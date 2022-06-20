السعودية.. استضافة أدهم شرقاوي تضع معرض المدينة للكتاب في مرمى الانتقادات

يواجه المنظمون لمعرض كتب تستضيفه المدينة المنورة في السعودية، انتقادات واسعة بسبب ثلاثة ضيوف متهمين بالإساءة للمملكة وقادتها، أحدهم كان من المقرر أن يحضر بشكل شخصي، فيما اقتصر حضور الضيفين الآخرين عبر كتبهم فقط.

وانطلق يوم الخميس الماضي، معرض المدينة المنورة للكتاب الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بمشاركة أكثر من 200 دار نشر من 13 دولة تعرض أكثر من 60 ألف عنوان بمختلف اللغات.

وتسبب نشر برنامج المهرجان الثقافي، في انتقادات واسعة للمنظمين بعدما ظهر اسم الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي بين من سيشاركون في جلسة حوارية بالمهرجان، كانت مقررة يوم الأحد، وتوقيع كتبه في اليوم التالي.

فقط انتقد مدونون سعوديون كثر، وبينهم شخصيات معروفة، مثل المحامي البارز، عبدالرحمن اللاحم، دعوة شرقاوي للمملكة والمعرض، متهمين إياه بالإساءة لبلادهم وقيادتها عبر سلسلة تغريدات دونها في حسابه بتويتر قبل نحو عشر سنوات.

صدق او لاتصدق ان صاحب هذا الطرح سيلقي محاضرة على شباب الوطن بعد ساعات ويقدم كتابه الذي دخل معه بدون فسح لجميع المشاركين #معرض_المدينة_المنورة_للكتاب_2022 pic.twitter.com/3Iik8txvs7 — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) June 19, 2022

وكتب اللاحم تغريدة أشار فيها لصورة تغريدة قديمة للكاتب شرقاوي ”رحم الله الملك عبدالله رحمة واسعة، ولن ينال من قدره و تاريخه أن تحدث عنه هذا الإخونجي القذر أدهم شرقاوي. واللي يفطر الكبد كمداً، أن هذا الزائد عن الحاجة مدعو لمعرض المدينة للكتاب !!! (يبي يجيك المنبطحين ويقولون هو جاي بدعوة رسمية واللي دعاه ابخص وأنكم تتفننون بخلق الاعداء وكذا)“.

رحم الله الملك عبدالله رحمة واسعة ،ولن ينال من قدره و تاريخه أن تحدث عنه هذا الإخونجي القذر @adhamsharkawi

واللي يفطر الكبد كمداً،أن هذا الزائد عن الحاجة مدعو لمعرض المدينة للكتاب !!!

(يبي يجيك المنبطحين ويقولون هو جاي بدعوة رسمية واللي دعاه ابخص وأنكم تتفننون بخلق الاعداء وكذا) pic.twitter.com/AwVm3HkBXo — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) June 20, 2022

وأمام سيل الانتقادات التي تلقاها منظمو المعرض، تم إلغاء استضافة شرقاوي، كما تم إلغاء توقيع كتبه بحسب ما قال عدة مدونين سعوديين، بينهم، الكاتب صالح فهيد العتيبي.

تم إلغاء حفل التوقيع و المحاضرة الحوارية. مع #أدهم_شرقاوي جميل جداً ، لكن باقي سحب الكتب ورميها في مزبلة المعرض ، ثم التحقيق مع المسؤول عن دعوته وتسجيله ضمن المتحدثين .!! وإعلان النتائج للجميع وطننا ليس نهبا للمسيئين له — صالح فهيد العتيبي (@a7lashlh) June 20, 2022

كما واجه منظمو المعرض انتقادات أخرى بسبب تواجد كتب للكاتب أحمد دعشوش والأمريكية إلهان عمر، والذين واجها الاتهامات ذاتها بالإساءة للمملكة، وسط مطالب بسحب تلك الكتب من رفوف المعرض، وهي كتاب إلهان عمر ”هذه أمريكا.. رحلتي من اللجوء حتى الكونجرس“ وكتابي دعشوش ”مستقبل الخوف“ و ”لا تدع سلة الخبز“.

وقال الكاتب والباحث السياسي السعودي، أحمد الفراج، في تغريدة منتقدة تواجد كتب دعشوش ”لو تعلمون ما كتب هذا الدعشوش عن بلدكم وقادته لضحكتم قليلا جدا وبكيتم كثيرا ..“.

لو تعلمون ما كتب هذا الدعشوش 👇عن بلدكم وقادته لضحكتم قليلا جدا وبكيتم كثيرا .. pic.twitter.com/psjuoiOYoZ — أحمد الفراج (@amhfarraj) June 19, 2022

وقال الفراج في تغريدة أخرى أشار فيها لصور تُظهر كتاب إلهان عمر في معرض المدينة المنورة للكتاب ”اذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن شجاعة حفيدة جورج واشنطن، الهان عمر، التي تخصّصت بشتم المملكة والتحريض عليها وعلى قيادتها فما عليك إلا أن تشتري هذا الكتاب، وسيخبرك أحمد دعشوش وأدهم شرقاوي أين تجد الكتاب، اللهم اربط على قلوبنا إنه لا يعجزك شئ ..“.

اذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن شجاعة حفيدة جورج واشنطن ، الهان عمر ، التي تخصّصت بشتم المملكة والتحريض عليها وعلى قيادتها فما عليك إلا أن تشتري هذا الكتاب 👇، وسيخبرك أحمد دعشوش وأدهم شرقاوي أين تجد الكتاب اللهم اربط على قلوبنا إنه لا يعجزك شئ .. pic.twitter.com/MwL9kW8e1s — أحمد الفراج (@amhfarraj) June 20, 2022

وشارك الكاتب والإعلامي السعودي، ادريس الدريس، في موجة الانتقادات لمنظمي المعرض، وقال ”واضح ان معرض الكتاب في المدينة المنورة مخترق طالما انه يسوق للحاقدة ضد المملكة إلهان عمر و الآخر دعدوش . شي غريب يارقيب!! . نريد ان نسمع رأي وزارة الثقافة بما يطيب الخاطر“.

واضح ان معرض الكتاب في المدينة المنورة مخترق طالما انه يسوق للحاقدة ضد المملكة إلهان عمر و الآخر دعدوش . شي غريب يارقيب!! . نريد ان نسمع رأي وزارة الثقافة بما يطيب الخاطر . pic.twitter.com/4vjH3F4OPi — ادريس الدريس (@IdreesAldrees) June 20, 2022

وفي السياق ذاته قال الكاتب عبدالله الطويلعي ”هذه المجرمة الصومالية التي تحمل الجنسية الأمريكية #الهان_عمر التي لم تترك منبرا إلا وشتمت فيه وطننا و ولاة أمرنا وتآمرت على وطننا وقدمت للكونغرس مشاريع كثيرة ضد وطننا !!!. كتابها يعرض في معرض الكتاب !!!“.

هذه المجرمة الصومالية التي تحمل الجنسية الأمريكية #الهان_عمر

التي لم تترك منبرا إلا وشتمت فيه وطننا و ولاة أمرنا وتآمرت على وطننا وقدمت للكونغرس مشاريع كثيرة ضد وطننا !!!

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كتابها يعرض في معرض الكتاب !!! 😳 pic.twitter.com/sYIVxemW4p — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) June 20, 2022

ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض أكثر من 80 فعالية، تضم باقة من الجلسات الحوارية والندوات وورش العمل والأمسيات الشعرية، وضيوف بينهم الرحالة والكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي، والروائي الجزائري واسيني الأعرج، والروائي المصري طارق إمام، والكاتب العراقي الدكتور أحمد خيري العمري، والشعراء سلطان السبهان، ومنى البدراني، وليلى الأحمدي، ومحمد التركي، ونايف الرشدان، وسارة الزين، وأحمد بخيت، وعبدالعزيز بن سدحان الفريدي.

كما يقدم المعرض نحو 14 ندوة متنوعة المجالات؛ أبرزها ندوة عن الأديب السعودي الراحل عزيز ضياء، بحضور نجليه ضياء ودلال، بالإضافة إلى ندوات تحتفي بأدب وتاريخ ومعالم المدينة المنورة، ورواد الحركة الأدبية فيها، وندوات متخصصة في عالم الأدب والكتاب.

وينظم المعرض أيضاً نحو 16 ورشة عمل في مختلف الآداب والعلوم والاتجاهات الثقافية والإبداعية؛ من بينها ورش حول القراءة الفكرية، وتحويل الرواية إلى عمل درامي، كما سيقدم المعرض ثلاثة عروض لمسرحية ”كافي“ لمؤلفها فهد الحارثي.