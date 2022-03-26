"المرآة المروضة".. كتاب يرصد واقع السينما الجزائرية وتاريخها

يرصد كتاب ”السينما الجزائرية عبرة الماضي وخبرة الحاضر“ للباحث والكاتب عبدالغني مغربي مسار السينما الجزائرية في العقد الأخير، وهو عبارة عن دراسة سوسيولوجية امتدت على عشر سنوات تمحورت حول أسباب تراجع السينما الجزائرية.

والكتاب الصادر عن دار ”التنوير“ للنشر والتوزيع في الجزائر صدر بالفرنسية، وتولى الأزهر غمبوز ترجمته إلى العربية، وهو واحد من أهم الكتب التي تناولت تاريخ السينما الجزائرية من حيث النشأة وتطور التجربة، بدءا بجذورها وبداياتها ووصولا إلى انفتاحها على العالمية، وفقا لنقاد.

ويؤصّل الكتاب لبعض المفاهيم الفنية المتعلقة بالسينما الجزائرية، وهو امتداد لعمل بحثي كان قد بدأه المؤلّف في وقت سابق، وهو عبارة عن الجزء الثالث من ثلاثية المؤلف عن السينما في الجزائر، ألقى فيها نظرة على هذا الإرث الفنّي الجمالي للسينما الجزائرية.

ومن خلال هذا المؤلّف يطرح الكاتب أربع قضايا أساسية ويحاول الإجابة عن الأسئلة التالية: هل يخضع انحسار السينما الوطنية من حيث عدد الأفلام المنتجة مقارنة بسنة 1962 إلى تراجع في الطلب عليها أم إلى عوامل أخرى؟ هل يعود تدهور قاعات العرض السينمائي في الجزائر إلى مسببات مادية وتقنية مصدرها إهمال السلطات المحلية وتهاونها، أم إلى عدوانية فئة من المشاهدين وعدم انضباطهم؟ هل نتحدث عن جمهور جزائري واحد أم أن جمهور السينما في الجزائر متعدد؟ وفي حال تعدده فإلى أي طبقة اجتماعية ينتمي وما هي القاعات التي يقبل عليها؟ وما الوسائل الواجب توفيرُها من أجل ترقية أصيلة ودائمة للسينما؟“.

ويستند عبدالغني مغربي في الإجابة عن هذه الأسئلة إلى نماذج من تجارب سينمائية حديثة ينبش من خلالها في الأسباب التي أدّت إلى تراجع إنتاج الأفلام والتوجهات العامة للأفلام الجزائرية المنتجة حديثا، وطبيعة الصعوبات التي يواجهها المنتجون من حيث التقنيات أو الموارد البشرية.

يشار إلى أنّ عبدالغني مغربي هو باحث جزائري، عمل أستاذا في جامعة الجزائر لسنوات عديدة، وهو يحمل دكتوراه دولة في الفلسفة وأخرى في العلوم الإنسانية من جامعة السوربون الفرنسية.

ونشر مغربي العديد من الكتب والمقالات والدراسات في الجزائر والخارج، ومن مؤلفاته ”المرآة الخادعة: أضواء على الظلال الهوليودية في الجزائر والعالم“ و“الثقافة والشخصية في المجتمع الجزائري من ماسينيسا إلى أيامنا هذه“.

من جانبه، عمل مترجم الكتاب الأزهر غمبوز لسنوات في معهد الترجمة بجامعة الجزائر، وله مؤلفات منشورة وترجمات، منها ”موسوعة الطيور“، ”جرائم فرنسا في الجزائر 1830-1966″، و“المراهق والمجتمع“، وهي تعريب لدراسة قام بها ناجي سفير.