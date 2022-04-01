كنوز معرفية.. رواج مكتبات الرصيف في سوريا

تنتشر في العاصمة السورية دمشق مكتبات الرصيف بشكل كثيف، بعد أن أغلقت أعرق المكتبات أبوابها، بسبب عدم توفر الورق وغلاء أسعار الكتب.

وتوجد في سوريا ”5“ معامل لصناعة الورق، تعطلت جميعها عن الإنتاج، بعد إيقاف الحكومة استيراد المواد الأولية الخاصة بالتصنيع.

وفي قلب دمشق، تنتشر عشرات من بسطات الكتب القديمة، التي يتم شراؤها من أصحاب المكتبات العامة والخاصة.

ويقول أبو سامر، صاحب بسطة تحت ”جسر الرئيس“، لـ“إرم نيوز“: ”نشتري الكتب من المكتبات الكبرى التي تتوقف عن العمل، ومن أصحاب المكتبات المنزلية الذين يبيعونها بسبب الضائقة الاقتصادية“.

ويبلغ متوسط سعر الكتاب الجديد ”7“ دولارات، ما يقارب 21 ألف ليرة، وهو مبلغ كبير مقارنة بمستوى الدخل المنخفض للمواطنين.

ويضيف أبو سامر: ”الكتب العربية المطبوعة حديثا غير متواجدة في الأسواق السورية، بسبب سعرها المرتفع، لكننا نحصل عليها من بيروت إذا دفع الزبون جميع التكاليف“.

وخلال الفترات السابقة، أغلقت مكتبة ”ميسلون“ وتحولت إلى مكتب صرافة، ومكتبة ”أطلس“ أصبحت متجرا للألبسة، ومكتبة ”الزهراء“ صارت ”سوبرماركت“.

ويقول جميل: ”في مكتبات الرصيف نعثر على كراسات الجامعة التي يبيعها الطلاب القدامى لأصحاب البسطات، بسعر أوفر من النسخ الجديدة“.

وازدهرت ظاهرة قرصنة الكتب العالمية والعربية بسبب انخفاض القدرة الشرائية لدى القراء، عبر نسخها بطريقة ”الفوتوكوبي“ وبيعها بسعر زهيد لمن يرغب.

ويقول ثائر: ”نسخ الكتب دون موافقة مؤلفيها، عملية غير مشروعة، لكن التجار يفعلون ذلك من أجل الربح وتلبية مطالب القراء الفقراء“.

ويمكن أن يعثر القارئ في مكتبات الرصيف على مطبوعات كانت من الممتلكات الشخصية لأدباء معروفين، ثم قام ورثتهم ببيعها بعد موتهم بسعر بخس.

ويضيف ثائر: ”أجد أحيانا كتابا عليه توقيع مؤلف مشهور، فأحتفظ به كنوع من الذكرى“.

وبسبب أزمة الورق، تحولت جميع الصحف السورية الرسمية والخاصة، إلى النشر الإلكتروني، كما عانت وزارة التربية في تأمين حاجة الطلاب من الكتب المدرسية المطبوعة.

ويقول أبو علي: ”بسطات الكتب توفر الكثير من الكتب المدرسية والجامعية المستعملة بسعر زهيد وهذا يساعد الطلاب في التحضير للامتحانات“.

وتشير أرقام اتحاد الناشرين السوريين إلى وجود أكثر من 200 دار نشر مرخصة، لكن معظمها يعتمد على المبيع في المعارض العربية بسبب عجز السوق المحلية.

وتقول رؤى: ”أحب قراءة كتب الشاعر نزار قباني، ولا أستطيع شراء نسخ جديدة بسبب غلاء الأسعار، فأشتريها من مكتبات الرصيف“.

ويقول أبو نزار: ”سمحت لنا محافظة دمشق بعرض الكتب تحت جسر الرئيس بلا مقابل، لكن الإقبال على الشراء ضعيف بسبب الوضع الاقتصادي الصعب“.

وتختص بعض مكتبات الرصيف بالروايات العالمية، وأخرى بالكتب العلمية والدينية أو التراثية، لكن معظم المطبوعات تباع دون ضمان حقوق التأليف والنشر.

ويضيف أبو نزار: ”بالنسبة للكتب التراثية، لا يملك أحد حصرية طباعتها وبيعها، أما كتب المؤلفين الراحلين فيمكن أن تسبب قرصنتها مشكلة مع الورثة“.

وكانت مكتبة ”نوبل“ في دمشق آخر المكتبات التي أغلقت أبوابها العام الماضي، وترافق ذلك مع حملات تضامن على منصات التواصل الاجتماعي لكنها لم تسفر عن شيء.

ويقول ثائر: ”أنا مغرم بزيارة مكتبات الرصيف أسبوعيا، ففيها الكثير من المفاجآت والكنوز الحقيقية. وكم أكون سعيدا عند العثور على كتاب قديم كان متواجدا فيما مضى في مكتبة مؤلف مشهور“.