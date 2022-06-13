رواية "الثانية الخامسة".. غوص في أحداث اجتماعية غامضة بتقنيات سينمائية

ينسج الروائي اللبناني إسماعيل محمد توبة، أحداثا اجتماعية غامضة ومتقلبة، لسرد قصص شخصيات تعاني الخذلان من الحياة، يتخللها جرائم قتل وخداع وحسد، وذلك خلال روايته ”الثانية الخامسة“ الصادرة عن دار النهضة العربية 2021.

وتعالج الرواية أحداثا بوليسية تلتف بالغموض والإثارة، حيث تعيش أربع شخصيات حالات مختلفة مع البؤس والخوف في الحياة، والجميع يتشارك نفس الإحساس بالعجز والخضوع أمام مآسي الواقع، لكن لكل واحد منهم قصته الخاصة.

أزمنة مختلفة

ويرتكز بناء الرواية على أزمنة وأماكن مختلفة، ومطلع الأحداث في عام 1981، إذ ينجو حميد العقاد من انفجار في السفارة العراقية بلبنان، يصاب بعدها بالإعاقة البصرية.

كما يجسد الكاتب حقبة أخرى من الصراع السردي في عام 2019، إذ تبدو ندى بشخصية تحتمل كل التناقضات، مرغمة على اكتشاف خديعتها الكبرى من صديقتها وزميلتها المحققة الشرطية نادرة، التي خدعتها لوقت طويل وتسببت في مقتل ابنها وزوجها، بل وأقدمت على إقناع ندى بوجود خلل في عقلها، عبر افتعال العديد من الخدع، والإيهامات، بهدف تنفيذ خطتها بالقضاء على حياة ندى.

حبكة الصدفة

وفي حين بلغ الصراع السردي ذروته، بتعدد جرائم القتل، والتفاف الغموض حول الأحداث، تكتشف ندى عن طريق الصدفة، وبفضل أدوات التحليل البوليسي التي تمتلكها، أن صديقتها المقربة التي أعطتها كامل الثقة، هي السبب في كل الكوارث التي حلّت بحياتها.

وعبر تقنية ”الفلاش باك“، يسترجع الكاتب مع القراء المواقف الغامضة التي مرت بأسئلتها الغامضة، ويبدأ عبر المايك السردي لندى، بتحليل وتفكيك كل المجريات.

تدريج

وعمل الكاتب على بلورة الحبكة السردية تدريجيا، إذ بدأت الأحداث بتشكيل مشاهد متباعدة عن بعضها، وفي كل مشهد كان الكاتب يصنع سياقا تجري فيه القصة، لكن كان على مقدرة بعد ذلك، بدمج المشاهد المشتتة، وإعلان تطور الحبكة الروائية مع استرساله في السرد عبر 136 صفحة من القطع المتوسط.

تشتيت

وواجهت البدايات التي اتخذها الكاتب بعض التشتيت والإرهاق الذهني، فكان يعرض لكل الشخصيات ويقدمها بلغة مائلة للسلاسة، لكنه جازف في مستقبل الرواية عبر هذا الكم الرهيب من التقديم المكرر وبالتكنيك ذاته لشخصيات لا يعلم القارئ عنها إلا القليل.

سينما

أما أساليب السرد وتركيب الصور، فاستخدم إسماعيل محمد توبة تقنيات السينما في رسم صوره، وتجسيد المشاهد الدائمة الحركة والتحليل.

إذ اعتمد نظام المشاهد المقطعة، متقافزا بين السياقات التي كان يجسر لها من فصل لآخر.

واستخدم توبة الطريقة التقليدية في تجميع الخيوط السردية، معتمدا على الصدفة البحتة في لقاء الشخصيات المتباعدة، دونما بذل جهد في البحث عن طريقة أخرى، تجعل من الأحداث أكثر متانة، في التقديم والتجميع والتحليل، وتجعل من الحبكة أكثر حداثية وتجددا.

تناقضات

وتبدو شخصية ندى، بطلة العمل، شخصية مُركّبة، عبر تقديمها السردي الذي يوحي بشخصية مهتزة ضعيفة، تخاف من ظلها، لكن فجأة نرى هذه الفتاة شرطية ناجحة في عملها، قوية إلى حد بعيد. وهو ما دفع زوجها بسام للهرب من علاقتهما لشعوره بالنقص أمام نجاحها.

لكن نقطة ضعف ندى التي لعبت عليها صديقتها الخائنة نادرة، أنها تفقد جزءا من ذاكرتها أو كل ذاكرتها بشكل مؤقت، حينما تتعرض للضغط العصبي الشديد.

ويكون على ندى أن تتابع عملها البوليسي للكشف عن المجرم الحقيقي الهارب من العدالة، فتستجمع قواها بعد مقتل ابنها في ظروف غامضة، للكشف عن الجرائم المتكررة في حق الأطفال.

وندى هي الشخصية الحالمة التي قست عليها الحياة، فبعدما كانت تحقق السعادة في أسرة دافئة مع زوجها وابنها، جاءت الرياح المعاكسة، لتجد نفسها منفصلة بعد معاناة مع المرض، ومن بعدها تفقد ابنها موسى في حادثة قتل غامضة.

حسد

أما نادرة فهي المرأة التي تكثر من التلفت لمن حولها، لتجد نفسها خاسرة أمام الحياة، دون سند أو ابن أو مشاعر مكتسبة من رجل يعشقها، فتدير ظهرها لأخلاقها، وتعمل على تدمير حياة الآخرين، عبر الحسد والغل المتراكم داخلها.

ولا تكتفي نادرة بالحسد المعنوي، بل خاضت حربًا في الخفاء من أجل القضاء على صديقتها المقربة وتدمير حياتها.

خدعتان

فيما عاش حميد خدعة صغرى باعتقاده قتل زوجته ماريا، لكنه عاش خدعة أكبر، بعدما انكشف عبر السياق السردي أن ماريا لم تمت، لكنها هربت مع عشيقها.

وحميد الذي قضى عمره عاشقا لماريا، بالرغم من قتلها حسب اعتقاده، كان يحمل الحزن الشديد على ذنب لم يرتكبه.

يذكر أن رواية ”الثانية الخامسة“ ترتكز أيضا على التحليل الاجتماعي للشخصيات المختلفة في الصفات، لكنها اجتمعت على الوجع والخذلان من الحياة، وجسدت كل شخصية منهم طريقتها في سرد الألم.

وكادت افتتاحية العمل تأخذنا لتصنيف رومانسية خيبة الأمل، إذ ينسحب البطل من العالم بعد رفضه للواقع، لكنها رواية اجتماعية بوليسية، تبحث في الأحداث، وليس في تفاصيل الشخصيات الذاتية، وإن تحقق ذلك فهو ليس كافيًا.