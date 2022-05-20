"مسيرة" 26 فنانا يهوديا تونسيا في كتاب جديد

يضع الباحث التونسي فاخر الرويسي، عصارة سنوات من البحوث في كتابه الصادر حديثا ”مشاهير المطربين التونسيين اليهود“.

وجمع الكاتب في أوراقه، مسيرة 26 فنانا يهوديا تونسيا طبعوا الأغنية المحلية ببصمتهم الخاصة في بدايات القرن العشرين.

وفي هذا الكتاب يكتشف القارئ أنّ عدة أسماء مشهورة في عالم الأغنية التونسية ممّن ذاع صيتهم في بدايات القرن الماضي من أتباع الديانة اليهودية، من ”الشيخ العفريت“، ”لويزة التونسية“، ”حبيبة مسيكة“ وصولا إلى ”راؤول جورنو“ و“مريديخ سلامة“ وغيرهم.

ومن يستحضر هذه الأسماء يستحضر بالضرورة أغاني شهيرة في التراث الموسيقي التونسي الذي طبع مواسم الأفراح.

ومن هذه الأغاني ”التعليلة“ (التي تتغنى بحفلات الزواج) و“مطهّر يا مطهّر“ (التي تمثل أشهر أغنية تتردد في حفلات الختان) و“عرضوني زوز صبايا“ التي غنتها المطربة صليحة و“خالي بدلني“ وجاني المرسول“ وغيرها كثير من الأغاني التي قد لا يخطر ببال كثير من التونسيين أنّ أصحابها من اليهود التونسيين.

ويتضمن الكتاب بين دفتيه جوانب من المسيرة الفنية لهؤلاء الفنانين الذين كان حضورهم لافتا في عالم الموسيقى والفن كعناصر ومقومات أساسية لتراث شامل في مفهومه وموروث حضاري تمثل الإبداعات الفنية او الموسيقية أحد أجزائه.

والكتاب عبارة عن بحث أكاديمي يثري المكتبة التونسية، وقد تمّ تقديمه للمرة الأولى بجزيرة جربة جنوب البلاد بالتزامن مع موسم حج اليهود إلى معبد الغريبة القائم هناك.

ومثّل الكتاب، ”إضافة مهمة ومكسبا للمكتبة الوطنية التي تفتقد إلى مثل هذا النوع من الكتابات رغم عدم تخصص صاحبه في التاريخ“، بحسب حبيب القزدغلي الذي قدم العمل.

والكتاب الذي صدر عن ”دار تونس للنشر“ في 340 صفحة اعتمد مقاربة بيوغرافية حيث جمع معلومات رغم نُدرتها عن مسيرة 13 فنانا و13 فنانة.

كما قام بنبش حياتهم العائلية والبيئة التي عاشوا فيها وتأثروا بها ومختلف المؤثرات التي أنتجها كلّ منهم كفنان فعرّف بهؤلاء الفنانين وبإنتاجاتهم.

وقدم العمل أغانيهم ليكشف عن جزء من مخزون تراثي غنائي وموسيقي امتد على نحو 50 سنة ومثّل بذلك مرجعا مهمّا يعكس ثراء التراث الفني التونسي وتنوعه.

واعتبر القزدغلي في تقديم الكتاب أنّه ”من خلال هذا الإصدار حاول الكاتب فاخر الرويسي رسم لوحة متكاملة للفن التونسي“.

وتابع: ”تم ذلك عبر إعادة الحضور للرافد الموسيقي الغنائي الذي ساهم به فنانون تونسيون يهود في تأثيث الحياة الثقافية طيلة عقود من الزمن وإثراء الخزينة التونسية وفي أن يطربوا الشعب ورغم ذلك تقلص حضورهم في الذاكرة الفنية الجماعية ليصبحوا بمرور الزمن في طي النسيان“.

من جانبه وصف الكاتب الرويسي، هذا العمل بـ“المغامرة في البحث في مسيرة فنانين تونسيين يهود والكشف عن جوانب مخفية عن حياتهم“.

وأضاف الرويسي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن ”الكتاب محاولة في كل ذلك الدفاع عن حق الاختلاف واحترام حق التعايش السلمي دون اعتبار الجنس واللغة والدين والعقيدة والمذهب ليثبت أن الموسيقى رابط قوي يرمز للتعايش بين مكونات أبناء الوطن الواحد“.

وأشار إلى أنه أراد لهذا الكتاب أن يكون ”دعوة للتجوال في أزقة الفن وثناياه والاستمتاع بين أروقة الزمن الجميل“.

واعتبر أن ”الغناء التونسي اليهودي لفترات متعاقبة كان مرآة عاكسة للواقع في تجلياته المختلفة وجوانبه المتعددة استلهم روحه من أعماق مجتمعنا ببواديه وقراه ومدنه ليلفت إلى دور التونسيين اليهود في صناعة الأغنية التونسية والتعريف بها ونشرها وإشعاعها على محيطها الداخلي والخارجي“.