباء المحليين من الجيل الجديد، في مجال التنويع وابتكار أساليب جديدة في الكتابة، وهي خصوصية يتميز بها مبدعون شباب تناول أغلبهم المحطات المختلفة لتاريخ الجزائر إلى جانب الهوية والتراث وقضايا المرأة“.

والرواية الصادرة عن دار ”خيال“ للنشر والتوزيع والتي تقع في 214 صفحة، هي رواية تاريخية اجتماعية تنقل يوميات أهالي منطقة توات في محافظة أدرار جنوب الجزائر.

كما تصوّر تفاصيل معاناة كابدوها جرّاء ممارسات وحشية اقترفها المستعمر الفرنسي للنيل من معنوياتهم إبان اندلاع معركة التحرير وقبلها.

وحينذاك، عمد المستعمر إلى تجنيد أبناء تلك المنطقة إجباريا وزجّ بهم في أتون الحرب العالمية الثانية ونكّل بهم بعد ذلك بشتى أشكال التعذيب والأعمال الشاقة بمواقع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

ويشير عنوان الرواية ”الطرحان“ إلى مصطلح محلي متداول في مجال المعاملات المالية خلال النصف الأول من القرن العشرين.

وعُرف في منطقة ”توات“ التي تدور بها أحداث الرواية، في زمن الجوع والفقر.

ويعني هذا المصطلح ”القرض مع الرهن“ حيث وصل الأمر بأهالي تلك المنطقة إلى رهن ممتلكاتهم مقابل الحصول على الغذاء.

ودفع هذا الإجراء المجحف حينها بعض الأهالي الذين نفدت مدخراتهم من الغذاء، إلى الهجرة فرارا من تبعات هذه الممارسة فوجدوا أنفسهم في مواجهة الضياع والتيه والحرمان.

وفي هذه الرواية التي تعد وثيقة إبداعية ذات لغة شعرية كثيفة، حاول عبد الله كروم، نقل حكايات ومعاناة وهموم سكان تلك المنطقة من العمق الجزائري خلال الفترة الاستعمارية، لا سيما في عقود الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

واستند الكاتب إلى جملة من الأساليب السردية المختلفة ومستلهما من الفضاء الصحراوي لغة لذيذة معبّرة عن العمق الجزائري، وعن الخصوصية الاجتماعية والتاريخية والجغرافية لمنطقة توات ومحافظة أدرار عامة.

وفي هذا العمل الروائي تبدو دلالات التراث المحلي المادي واللامادي جليّة وبارزة، فقد استخدم الكاتب، وهو أستاذ للغة العربية وناقد، القصائد الشعبية المحلية.

وحضرت في هذا العمل أيضا رائحة المخطوطات والأساطير والتراث الشفوي والفن والمعمار، كالقصبة (المزمار) والقصور الطينية المنتشرة في عمق الصحراء الجزائرية.

ووصف رئيس لجنة تحكيم إسناد جائزة ”آسيا جبّار“ الأدبية، الدكتور عبد الحميد بورايو، هذه الرواية بأنها ”تتميز ببناء معماريّ محكم يقدم حكاية محورية تتمثل في حياة الشخصية الرئيسية والظروف التي عاشتها أسرتُه ومحيطُها القرويّ“.

وأشار بورايو كذلك إلى ”شبكة من الأحداث الفرعيّة تسهم في إقامة حبكة مترابطة، تشدّ القارئ، وهو يتابع المشاهد والأحداث المصاغة بلغة وصفية حواريّة شفّافة“.

وبدا أنّ كروم، قد نجح من خلال هذه الحبكة ومن خلال أسلوبه السلس في الكشف عن طبيعة الحياة في مجتمع منطقة ”توات“ خلال تلك المرحلة التي عرفت وضعا استعماريا متحكّما في الرقاب، وظروفا بيئيّة شديدة القسوة عمّقت أوضاعا مزرية من الفقر والمجاعة ورفعت من وتيرة الصراع الاجتماعي والسياسي.