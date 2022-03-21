في يومه العالمي.. هل تستمر "غربة" الشعر في العالم العربي؟

في عام 1999 اعتمد المؤتمر العام لليونسكو، يوم 21 آذار من كل عام، يومًا عالميًا للشعر.

وتتم قراءة وتعليم وتحليل الشعر في كافة المؤسسات الرسمية للدول في العالم، وكذلك في التجمعات الشعبية والمقاهي، والصالونات الأدبية.

ويتقدم الشعر من تواريه، ليندمج بالموسيقى والرقصات واللوحات التشكيلية، كنوع تعبيري يستهدف طريقة الإنسان في الحياة، ويسهم في تعريفه بهويته، والأشياء من حوله في العالم.

وعلى الرغم من القيمة السامية للشعر في الحياة البشرية، فقد تراجع تواجده خلال العقود الماضية، وانحسر في القليل من التجمعات الشعرية، ولوحظ قلة إقبال الجمهور عليها.

وهناك عوامل كثيرة جعلت من الشعر في العالم، أكثر غربة من ذي قبل، ومن أبرزها الجائحة العالمية التي أسهمت في فض الكثير من التجمعات الشعرية على مستوى العالم، وتأجلت الكثير من المهرجانات الدولية لهذا العام، والعام السابق، إذ عقد الكثير من الفعاليات الخاصة بالشعر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تجنبًا لنقل العدوى.

وفي العالم العربي، وفي جانب الإصدارات الشعرية، لم تعد دور النشر تعتني بنشر الشعر كما الماضي، وهو توجه حديث يتبع رغبة السوق، فالجمهور من الواضح أنه يفضل الرواية كسلعة أدبية للشراء، حسب إقرارات متكررة من قبل مسؤولي دور النشر.

وكثير من دور النشر العربية تمتنع عن طباعة الشعر، ولعب المقامرة، بتحمل تكاليف طباعته، الذي لا طلب عليه من الجمهور.

ودون الشعر تختل البنية الاجتماعية، وينفى وجودها، إذ رآه الشاعر والفيلسوف أكتافيو باث كذلك، حين قال: ”لا يمكن أن يوجد مجتمع دون شعر“.

البعض يعتقد بأن توجه الشعراء لمنصات الجمهور الاجتماعية، ساهمت في انتشارهم، لكنها، من جانب آخر، عرّت قصائدهم، من خلال نشرهم المستمر للشعر على تلك المنصات.

لم يعد الحافز كبيرًا عند الجمهور لشراء المجموعات الشعرية؛ لأن معظم قصائدها أو العديد منها، انكشف أمره على صفحة الشاعر، بعكس الرواية التي يكون من الصعب على كاتبها وضع تفاصيلها وفقرات كبيرة منها، على المنصة الاجتماعية.

ويلحظ خلال الحقبة الأخيرة، أن المنتج الشعري يقدم مساحة فكرية متجددة بفعل التطور التكنولوجي، تجسد محاكاة وإسقاطات للواقع. فالشعر يتحدث عن الأزمات الاجتماعية الجمعية، والحروب الأهلية، والصراعات القومية، ويشتبك من جانب آخر مع صراعات الذات والفكرة الوجودية، والأزمات النفسية.

وصار متكررًا، تحول العديد من الشعراء من كتابة الشعر إلى السرد، كمواكبة للهيمنة والقدرة الشرائية، فنجد الفلسطيني مازن معروف، يتحول من كتابة الشعر بعد إصداره مجموعة ”ملاك على حبل غسيل“، وينتج من بعدها عدة مجموعات قصصية، وكان من أبرزها ”نكات للمسلحين“.

ومن مصر انتقلت الشاعرة المصرية آلاء حسانين لكتابة السرد، بعد نشرها مجموعتها الشعرية الأولى.

ونرى كذلك المغربية سكينة حبيب الله تتجه للسرد بعد بدايتها كشاعرة، فأصدرت المجموعة القصصية ”أشياء لا تموت مرتين“ مؤخرًا، بعدما قدمت طرحًا شعريًا لافتًا في مجموعة ”خطة بديلة“.

ونرى اهتمام الشاعر اللبناني المكرس عباس بيضون، بكتابة الرواية موخرًا، بإصدار ”علب الرغبة“.

وقد يكون لكل من هؤلاء الشعراء دافعه المختلف للتنقل من كتابة الشعر لكتابة السرد، باعتبار السرد مساحة أكثر حرية في تقديم المشاعر والأفكار، أو أن الطرح الفكري المقصود لا يمكن للشعر أن يحتويه بطبيعته التكثيفية.

لكن هناك خيطا رفيعا يجمعهم، ألا وهو أن الرواية تبدو طريقًا أكثر سهولة للانتشار من الشعر، وتفتح المجال أمام المزيد من المبيعات والظهور في السوق البيعي الأدبي.