بمشاركة 1130 ناشرا.. انطلاق الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب

انطلق اليوم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ31، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويستمر حتى 29 مايو/ أيار الجاري بمشاركة 1130 ناشراً من أكثر من 80 دولة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويتضمن المعرض أكثر من 450 فعالية ثقافية ومعرفية وإبداعية، وأنشطة تفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتحل ألمانيا كضيف شرف للحدث هذا العام، ”لتقدّم لجمهور الثقافة العربية والإماراتية برنامجاً متكاملاً ضمن جناح خاص، يشارك فيه نخبة من أبرز الأدباء والمثقفين والمفكرين الألمان“، وفقا للوكالة الرسمية.

وذكرت ”وام“ أن ألمانيا تحتفي ضمن جناحها الخاص بإبداعات نخبة من المفكرين والمبدعين بمشاركة نحو 80 ناشراً ومثقفاً ومبدعاً يقدّمون أكثر من 14 جلسة ثقافية ومهنية متنوّعة، يرافقها عروض نخبة مختارة من الأفلام الألمانية المستوحاة من كتب، كما سيتعرّف الجمهور المحلّي والعربي على إبداعات الشاعر والكاتب المسرحي والروائي يوهان غوته، إلى جانب سرد بصري ومعرفي وإبداعي لتاريخ طويل من الإبداع الفكري واللغوي والأدبي الألماني.

ويشارك في المعرض عدد من الكتاب والمفكرين والأكاديميين منهم الشاعر السوري أدونيس والكاتب الكويتي طالب الرفاعي والشاعرة الأردنية مها العتوم والمفكر المصري مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية والشاعرة الإماراتية ميسون صقر.

وتناقش ندوات وجلسات حوار المعرض مجموعة متنوعة من الموضوعات منها ”حماية حقوق النشر“ و ”الخرافات والأساطير والفولكلور في القرن الحادي والعشرين“ و“الاتجاهات الجديدة في مجال النشر للأطفال في أوروبا والشرق الأوسط“ و“تحديات الترجمة إلى اللغات الأجنبية“.

كما ينظم المعرض سلسلة من عروض الأفلام ضمن برنامج ”سينما الصندوق الأسود“ منها الفيلم الصومالي ”الحياة على الهامش“ والفيلم الأردني ”هدنة“ والفيلم اللبناني ”منارة“ والفيلم السوداني ”الست“.

كما اختير عميد الأدب العربي طه حسين ”الشخصية المحورية للمعرض“ حيث تقام أربع ندوات تغطي أبرز جوانب تجربته الفكرية والثقافية والأدبية بمشاركة عدد من النقاد والأكاديميين إضافة إلى جناح خاص يستعرض مسيرته الشخصية وإنجازاته.

ويطبق المعرض هذا العام ”نظام رصد المبيعات“ الذي يسمح بتقديم معلومات فورية عن حركة بيع الكتب والمواد داخل المعرض ويتيح للعارضين إمكانية الحصول على بيانات وتقارير تفصيلية حول المبيعات بشكل يومي.

ويستضيف المعرض على هامش أنشطته الاجتماع التاسع عشر لمديري معارض الكتاب العربية كما يحتضن ”المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية“ الذي يعقد لأول مرة في المنطقة.