المغرب.. الأدب الأفريقي ضيف شرف في معرض الكتاب الدولي بالرباط

ينطلق المعرض الدولي للكتاب في المغرب في دورته الـ27، الأسبوع المقبل، في العاصمة الرباط، بمشاركة الأدب الأفريقي ”كضيف شرف“.

ومن المنتظر، مشاركة أزيد من 700 من العارضين يمثلون 55 بلدًا من مختلف القارات، بينما يتجاوز عدد العناوين المعروضة فيه 100 ألف عنوان.

وتحتفي دورة هذه السنة بمدينة الرباط ”عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وعاصمة للثقافة الأفريقية“، وتستضيف الآداب الأفريقية كضيف شرف، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، اليوم الجمعة.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن البرنامج الثقافي لهذه الدورة سيعرف مساهمة عدد من المهنيين والمبدعين والكتّاب والباحثين من المغرب والخارج.

وأشارت إلى أن ما مجموعه 380 متدخلًا سيشاركون في مختلف فعاليات المعرض من ندوات ولقاءات وتقديمات للإصدارات الجديدة وأمسيات شعرية، كما سيشهد هذا البرنامج تنظيم فعاليات احتفائية كحفل تسليم جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، وحفل تسليم الجائزة الوطنية للقراءة.

وفي السياق نفسه، أعدت الوزارة برنامجًا متنوعًا خاصًا بالأطفال والناشئين يتميز بتنظيم فقرات تثقيفية وورش فنية وعلمية يشارك بها أكثر من 63 مشاركًا، وتتضمن 79 نشاطًا.

وقالت الوزارة، إنه ”بهذا البرنامج الثري، وهذا الرصيد الوثائقي المتنوع، تسعى هذه الدورة إلى تقديم عرض ثقافي شامل تتضافر فيه جهود المؤسسة الحكومية، والمقاولة المهنية، والفاعل الثقافي، والناشط الجمعوي، إلى جانب المؤسسات الداعمة، والسلطات والهيئات المنتخبة، بما يجعل من الارتقاء بمكانة الكتاب وتعزيز أدواره في الصناعات الثقافية رهانًا مشتركًا بين مختلف هؤلاء المتدخلين“.

ويوفّر المعرض الدولي للنشر والكتاب، فضاءات للعديد من الأنشطة كالقراءات الشعرية، ومناقشة الكتب والإصدارات الجديدة، واللقاءات المباشرة مع المبدعين، وورش للأطفال، كما يخصص مواعيد لتوقيع الكتب، بالإضافة إلى تسليم عدد من الجوائز خلال فترة المعرض.