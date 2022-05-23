مؤلف "خبز على طاولة الخال ميلاد": الرواية طرح مختلف عن المجتمع الليبي

أصبح الكاتب الليبي محمد النعاس صاحب رواية ”خبز على طاولة الخال ميلاد“ أول كاتب ليبي يفوز بجائزة ”البوكر“ العالمية العربية للرواية.

وأكد النعاس أنّ الرواية تعكس طرحا اجتماعيا مختلفا عن المجتمع الليبي الذي يتطلع إليه.

وفازت رواية ”خبز على طاولة الخال ميلاد“ بجائزة البوكر العالمية العربية لسنة 2022 في دورتها الخامسة عشرة، وهي صادرة عن دار النشر التونسية ”ميسكلياني“ لصاحبها شوقي العنيزي.

وفي تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، قال الأديب الليبي إن روايته تعد الأولى الفائزة على مجموع الروايات الليبية، مشيرا إلى أن أحداثها تدور في قرية محافظة إحدى ضواحي مدينة طرابلس.

وأوضح الكاتب الليبي أن “البطل ميلاد هو شاب ليبي لم يكمل تعليمه الجامعي وشخصيته مختلفة عن الرجل الليبي التقليدي فهو يبحث في مسار حياته عن التعريف المثالي للرجولة“.

وأشار في هذا الخصوص الى أن روايته “تبحث في علاقة ميلاد مع زوجته زينب لتتساءل وتبحث عن تعريف المساواة بين الرجل والمرأة، وعن تعريف الرجولة في المجتمعات المحافظة على غرار المجتمع الليبي الذي كان مجرد نموذج فقط“ وفق تعبيره.

ومن جانبه أكد شوقي العنيزي، صاحب دار النشر التونسية التي قامت بإصدار الرواية الفائزة أن “تتويج دار ميسكيلياني للنشر بجائزة البوكر العالمية، عن الرواية الليبية، من شأنه أن يخلق شراكة تونسية ليبية تقدم صورة مشرفة، نسعى دائما لتكريسها عن تونس خاصة، وعن دول المغرب العربي بشكل عام“ حسب تأكيده.

وقال القائمون على الجائزة في بيان صحفي إن هذه الرواية هي الأولى للكاتب محمد النعاس، وقد كتبها في ستة أشهر أثناء فترة الحجر الصحي، عندما كان مقيماً في مدينة طرابلس الليبية، ”تحت القصف وأخبار الموت عن المرض والحرب.“

وتوصف الرواية بأنها ”فريدة من نوعها، وتقع أحداثها في ليبيا، في مجتمع القرية المنغلق، إذ إنها تعيد مساءلة التصورات الجاهزة لمفهوم ”الجندر“ (التفرقة على أساس الجنس) وتنتصر للفرد في وجه الأفكار الجماعية القاتلة“.

وتم اختيار الرواية من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتاب من الإمارات وسلطنة عمان وليبيا والكويت ومصر والمغرب.

يذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية ”البوكر“ هي مكافأة سنوية تختص في مجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وقد أطلقت في أبوظبي سنة 2007.