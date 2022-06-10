"منام ميت".. رواية جزائرية تروي رحلة شخص من التشرد إلى المنصب المرموق

أصدر الكاتب والإعلامي الجزائري رفيق موهوب روايته الأولى ”منام ميت“ التي تراوح بين الخيال والواقع والتأريخ لمرحلة تاريخية حساسة في الجزائر.

وتتمحور الرواية حول شخصية علي الغسال الذي تحول من رجل متشرد إلى ”غاسل للموتى“ ثم إلى ”داي“ (منصب سياسي في الجزائر في العهد العثماني)، مع ما رافق هذه التجربة من مغامرات.

وقال الكاتب رفيق موهوب لـ ”إرم نيوز“ إنه يعتبر هذه الرواية، وهي أول تجربة له، ”مغامرة حقيقية داخل عالم الرواية والأدب عامة، وهي محاولة لتجسيد هاجس الكتابة الجمالية الذي يراودني منذ دخولي ساحة الكتابة ومعترك القلم، باعتباري إعلاميا“.

كما اعتبر موهوب أن هناك ”فرقا شاسعا بين الكتابة الصحفية الإعلامية والكتابة الأدبية الجمالية، ذلك الفرق الذي أعيه جيدا بل وأحسه بكل أبعاده هو ما دفعني للانطلاق في التجربة دون التفكير في النتائج أو تبعات ما سينتج عن العمل، فكانت رغبة ملحة للكتابة استطعت تحقيقها.. وتجسدت أخيرا في هذه الرواية“.

وأشار الكاتب إلى أن ”موضوع الرواية لم يكن خيارا اعتباطيا أو موضوع صدفة ما، بل كان خيارا واعيا يشبه ضرورة غامضة دفعتني إلى البحث في الموضوع وتتبعه، وباعتبار أن تكويني الجامعي كان في مجال الدراسات التاريخية فقد ساعدني ذلك على البحث بشكل منهجي دون ترك المجال للخيال والتأويلات لإفساد الحقيقة التاريخية المبنية عليها الرواية والمتمثلة في شخصية علي الغسال“.

وتابع موهوب: ”لا أعتبر الرواية عملا تاريخيا ولا حتى رواية تاريخية“، موضحا: ”كمتخصص في مجال التاريخ والكتابة الاستقصائية أعرف أن التاريخ لا يستمد من الروايات، لأن الجانب الإبداعي فيها يجعل من الخيال عاملا مهما ولاعبا في العملية، لكنني وبكل تواضع أتمنى أن تستقبل روايتي في عالم الأدب كقراءة تاريخية لفهم الحاضر، ذلك لأن البعد الرمزي فيها هو الأهم“.

ويمثل علي الغسال الشخصية الأساسية في الرواية، والذي تعرضت حياته للتحول الجذري الذي يشبه تحولا خرافيا سينمائيا، من رجل متشرد إلى غسال موتى، ثم إلى ”داي“ على رأس دولة، وهو يمثل حقبة من تاريخ الجزائر ويشهد على طبيعة الدولة السياسية بكل مفارقاتها الاجتماعية والثقافية.

وقال الكاتب: ”علي الغسال لا أعتبره حالة متفردة في شكل النظام السياسي العثماني، لأن الأمثلة كثيرة من حالات تثير العجب، تبدو خارجة من قصص ألف ليلة وليلة، ولكنني أعتبره كشاهد على طبيعة نظام ولد من المفارقات وبني على صراعات، وأعتبره كذلك ممثلا للتاريخ الجزائري وجزءا منه، لا يمكن تجاوزه إلا بعد دراسته وفهمه“.

وتابع موهوب: ”لا أزال أعتبر أن الحقبة العثمانية، وإن كانت تمثل ثلاثة قرون من تاريخ الجزائر، فإن الجزائريين لا يعرفون عنها شيئا، ويتعاملون معها وكأنها تاريخ لا يعنيهم، إذ لا يحسون ارتباطا عضويا بينهم وبين تلك الحقبة وهذا راجع لسببين، أولا: مخلفات الاحتلال الفرنسي والذي يشكل حاجزا تواصليا تاريخيا بين حقبتين، وثانيا: النظام التعليمي الذي لا يعطي لهذه الحقبة أهميتها الحقيقية في التدريس والتعريف بها“.