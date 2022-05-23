رواية خبز على طاولة الخال ميلاد.. البحث عن تعريف الرجولة في المجتمع العربي الحديث

تعرض رواية ”خبز على طاولة الخال ميلاد“ للكاتب الليبي محمد النعاس، صورة اجتماعية مصغّرة لطريقة تصنيع الأفراد في المجتمع الليبي، بل والعربي، بحيث تكون مشابهة للنمط التقليدي الاجتماعي، مبينة رفض المجتمع شذوذ الأفراد عن المحيط.

الرواية صادرة عن دار رشم للنشر، والفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية 2022 في دورتها الخامسة عشرة.

وتدور أحداث النص السردي وعلى مدار 352 صفحة، حول ميلاد الذي يروي مراحل حياته منذ انطلاق طفولته في الريف الليبي، حتى شبابه، مبينًا عبر السرد الحكّاء تعرضه للضغط الاجتماعي منذ التنشئة، حتى يكون رجلًا بالمفهوم النمطي للمجتمع العربي.

فتزداد التناقضات في وعي ميلاد، بحيث يدخل في صراع ذاتي خانق، نتيجة الدوار المستمر للأفكار المتباينة بين تركيبته الهادئة، وما يدور حوله من غلظة وشراسة في المجتمع الذكوري.

خارج السرب

ميلاد بهشاشة تركيبه، يواجه مجتمعًا في أوج ضراوته، ويمارس السلطة بشكل مستمر على الذات وطريقتها الخاصة، وتشير الأحداث إلى تنميط جميع الشخصيات في المجتمع العربي على الشاكلة ذاتها، ويصبح أي شخص يعارض هذا الطابور السائد للشخصيات، مغردًا خارج السرب، لذا عليه تحمّل تبعات ذلك.

تحرر

ونشأة ميلاد، كاختبار قاس لشخصية طفولته، لم تستطع أن تطبع التابوه الاجتماعي على تركيبته، وتكون فورة ذلك التوجه، بلقائه زينب، الشخصية الأنثوية القوية، التي ترى في قيود المجتمع مجرد هراء، وعلى جميع الفتيات مواجهة ذلك، ولربما وجدت في ميلاد المرونة أكثر مما وجدت فيه الحب.

فكان هذا الرجل في عينها، مختلفًا وسط مجتمع قمعي للمرأة، يحقق لها تحرريتها المأمولة، بالتخلص من كافة أشكال الخضوع المزروعة داخل شخصية المرأة في الوطن العربي.

وكان على هذه العلاقة أن تواجه طوفان الأفكار الاجتماعية المحيطة بهما كأسرة ناشئة، فيجلس ميلاد في المنزل، وتعمل زينب لتكسب قوت الحياة، لكن هذا على عكس سير العجلة الاجتماعية الليبية بل والعربية، جعل كليهما يخوض صراعه الخاص، مع المجتمع، ولأن سلطة المجتمع كانت أكبر، مضيا كقشتين فوق الماء، ثم غرقا أخيرًا.

صوت سردي واحد

والرواية ذات الصوت السردي الوحيد، صوت ميلاد، تعود إلى كلاسيكيات السرد العربي في هذا الإطار، وتعيد للأذهان السرد الشعبي في روايات الكاتب نجيب محفوظ، من خلال أفكار اجتماعية شعبوية، صاغها بلغة سلسة، دون أمواج أو تقلبات، لكنها تحمل في ثناياها، صراعات فردية وجماعية، نتيجة علاقة النشء بالمجتمع الضيق المحيط بهم، وتستقر بنية السرد بتقديم النقيض عن الفرد الذي يُقلّد المجتمع حتى يتعايش معه، وبالتالي يلغي جينه الخاص، ومع الدفع المستمر؛ تتسع الفجوة بينه وبين المجتمع، والحياة برمّتها.

أدوات

وبالرغم من استمرارية السرد عبر ميكروفون واحد، من قِبل ميلاد، إلا أن هذا لم ينقص من القيمة الروائية، ولم يمنع عنها لقب المعاصرة، فنجح الكاتب الليبي في عمله الأول أن يثير مادة فكرية من صلب المجتمع العربي، بأدوات فنية حملت التوتر المحفز وفرضت سلطة الجذب، منذ بدايات النص.

وتحقق ذلك عبر التفنيد المتعمق لحواس شخصية ميلاد وتفاعلاتها مع التنمر الاجتماعي من الأب والعمومة، والأقارب حول شخصيته إلا أن مشاعره الهشة كانت هي الأقرب لشكله من الداخل، لتكتمل حلقة البؤس في شخصية خارج الصورة الاجتماعية المألوفة، ويمكن القول بأن الكاتب نجح في تعميق شخصية ميلاد، فكلما زاد التوغل في صفاتها ازداد تقعّرها، لكنه لم يحقق هذا الجهد في باقي الشخصيات، التي جاءت مكملة لا أكثر.

رموز

وما يدعم حداثية الطرح، الربط الأيقوني، عبر الرموز، بين مراحل صناعة الخبز، وصناعة هيكل شخصية ميلاد، فالمراحل التي يمر بها الخبز من مرحلة نبتة، القمح، حتى الخبز المتكسر، هو طريقة موازية لتشكيل شخصية ميلاد، التي احترقت بفعل التحكم المجتمعي، وكأن المجتمع يشعل ناره في وجه ميلاد على الدوام، منذ الطفولة، حيث نشأته الحنونة كونه طفلا شقيقا لأربع بنات، وحتى في شبابه حين رضي بأن يعطي القوامة لزوجته زينب، ضاربًا بالسلوك الاجتماعي عرض الحائط.

يكتب النعاس ”إذا دخلت المطبخ لأبدأ العجن، أصبغ مخاوفي، سعادتي، طموحاتي، مطامعي، رغباتي، حزني، كآبتي، شهوتي، دموعي، شكوكي، لهفتي، اطمئناني، سكينتي، روعي، قلقي وجفافي في رغيفي الذي يظهر بشكل تلك المشاعر. الرغيف السعيد مرحٌ، الرغيف الكئيب كجثّة قنفذ، الرغيف الخارج من سكينة يديَّ يخرجُ هادئا، يمتصّ الخبزُ مشاعري ويجسّدها أمامي. كنتُ آكل رغيف الكآبة ناسيا إضافة الملح إليه، ورغيف الشهوة بملح زائد، ورغيف الشكّ قاسيا وجلفا“.

هز شراع

وليست الرواية من أنواع السرد الموجه، بحيث لا تشعر بأنها تبنّت رؤية ثابتة، وأصرّت عليها، فالطريقة السردية، تهز شراع الشكل الاجتماعي، لا أكثر، بهدف بحثي، يضع احتمالات مغايرة عن النسخ المكررة، والتي يصر المجتمع العربي، على تصنيعها بالطريقة ذاتها لأجيال متتابعة.

كما وأن السرد يثير الصراع الجندري للرجل والمرأة، أمام التمثيل الاجتماعي، وميزة طرح النعاس، أنه يقدم الرجل كضحية اجتماعية، بالإضافة للمرأة.

سقوط حر

ويأتي النعاس بنهاية السقوط الحر، فبناء الشخصية الرئيسة يعود خاضعًا لسلطة المجتمع القاسية، ويحقق ذكورية المجتمع العربي على المرأة عبر قرون طويلة وهي النهاية الأقرب للواقعية، والجالدة للطريقة الاجتماعية بكليّتها، بما في ذلك من إسقاطات، بما تحمله من إشارة لاستمرار محو التفرد في المجتمعات المنغلقة.