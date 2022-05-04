المجموعة الشعرية "حيث أبدأ وأنتهي" لصفاء سالم إسكندر.. شذرات بأبعاد بصرية معمقة

يقدم الشاعر العراقي صفاء سالم إسكندر، العديد من التأملات الشعرية بطريقة الومضات والنصوص القصيرة، حول انطباعات الإنسان المتغيرة، بتغير دورات الحياة وانتهائها، متبعًا التأمل المعمق والمحاكاة والإسقاطات حول الأحداث اليومية المهمشة، خلال مجموعته الشعرية ”حيث أبدأ وأنتهي“ الصادرة عن دار لازورد-لاهاي 2022.

ويكتب صفاء سالم إسكندر في مجموعة ومضاته الشعرية عن الهوامش التي يمر بها الإنسان في واقعه، والتي قد لا تكون واضحة للعلن، بل تحتاج إلى البحث والتنقيب والتأمل الطويل، بما تحمله من بعد بصري يضع حتمية الشعر، كما الرسم.

تجريب

وتحمل رؤية المجموعة التجريبية، فكرة أن الطريق تأخذ المرء في جديتها وسرعتها وضجيجها، فتكون الأحداث الواقعية مهيمنة على المشهد، وتسقط المعاني بين التفاصيل المهمشة.

ويلتقط إسكندر هذه الأحداث الصغيرة، ويصقلها في طابع شعري، عبر النص اليومي السريع، وهذه الشذرات، تتحول إلى خريطة للطريق، يستطيع من خلالها المرء استعياب عبء الحياة وممراتها.

فانوس

ويكتب إسكندر عن الحزن والحسرة وعلاقته بالضوء الخافت الذي يمنحه للعين، لتأمل المعنى في الطفولة، ويصنع مشهدا شبيها في شبابه، باستخدام تأملات الشعراء كفانوس يضيء بضعفه المستمر، إذ يستخدمه الشعراء والعارفون: ”هذا الفانوس/الذي يتحدث عنه أهل العرفان والشعراء/هل هو نفسه ذلك الذي كرهته في طفولتي/عندما كنت أقرأ تحت ضوئه؟“.

قصة الهامش

ويبحث صفاء سالم إسكندر عن القصة الهامش أيضًا من خلف القصص الكثيرة التي يرويها العموم، والتي يستند إليها في صنع الحقيقة، فهو يجسد رؤيته المتفحصة للقصة المهملة، معبرًا عن أهميتها في إكمال، بل قلب المشهد بأكمله، عبر التساؤل:“ماذا عن القصص التي لا تشبه الليالي الألف؟“.

صوفية

ويستخدم الشاعر ومضاته لطرق الجانب الصوفي من الإنسان، بمعرفة الوجود والحب والسلام الدائم مع العالم، والله، فيبحث عن طبيعة الإله الجميل في الموسيقى والحب والبكاء والأسئلة: ”أعرف أن الله يتقرب من العاشقين

له / أعرف ذلك جيدًا / لذا أبكي دائما“.

صدى

ولطالما يؤكد الشاعر خلال ومضاته على استخلاص المعنى من الحدث، والتمسك به، وعدم الالتفات إلى ما يحدث تحديدًا، فالمعنى لديه هو الحوار الخاص بالذات، وهو الطريقة التي يستطيع من خلالها المرء أن يجاري هشاشة العالم: ”اسمع الصدى/ إذا كنت لا تراني ولا تريد رؤيتي“.

نحت

وتخضع عملية التأويل الشعري في ومضاته لأكثر من صوت، إذ يقوم بدمج المشاهد المصغرة في الطبيعة، وداخل ذات الإنسان، ليصنع صورة شمولية حول الأحداث المتسارعة في زمن يميل الإنسان فيه للعزلة والتفرد أكثر من أي وقت مضى، عبر الأدوات التي أكسبتها له الثورة الرقمية.

وتبدو لغة إسكندر محملة بطبيعة نحتية، وهو الجانب الآخر من طبيعته كفنان تشكيلي، فيحاور الفراغ والمجسمات عبر اللون والفكرة وسبب المجيء والتواجد، ويقدم ذلك من خلال لغة مرصوصة، مكثفة، مع محافظته على الإطار الضيق الذي يدور داخله الحدث، لكنه ينطلق من خلال ترابط معانيه إلى مساحة ممتدة للتفسير والتأويل.

وخلال خط سيره الشعري في المجموعة يحاول إسكندر أن يمنح الأشياء حقها في التعبير عن ذاتها، حينما يلجأ لتفكيك المعاني الرتيبة لها، وكأنما يقوم بمسح الغبار عن المشهد، ليراه الجميع.

الوردة

وفي متناول مكرر، يمنح صفاء إسكندر الوردة متنفسًا جديدًا خلال ومضاته، إذ تناولها في سيرتها الكاملة خلال مجموعة ”تنغيم سيرة الوردة“، وهنالك أعرب عن رؤية الذبول والتجدد والتغيير للعالم، لكنه هنا يقدمها على أنها، بصفة الفواح، غير قادرة على أن تكتم سر الإنسان، إذ تكون لغة إعلان عن الحب والإحساس للطرف الآخر، لذا لا يمكن أن تكون في يوم المكان الذي يضع فيه الإنسان سره: ”ليست الوردة بئراً/ لأمنحها أسراري“.

كما ويعيد الشاعر هنا طرح نهاية سيرة الوردة مرة أخرى، معلّلًا بذلك خوف الإنسان الدائم من الحدث، وما يتبعه، في الحياة، الوردة تلك، التي يراها بصدقها، أكثر الأشياء وضوحًا وشفافية.

العراق

ويستخدم صفاء سالم إسكندر بعض النصوص القصيرة خلال مجموعته، التي تجسد حال المجتمع العراقي خلال سنوات شقائه مع الطائفية والحروب المتكررة، وانجرار الإنسان لمستنقع العنف، وكعادته يضع الشعر للمشهد أكثر من احتمال وأكثر من رؤية، حينما يجمع شتات الحدث، فنرى الأمر بمشاعر مختلفة، لربما هي ما نحتاجه لنفكر بطريقة إنسانية.

إذ يكون على الإنسان أن يتمسك بالهامش هنا أكثر وأكثر، حتى لا يتكرر الألم، ولا يستمر في حلقته المفرغة.

ويوصف الشاعر في نص قصير الحالة العراقية مع العنف والحروب، إذ يكتب:

”عندما عدت إلى البيت، كنت أشاهد صراخ الجيران وبكاءهم،

أخبرتني أمي، أن ابنهم بترت يده،

لأنه حاول رفع العبوة ورميها بعيدًا عن الناس، فانفجرت فيه.

هل أخبر أمي أن يده سقطت قريب اليوم؟“.

الأبواب

ويعتمد الشاعر فلسفة الأدوات التي يألفها الإنسان، يمزيد من التأمل، الذي يستخدمه كوسيلة لتحفيز الجسد.

إذ يذهب إلى إعطاء الأبواب في حياة الإنسان، مكانة أكثر تأثيرًا من مجرد الفتح والإغلاق، حينما يخرجها من هامشها، ويضعها كمعنى يصلح لتحفيز القناعات المختلفة حولها.

فيرى إسكندر البابَ، المسافة الثابتة، التي تمنح الإنسان الإشارة بالوصول بعد التعب، كما ويراه فاصلًا للعزلة والاكتفاء عن الغير، كطريقة لإعادة ترميم الذات.

فيما يمنحه ملكة الإخفاء كما هو في الواقع، واضعًا فلسفة أخرى لمن يختبئون خلفه، في طريقة مفارقة، للبحث عن علاقة الداخل الإنساني العميق بالأشياء المسطحة، حينما يتشبهه بالقبعة التي تخفي تحتها مجموعة من الأرانب.

ويكتب الشاعر:

”الباب أكثر من سيرة دخول

وخروج، أو شق ثابت في الجدار؛

والعزلة التي تبتكر ذاتنا من جديد،

وتستر، أو تسترد خطايانا. إنه

ٌ مسافة ثابتة للوصول، للقاء، وعمر

من الذكرى، وذاكرة من الصمت،

والكلام الذي لم يترجل الغرفة. إنه

قبعة، نجتمع تحتها كالأرانب

لنخرج بخدعة القدر إلى الحياة من

جديد متصورين أنه عالم آخر“.