الكاتب الليبي محمد النعاس يفوز بجائزة "البوكر" العربية

فازت رواية ”خبز على طاولة الخال ميلاد“، للكاتب الليبي الشاب محمد النعاس، بالجائزة العالمية للرواية العربية ”البوكر“ في دورتها الخامسة عشرة اليوم الأحد.

واختارت لجنة التحكيم الرواية من بين قائمة ضمت روايات: ”(ماكيت القاهرة) للمصري طارق إمام و(يوميات روز) للإماراتية ريم الكمالي و(الخط الأبيض من الليل) للكويتي خالد النصر الله و(أسير البرتغاليين) للمغربي محسن الوكيلي و(دلشاد) للعمانية بشري خلفان“.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار إضافة إلى ترجمة الرواية للغة الإنجليزية، وذلك بخلاف عشرة آلاف دولار كانت قد حصلت عليها كل رواية وصلت للقائمة القصيرة.

وقال الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت رئيس لجنة التحكيم: ”لقد قامت الرواية المتوجة على استعادة تجربة شخصية في ضرب من الاعترافات التي نظم السرد المتقن المشوق فوضى تفاصيلها ليقدم نقدا دقيقا عميقا للتصورات السائدة عن الرجولة والأنوثة وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة وتأثيرهما النفسي والاجتماعي“.

جاء الإعلان عن الفائزة بالجائزة المرموقة عربيا في مجال الرواية خلال حفل أقيم في دولة الإمارات عشية انطلاق الدورة 31 لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب.

وكان مجلس أمناء الجائزة أعلن من قبل تلقي 122 رواية من 18 دولة للمنافسة في هذه الدورة صدرت في الفترة من أول تموز/يوليو 2020، إلى آخر حزيران/يونيو 2021.

وقال ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة: ”تعلن ‘خبز على طاولة الخال ميلاد‘ عن ميلاد روائي عربي واعد، لينضم إلى كوكبة الكتاب الشبان الذين قدمتهم (البوكر العربية) إلى القارئ العربي، في وطنه الكبير من المحيط إلى الخليج، وفي مهاجر هذا القارئ في شتى أصقاع المعمورة“.

وغاب النعاس المولود في 1991، وحاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس عن حفل إعلان الجائزة وتسلمها نيابة عنه الناشر صالح الحماد.

وكانت رواية ”دفاتر الوراق“، للأردني جلال برجس، فازت بالدورة الرابعة عشرة لجائزة ”البوكر“ العام الماضي.

وتتناول الرواية الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، قصة ”بائع الكتب والقارئ النهم إبراهيم، الذي يفقد متجره ويجد نفسه أسير حياة التشرد، وبعد إصابته بالفصام يستدعي أبطال الروايات التي كان يحبها ليتخفى وراء أقنعتهم وهو ينفذ سلسلة من عمليات السطو والسرقة والقتل“.

يشار إلى أن الجائزة العالمية للرواية العربية، انطلقت في نيسان/أبريل 2007، ويرعاها مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي وتدعمها مؤسسة جائزة بوكر في لندن.