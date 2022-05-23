"الكونبطا".. رواية تونسية تنبش في سيرة مقاوم نسيه التاريخ

”الكونبطا“ رواية للكاتب والروائي التونسي عبد الجليل الدايخي، صدرت عن دار ”مسكلياني“ للنشر والتوزيع، تغوص في سيرة المقاومة التونسية ضد المستعمر الفرنسي في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

وفازت الرواية بجائزة ”الكومار الذهبي“ للرواية لعام 2022، مناصفة مع رواية محمد فطومي ”الأسوياء“، المعلن عنها في حفل يوم السبت الماضي، بالعاصمة تونس.

وتفتح هذه الرواية التي تتخذ ”المقاتل – le combattant“ عنوانًا لها بحروف عربية، الباب على فصول من تاريخ تونس إبان الحرب العالمية الثانية، وهي مستوحاة من سيرة ”المحارب والمصارع الذي تناسته كتب التاريخ، يخرجها الجد الحكواتي من الإهمال والنكران لنعرف تفاصيل أخرى عن أبطال المقاومة التونسية زمن الاستعمار“، كما جاء في مقدمتها.

وتدور أحداث الرواية في زمن الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي وحصول تونس على الاستقلال، وتمثل شخصية ”كومبا“ أو إبراهيم بن الحاج محمد، الشخصية المحورية لهذه الرواية، إذ يغادر حياة العربدة والمجون ليكون رمزًا لمقاومة المستعمر الفرنسي وللثأر والشهامة والدفاع عن الأرض والشرف.

ويوضح الكاتب في تقديم روايته أن إبراهيم بن الحاج، محمد لم يكن ”فلاقا – المقاتلون التونسيون زمن الحركة الوطنية التي قادها الحزب الدستوري“ يخدم جهة سياسية ما، بل كان مقاتلا من أجل الأرض والإنسان والقيم والحرّية، وعندما يصدر قرار إعدامه من القوات الفرنسية، تخرج البلاد من نفق الاستعمار لتدخل نفقا آخر أشد بؤسًا“.

وتمثل الرواية شاهدا على فترة مهمة من تاريخ تونس الحديث، زمن اندلاع الثورة المسلحة والصراعات التي رافقتها والتي ألقت بظلالها حتى إلى مرحلة ما بعد نيل الاستقلال.

وتضمنت الرواية كثيرا من تقنيات السرد مثل الاسترجاع والاستباق الزمني، والتذكر والأحلام والمذكرات الشخصية اجتهد كاتبها الدايخي، في توظيف هذه التقنيات من منطق الراوي متعدد المستويات، فهو الكاتب الذي يكتب الرواية، والراوي كلي العلم المطلع على الأحداث، والراوي الذي يروي حكايته مع البطل وهي بمثابة رواية داخل رواية، وزمن التلقي المنسجم والمتوازي مع زمن الكتابة.

ولم تكن الرواية تأريخا صرفا لهذه المرحلة، بل قامت على جملة من الثنائيات التي يؤكد عليها النسيج الحكائي، مثل: العنف والرومانسية، والكراهية والحب، والخيانة والوفاء، المقاومة والتواطؤ مع المحتل.

يذكر أن الدايخي، هو كاتب روائي تونسي، صدر له ”المساء لا يموت في فيينا“، عن دار وليدوف للنشر تونس 2011 وترجِمت إلى الألمانية، و“صلاة الطيور“ عن دار العين للنشر بمصر 2013، وترجِمت أيضا إلى الألمانية.