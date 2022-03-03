"على طريق الرمال الملتهبة"... رواية تحيي الذاكرة الجزائرية زمن الاستعمار الفرنسي

أصدر الكاتب الجزائري إبراهيم صدوق روايته الجديدة ”على طريق الرمال الملتهبة“ باللغة الفرنسية، وتتناول معاناة جزائريين في منطقة عين الصفراء بعد معركة ”إمزي” سنة 1960، وتنكيل المستعمر الفرنسي بهم، ما اضطرهم لتجرّع مرارة اللجوء في الأراضي المغربية، وفقاً للرواية.

وتحكي الرواية الصادرة عن المؤسّسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، قصة أم لخمسة أطفال اسمها ”صفية“ أرغمت على ترك قصرها بعين الصفراء في منطقة النعامة بعد معركة إمزي التي حدثت بين 6 و8 أيار/ مايو 1960، والتي قاوم خلالها المناضلون الجزائريون ببسالة الاستعمار الفرنسي.

ومن خلال قصة ”صفية“، تفتح الرواية النافذة على جزء من التاريخ الجزائري الحديث وعلى مسيرة معركة التحرر من الاستعمار.

ويقول إبراهيم صدوق في تصريحات لصحيفة ”الشعب“ الجزائرية الأربعاء، إنّ ”الرواية مستوحاة من أحداث حقيقية وتحاكي معاناة الشعب الجزائري إبان حقبة الاستعمار الفرنسي بالجزائر، ومن سكان منطقة عين الصفراء في الجنوب الغربي من البلاد، على وجه الخصوص، من خلال معاناة عائلة وطنية، حيث يلتحق الأب دحمان بصفوف جيش التحرير الوطني في الجبال، بعد نضال طويل كفدائي في القصر الذي يقطنه رفقة زوجته صفية وأولاده الخمسة ووالدته وإخوته، ومن هنا تبدأ مغامرة اللجوء الصعبة إلى أراضي المغرب التي خاضتها ”صفية“ وأولادها بعد أن ضيق عليها المستعمر الفرنسي الخناق“.

ويؤكد صدوق أنّ الرواية تعرّج أيضا على أحداث معركة ”إمزي“ الدامية التي حدثت بين 6 و8 أيار/ مايو 1960، بجبال عين الصفراء، حيث وظفت القيادة العليا لجيش التحرير الوطني 3 فيالق متكونة من 356 رجلا مدربين أحسن تدريب، ومستعدين للدخول إلى أرض الوطن، انطلاقا من القاعدة الغربية بالمغرب وعن طريق ”خط موريس“ المكهرب والذي تم زرع محيطه بالألغام التي وضعتها فرنسا الاستعمارية لعزل جيش التحرير الوطني الجزائري عن إغاثة المدنيين.

ويشرح صدوق وقائع المعركة قائلا ”شاءت الأقدار أن يواجه فيلق من الفيالق الثلاث قوات الاستعمار الفرنسي في مجابهة دامية، أين قاوم المجاهدون ببسالة… كانت معركة طاحنة خلفت الكثير من القتلى والجرحى والأسرى واستعملت فيها فرنسا 50 طائرة حلقت وقصفت المنطقة طوال 3 أيام، وقد شكلت هذه المعركة التاريخية انتصارا قويا لجيش التحرير الوطني والحكومة الجزائرية المؤقتة خاصة على الصعيد السياسي والعسكري بالرغم من قلة الإمكانيات“.

ويشير الروائي الجزائري خلال لقاء بالجزائر العاصمة لتقديم عمله الجديد، إلى ما اعتبرها ”جرائم بشعة“ قام بها الاستعمار الفرنسي قائلا ”لقد قامت فرنسا الاستعمارية في الفترة التي تتحدث عنها روايتي بأبشع جرائمها في حق الشعب الجزائري، لقد بدأت في التفجيرات النووية وما خلقته من كوارث على المدى الطويل، وأيضا تجاربها البكتريولوجية في منطقة واد الناموس بعين الصفراء، وكانت لها انعكاسات جد خطيرة على حياة النساء والأطفال والشيوخ وحتى المواشي“.

ويذكر المؤرخون أنّ معركة ”إمزي“ التي وقعت بجبال عين الصفراء الجزائرية تُصنّف من بين الجرائم ضد الإنسانية الأكثر بشاعة، التي ارتكبها المستعمر الفرنسي باستخدام أسلحة محظورة (قنابل النابالم)، في محاولات لقمع ثوار جيش التحرير الجزائري وعزلهم ومحاصرتهم.