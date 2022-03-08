"الأنثى والمحتال" لفلك الشام... معارك شعرية للتحرر من "التفوق الذكوري"

اختارت الشاعرة فلك الشام، عنوانًا غاية في الدقة والدلالة لديوانها الشعري الأول ”الأنثى والمحتال“.

وجاء العمل حافلًا بالمعارك الشعرية بين الأنوثة والذكورة، وهو عبارة عن صيحة تطلقها أنثى للتحرر من ”فلك“ هذا المجتمع الذكوري.

والشاعرة، شامية الهوى، والمصرية والليبية الجنسية، تخوض غمار الكتابة الشعرية منذ سنوات، لكنها لم تصدر ديوانًا شعريًا مطبوعًا قبل ”الأنثى والمحتال“.

وضمنت ”فلك“ الديوان عصارة تجاربها، وطبعته بطابع أنثوي مميز تبدو فيه الأنثى معتزّة بأنوثتها، ومتمايزة عن عالم الرجال المحتالين، ومهادنة للرجولة الراقية التي تقدّر المرأة حق قدرها.

وقالت الدكتورة هالة سرحان في تقديمه إنّ ”عنوان الديوان الشعري الأول لهذه الشاعرة المقدامة يعلن من أول حرف أن هذه المرأة قوية واثقة، وقبل هذا وذاك أنثى… لم نقل مرأة لأن ذلك قد يُحدث الارتباك، أي امرأة نقصد، لكن الأنثى لا تقبل المماطلة، نطلقها صراحة“.

وأضافت سرحان: ”الأنثى تضع أوراقها على الطاولة، وتلخص في سطور الإهداء معنى ومعضلة، ومعادلة الأنوثة (إلى نون النسوة، وتاء التأنيث، وذكور الوطن العربي المتكئين فوق كراسي مقاهينا، يعتصبون خيال الأنثى تحت الشمس)“.

وتابعت: ”من ثمة وجهت ”الأنثى والمحتال“ ضربتها القاضية بكلمة تلخّص الفكر الذكوري المتحجر الخبيث الذي يتعامل مع الأنثى من منطلق الفوقية، والتفوق الذكوري على الضعف الأنثوي، كما يراه“.

وخلال تقديم ديوانها الجديد، أوضحت ”فلك الشام“ في تصريحات لوسائل الإعلام، أن اختيارها عنوانًا مثيرًا للجدل لديوانها، لم يأتِ لمحاولة لفت النظر بل لأسباب موضوعية وفنية.

وأشارت إلى أن الأسباب ”تتمثل في الإجابة عن تساؤلات من نوعية: كيف سنفهم تواجد تلك الأنثى مع ”محتال“، وما صورة هذا الاحتيال الذي يمارسه الرجل في قصائدها؟“.

وتسافر الشاعرة بقصائدها إلى ربوع الوطن العربي، فتعبر صحراء ليبيا وصولًا إلى تطوان، وعودة إلى الحجاز، وعدن.

وتنقل ”فلك“ معاناة المرأة العربية من الصورة النمطية التي يسعى المجتمع الذكوري إلى تثبيتها ووصمها بها، ومستندة إلى صور شعرية قائمة على جملة من الثنائيات، بين التحدي والرفض، وبين التسامح، والانتقام.

ويذكر أن فلك الشام شاعرة ”متعددة الجنسيات“، حائزة على شهادة الدكتوراة في اللغة العربية، وعلى ماجستير مهني حول قضايا المرأة العربية دوليًا وإقليميًا، ولها عدة قصائد، ومقالات منشورة في عدد من المجلات والجرائد العربية.

وشاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بين كانون الثاني/يناير ومطلع شباط/فبراير الماضيين، ووقعت ديوانها الجديد بحضور جمهور المعرض، قبل أن تنتقل بإصدارها الجديد إلى معارض عربية أخرى.