حروب النفوذ.. كتاب فرنسي حول إستراتيجيات الدول في التأثير وتحقيق غاياتها

يحلل المتخصص في العلاقات الدولية فريديريك تشاريلون، الطريقة التي تغوي بها الدول العقول وتجذبها تحقيقا لأهدافها، من خلال كتابه ”حروب النفوذ.. حين تغزو الدول العقول“.

ويتضمن الكتاب الواقع في 352 صفحة والصادر عن دار ”أوديل جاكوب“ للنشر، كثيرا من الرمزية، وينطلق فيه الكاتب من معادلة أنّ العالم لا ينفك يصبح أكثر تعقيدًا بعدما زادت الصراعات غير المنتظرة.

وينطلق فريديريك تشاريلون من موضوع الحرب للتنبيه إلى الفروق الدقيقة بين ”القوة الناعمة“ و“النفوذ“، مفسرا أنه ”إذا كان التعبير الأول يعني ”القدرة على التأثير في الآخرين من أجل الحصول منهم على النتائج المرجوة عن طريق الجذب والإقناع وليس عن طريق الإكراه“، فإن التعبير الثاني يكون مختلفًا.

وبالنسبة إلى فريديريك تشاريلون فإنّ التأثير يتمثل في لجوء الطرف “ أ “ إلى جعل الطرف “ ب “ يفعل ما لم يكن ليفعله لولا ذلك الدفع، وهذا دون اللجوء إلى الإكراه.

ويقول ”إنه بمرور الوقت تطوّر هذا المفهوم وتغيّر، فالتأثير الآن يفترض مسبقًا عملية إنتاج، وقبل كل شيء منح مكافأة على عكس القوة الناعمة، وهو مفهوم لا علاقة له بالدعاية أو اللوبي“.

ووفقًا لهذه القراءة ”ستكون الأزمة الأوكرانية مسرحًا لمعارضة بين القوة الناعمة الأمريكية وحرب النفوذ الروسي“، حسب ما ذكرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية في تقديمها للكتاب.

ومثّل إضفاء الشرعية على مفهوم التأثير في ضوء محور الجغرافيا السياسية العالمية تجاه المحيطين الهندي والهادئ طموح فريديريك تشاريلون، الذي يفكك الاستخدامات الجديدة للدول من حيث الإغواء والجاذبية وفوق كل شيء مكافأة الأهداف التي سيتم التأثير عليها، وهو ما أنجزه في هذا الكتاب المليء بالأمثلة والمراجع.

ووفقًا لتشاريلون فإن الحديث اليوم عن ”حروب النفوذ“ أمر ضروري لأن العبور من المحيط الأطلسي إلى المحيطين الهندي والهادئ يؤدي إلى تغيير حجم الجدل الجيوسياسي، بل ”إنه يكرس في الواقع ظهور إستراتيجيات غير مباشرة خاصة بآسيا“، حسب قوله.

واستنادا لما جاء في الكتاب ستكون العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين خاضعة لثلاثة نماذج من التأثير: النموذج الغربي الديمقراطي الليبرالي، والذي تحوم شكوك حول قدرته على الإغواء، والنموذج الإمبريالي والاستبدادي (وتمثله روسيا وتركيا والصين)، والذي تهدف دبلوماسياته الضارة فقط إلى إنقاذ الأنظمة وزعزعة استقرار فريستها، وأخيرًا النموذج المذهبي القائم على المعتقدات وتمثله دول شبه الجزيرة العربية، وفق قوله.

وسيؤدي اجتماع النماذج هذا، وفقًا للأكاديمي الفرنسي، إلى ثلاثة أنواع من الإستراتيجيات.

وهي العودة إلى مناطق النفوذ التي تدافع عنها الأنظمة الاستبدادية الماهرة في عالم متعدد الأقطاب، أو ظهور ”المشاريع المشتركة“ بين الدول حيث يسود منطق الشراكة على منطق التحالفات، والتنافس بين الدول وعمالقة شبكة الإنترنت، أو ما يمكن اعتباره الصورة الرمزية للتوترات بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي.

وبعبارة أخرى، ”فإن هناك شكلا جديدا من معارك القيم في عالم لا يزال مخلصًا لمنطق الهيمنة والافتراس“، حسب وجهة نظر المؤلف.