"كرنفال القرود الثلاثة".. رواية ترصد التحولات السياسية والاجتماعية في تونس

أصدر الأديب التونسي وليد أحمد الفرشيشي، حديثا، باكورة أعماله الروائية، تحت عنوان ”كرنفال القرود الثلاثة“، التي تحاكي الواقع السياسي والاجتماعي في تونس والعالم العربي في فترة انتقالية حرجة.

وتدور أحداث الرواية في تونس حاملة هواجس وآمال المواطن، في سرد شيق يتكئ على لغة الكاتب الشاعرية.

وتغوص الرواية، كذلك، في خفايا النفس البشرية، مسلطة الضوء على ما يعانيه الفرد من هشاشة وصراع داخلي، قد يحيله إلى اغتراب ذاتي واجتماعي.

وتتميز الرواية بجرأة فنية تتقصّد مناقشة قضايا على تماس مباشر مع حياة الفرد في تونس والمنطقة.

ويبدو أن خلفية الكاتب الشعرية جعلته يولي اهتماما ملحوظا بالوصف في روايته، مفككا الواقع ومستفيضا في جزئياته، ليوجه البنان بوضوح إلى الوضع المتأزم.

ويركز الكاتب على ما تمر به تونس من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، جراء تغلغل العنف في مرحلة ما بعد الدكتاتورية.

يقول الكاتب بلسان بطلة الرواية هيام: ”أنتَ فضلت العمى، وسارة اختارت أن تغرق داخل أصواتها الداخلية، أما شبحك الإرهابي فرأى الشر بعينيه لكنه أغلق فمه ومضى إليه“.

ويعمد الكاتب إلى الكوميديا السوداء لتقديم تصوّر فني إبداعي عن واقع مضطرب يشوبه الجنون، من خلال تفاعل أبطال الرواية بسخرية لاذعة مع شبح مجرم اغتال السياسي التونسي شكري بلعيد.

وتطرح الرواية سيناريوهات افتراضية، في محاولة للإجابة عن تساؤلات وجودية عن مغزى الحياة وأساليب التعاطي مع تفاصيلها.

ويتخذ الكاتب من الحب طوقا للنجاة في عالم متخم بالكوارث والمآسي، ليأخذ الخط الروائي منحى آخر، في توازن لافت بين واقع صعب وطموح يبعث على التفاؤل.

ويحاكي عنوان الرواية الحكمة اليابانية القديمة عن الوضعية المعروفة لثلاثة قرود، يغلقون عيونهم وأسماعهم ويصونون ألسنتهم أمام ما يواجههم من شرور.

والرواية من إصدارات ”دار المتوسط“ في إيطاليا، 2022، وتضم 105 فصول، وتقع في 336 صفحة من القطع المتوسط.

الكاتب في سطور

وليد أحمد الفرشيشي، كاتب ومترجم، يبلغ من العمر 42 عاما، عمل في المجال الإعلامي. سبق أن أصدر كتابا سياسيا بعنوان ”تونسيون.. أحيانا“ عام 2015. وترجم مجموعة من الكتب والروايات إلى العربية. ونال جوائز أدبية وإبداعية عدة.

وفي مجال الشعر، أصدر الفرشيشي ديوان ”وحيدا أصعد إلى السماء“ عام 2013، وديوان ”لم أكن حيا بما يكفي“ عام 2014. وفي القصة القصيرة مجموعة ”حكايات نيئة“ عام 2016، و“الرجل الذي“ عام 2017.