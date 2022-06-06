"مخطوف من يد الراحة".. صراع الإنسان المعاصر مع تغيرات الحياة

يبحث الشاعر العراقي مبين خشاني في علاقة الذات بالمجتمع خلال العصر الحديث في ظل تغيرات هائلة في شكل وأسلوبية الحياة عبر العقود الماضية، ويتفحص عبر مجموعته ”مخطوف من يد الراحة“ أثر ذلك على الإنسان الحديث. المجموعة الصادرة عن دار الرافدين 2022، والفائزة بجائزتها لطباعة الكتاب الأول.

حيث يتناول مبين خشاني مفردات وصور الخذلان والخيبة في العلاقات الإنسانية، ويكتب عن الوهم والانغرار بالأشياء، موصفًا شكل العالم وكأنه كله سراب، عبر إيقاع شعري سريع.

عود أبدي

كما ويصوّر العود الأبدي للروح، بالرغم من هلاك الجسد بفعل آلام الحياة، مبينًا أن الفكرة هي الأساس للأحداث، برغم الزوال.

فيما يعزز من قيمة اللحظة التي يعيشها الإنسان، مبينًا تقافز الإنسان بين الحزن والفرح، إذ إن في هذا التناقض تكمن أسرار العيش.

شيخوخة

ويوضح خشاني خطورة التراكم في صور وأشكال المفاهيم في العالم، وانهمار المعلومات بفعل الانفتاح المعلوماتي الحديث، وهو ما يلقي بالعبء والتيه على كاهل الإنسان فيكتب ”شيخوخة العالم / جعلتني / لا أعي خطورة أن أكون في العشرين من عمري“.

وتتجسد الحياة في شاعرية خشاني على أنها شكلًا من أشكال الحرب، بحجم التضحيات والخسارات التي تسيطر على الجسد والروح بعد انقضاء الزمن.

وميض

ومن خلال نصوصه القصيرة، يتجسد الوميض الشعري اللامع، المعتمد على الحالة، أو الحدث اليومي، الذي تنادي به قصيدة النثر، على الدوام.

وتتحقق في نصوصه اللغة السليمة السلسة، بمدلولاتها المبطنة، والإيحاءات المتعددة، من خلال اعتماده على التصوير والتشبيه المركب بين الصور.

ومن اللافت في نصوصه، الميل لفلسفة المواقف، بالتفكيك الفاحص للمعنى، وإعادة التركيب وفق ما يتطلبه إيقاع النص.

أساليب متعددة

ويسعى مبين خشاني إلى طرح بعد مفاهيمي خلال نصوصه عبر تعميق الحدث، وجعله أكثر بريقًا عبر إخراجه من سياق العادي وإدخاله للسياق الشعري، بحيث يرمي لأكثر من تأويل، وأكثر من معنى.

ومن خلال أساليبه المتعددة، بالمونولوج الشعري، والحوار الذاتي والنقدي للمجتمع والحياة، والتساؤلات، والنداءات، والتعجبات، والاستدراكات، يحاول مبين خشاني أن يمر. تجربة شعرية متعددة الأطر والدلالات، بتفحصها في النسيج الفردي والجماعي عبر نصوص امتدت على 92 صفحة من القطع المتوسط.

جدران

إذ يطلق العنان لخياله لتحليل النفس البشرية، من خلال قصيدة ”البجعة السوداء“ معبرًا عن الحيرة والتيه، وما يطال الإنسان من اهتزاز أمام المجهول. ويضع خشاني لفظة ”المتعبون“ ببعدها الفلسفي، ومدلولها الشمولي، لتكون ركيزة في قصيدته، عبر تمرير الصور الشعرية، بالتصوير وتخليق المشاهد التي تدل على الانحسار والضيق بين الأطر.

فالجدار كمدلول لغوي هنا، يحمل معنى الحصار للإنسان، وهو سبب في تشويه هويته، ومنع الانطلاق الحر في حياته. في حين تعطي لفظة الهش، دلالة انهيار متوقع للذات أمام العبء الغزير في ذات الإنسان، ويتقاطع هذا التلميح الشعري مع قول الشاعر بسام حجار ”متعب، والتعب في قلبي، لا في الطريق“.

كما ويظهر في النص ميل المرء الحديث للتقوقع، بفعل التركيبة الاجتماعية الحديثة، القائمة على الذاتية لا الجمعية.

يكتب مبين خشاني:

”رهين أربعة جدران تتوسع،

بينما تضيق روحي وتنحسر،

والقوقعة التي أصنعها في نومي،

تثير في أمي خوف أن استحيل،

جداريًا خامسًا،

يهلك أساس بيتنا الهش،

فتدركه يد عمياء، لحروب العائلة الخفية.

خبث الرغبات يقتات قوى تخيلي،

ويضيف القدرة على الحلم،

على قائمة الندرة، بوصف الحلم بجعة سوداء،

تسبح في ضباب.

وهذا ما يجعل الاقتصاد نحوه،

شزرًا وتأنيبًا.

هذا الوقوف فوق شيء لا أراه،

يمنحني حكمة،

أشعر من خلالها،

بتعب الهواء الذي نتنفّسه نحن المُتعبون“.

فروقات

فيما يحاول الشاعر أن يسترجع حال الذات الإنسانية مع الماضي من حيث المودة والألفة التي كانت تملأ الحياة.

وعبر أسلوب النداء القائم على الحسرة والتمني، يصنع خشاني مقارنة بين صورتي الماضي والحاضر، مبينًا الفروقات القاسية التي سيطرت على سياق الحياة الحديثة، حيث التعب الذاتي، والانغراس في الوحدة، وميل الإنسان إلى التفرد ونبذ الجماعية.

وتظهر في النص نبرة الحزن على حال الحياة الحديثة، وكأن الماضي كان يحمل ماء الود، وبانقضائه صار المرء الحديث يعيش في جفاف شعوري.

فيكتب الشاعر في نص ”حيرة الصيدلية“:

”يا ماء الماضي،

بك أستعين،

فالأيام جفّت

وعلا الوجوه تراب مذبوح،

اجرِ في سواقي القلوب،

بدد صداها،

وافرش زهورك في توتر الأعصاب.

تنقل بين أسماء الألم وامحها،

لأن هوّة في الروح لن تملأ بقطن الذكريات،

إذ تُجرح، وتصير الحياة شريان دم نافر،

أمام حيرة الصيدلية.

اجر من قلوب الأمهات،

إلى توحش الأطراف،

واصهر خشونتها، كي تصب

في قناديل الود وتوقدها،

فتضيء عتمة حواس انغلقت على نفسها“.

الاعتياد على الموت

وفي نص ”مأساة العادي“ ينقل الشاعر بطريقته مأساة الاعتياد على الموت، وتداوله كأنه من اليوميات، ملمحًا إلى حالة المواطن العراقي وقت الحرب في العقد الماضي، والحروب الطائفية هناك.

كما ويظهر عبر كلماته وقفة مع البؤس، إذ إن تصنيف الموت، وتخصيص أحد أشكاله بنسبه للعراق، يمثل كوميديا سوداء داخل النص، بما تحمله من الصراخ والحسرة ،عبر الكلمات. فالموت حسب رؤية النص لا يمكن الاعتياد عليه، وإن حدث ذلك تكون المأساة.

يقول الشاعر:

”أي يوم من التقويم هذا،

إنه اليوم الذي سأموت فيه،

إنه اليوم الذي يتكرر كل يوم وأموت فيه.

بِم قايضني العالم لكي أحمل كل هذا الألم؟

الحزن اسمي الثاني وحصّتي من كنز الشعور. مبذول لأسمن كتب التاريخ بالوجع،

وأقبر نفسي، كي تتوالد السِيَر.

…

أمشي إلى حتفي،

كمن يملأ فراغًا صحيحًا،

وكل الجهات تحمل خبرًا واحدًا:

أنّى وليّت وجهك ستكون ميتتك عراقية“.