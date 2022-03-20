وسط تلويح بمقاضاة وزير الثقافة.. سحب جائزة المغرب للكتاب من 9 فائزين

قررت وزارة الثقافة في المغرب، سحب جائزة المغرب للكتاب من 9 كتاب مغاربة كانوا قد حصلوا عليها مناصفة خلال دورة 2021، وهو القرار الذي أثار الجدل بين المتوجين.

وجاء القرار ردا على رسالة وجهها الكتاب الفائزون بالدورة 53 إلى وزير الثقافة المهدي بنسعيد بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني الماضي، طالبوه فيها بتمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة لكل واحد منه وعدم اقتسامه، وقيمتها 120 ألف درهم (حوالي12 ألف دولار).

ويتعلق الأمر بكل من يحيى اليحياوي، إدريس مقبول، يحيى بن الوليد، أحمد بوحسن، الطيب أمكرود، محمد الجرطي، محمد علي الرباوي، حسن أبراهيم أموري وبوبكر بوهادي.

وذكر الوزير في رسالته، أن ما طالب به المعنيون بالأمر ”سابقة في تاريخ جائزة المغرب للكتاب التي تجاوز عمرها نصف قرن من الإشعاع، المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها المعنوية“.

كما عبر المهدي بنسعيد عن أسفه ”لاختزال كل دلالات الجائزة في قيمتها المادية“، مؤكدا أن ”مبدأ المناصفة معمول بها عالميا، ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة“.

وأشار أن وزارة الثقافة تحاول الرفع من مبلغ الجائز، لكنها بالمقابل لا تقبل ”المساس بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب“.

وعبر المتوجون التسعة في تصريح لـ“هسبريس“ عن استغرابهم، لأن قرار الوزير يفتقد للسند القانوني في نظرهم، كما انتقدوا غياب الحوار، وكشفوا عزمهم اللجوء إلى رئاسة الحكومة ومن بعدها إلى القضاء الإداري لحسم النقاش.

وقال الطيب امكرود إن ”القانون لا يتضمن أي إشارة إلى التتويج مناصفة“. بينما اعتبر إدريس مقبول أنه ”ليس من صلاحيات الوزير إصدار مثل هذا القرار“، مضيفا ”لو قال الوزير إن الوزارة لا تتوافر لديها الموارد المادية أو الإمكانيات لكان الأمر متفهما، لكن لا يمكن قبول قرار كهذا“، وفق قوله.

وتعتبر جائزة المغرب للكتاب تتويجا سنويا لأجود الكتب المغربية في عدة مجالات، وتشتمل الحقول التالية: الشعر، و السرديات والمحكيات، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، والدراسات الأدبية والفنية واللغوية، والترجمة.