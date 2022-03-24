جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن قائمتها القصيرة في الترجمة والنشر والثقافة العربية بلغات أخرى

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن قوائمها القصيرة في فروع ”الترجمة“ و“الثقافة العربية في اللغات الأخرى“، و“النشر والتقنيات الثقافية“، للدورة السادسة عشرة، حيث اشتمل فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى على ثمانية أعمال وثلاثة أعمال مترجمة وثلاثة دور نشر مرشحة في فرع النشر والتقنيات الثقافية، بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة.

وبحسب بيان للجائزة، ”تضمنت القائمة القصيرة لفرع ”الترجمة“ ثلاثة أعمال تم اختيارها من أصل عشرة أعمال في القائمة الطويلة، وشملت هذه الأعمال كلًا من كتاب ”نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي“، للكاتب جورج مقدسي، الذي ترجمه الدكتور أحمد العدوي من مصر، وأصدرته مدارات للأبحاث والنشر في عام 2021، وهو مترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.

كما شملت كتاب ”رذائل المعرفة – بحث في الأحكام الأخلاقية الفكرية“، للكاتب باسكال إنجل، الذي ترجمه الدكتور قاسم المقداد من سوريا، وأصدرته دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع عام 2021، وهو مترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، إلى جانب كتاب ”فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان“، للكاتب ابن رزين التجيبي، الذي ترجمته إلى اللغة الإنجليزية نوال نصر الله من العراق، والذي أصدرته دار بريل للنشر عام 2021.

واشتملت القائمة الخاصة بفرع ”الثقافة العربية في اللغات الأخرى“ على الكتب التالية في اللغة الإنجليزية: كتابي ”إيحاء العلوم: العلوم الطبيعية في الإسلام في المغرب في القرن السابع عشر“ للكاتب جاستن ستيرنز من الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر عن دار نشر جامعة كامبريدج في 2021، وكتاب ألف ليلة وليلة في ثقافات العالم المعاصر: التسليع العولمي والترجمة والتصنيع الثقافي/، للدكتور محسن جاسم الموسوي من العراق/ الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر عن دار نشر جامعة كامبريدج في 2021، إلى جانب كتابين باللغة الفرنسية، وهما: ”كتاب ابن سينا، النبوءة وحكومة العالم“، للكاتبة مريم سبتي من فرنسا، الصادر عن إصدارات دو سيرف في 2021، وكتاب ”رؤى متقاطعة حول قصر الحمراء“، لـلكاتب إدهم إلدم من تركيا، الصادر عن دار نشر بيل ليتر في 2021.

كما تضمنت القائمة القصيرة لفرع ”الثقافة العربية في اللغات الأخرى“ كتابًا باللغة الألمانية، وهو ”الألمان والشرق – الافتتان والاحتقار وتناقضات عصر التنوير“ لجوزف كروتورو من ألمانيا، الصادر عن كارل هانسر فيرلاغ في 2018. وكتابًا باللغة الإسبانية، وهو ”عطر الوجود: الصوفية واللاثنائية عند ابن عربي المُرسِيّ“ لـفيرناندو مورا من إسبانيا، الصادر عن الموثارا في 2019، وكتاب ”سرياليات عربية 1938-1970: السريالية والأدب العربي في مصر وسوريا ولبنان“ باللغة الإيطالية لـأرتورو موناكو من إيطاليا، الصادر عن منشورات معهد الشرق كارلو ألفونسو نللينو في 2020. فضلًا عن كتاب ”المعجم التأثيلي للمفردات العربية القديمة – بناءً على نصوص مختارة من الشعر الجاهلي“ باللغة الروسية لـآنا بيلوفا من روسيا، الصادر عن معهد الدراسات الشرقية لدى الأكاديمية الروسية للعلوم في 2016.

وتضمنت القائمة القصيرة لفرع ”النشر والتقنيات الثقافية“، كلًا من: مكتبة الشباب الدولية في ميونخ – ألمانيا، ومكتبة الإسكندرية – مصر، ودار سندباد للنشر في فرنسا. وسيتم الإعلان لاحقًا عن القوائم القصيرة لباقي فروع الجائزة.

يذكر أنّ فرع ”النشر والتقنيات الثقافية“ قد استقبل 91 ترشيحا خلال الدورة السادسة عشرة للجائزة، فيما استقبل فرع ”الترجمة“ 148 ترشيحا خلال الدورة الحالية، بينما استقبل فرع ”الثقافة العربية في اللغات الأخرى“ 188 ترشيحا هذا العام.

وجائزة الشيخ زايد للكتاب هي جائزة أدبية إماراتية تُقدم سنويا منذ 2007 وترعاها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وتُمنح للمبدعين من المفكرين والناشرين والشباب عن مساهماتهم في مجالات التأليف والترجمة في العلوم الإنسانية، التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية، وذلك وفق معايير علمية وموضوعية.

وتبلغ القيمة المادية للجائزة سبعة ملايين درهم إجمالا، حيث يمنح الفائز في كل فرع جائزة مالية قدرها 750 ألف درهم (نحو 200 ألف دولار)، وميدالية ذهبية تحمل شعار الجائزة المعتمد، إضافة لشهادة تقدير للعمل الفائز. في حين تبلغ القيمة المادية لجائزة شخصية العام الثقافية مليون درهم.