"صمت الآلهة" للجزائري بلعسكري.. رواية تطرح قضايا الحرية والعدالة الاجتماعية

يمتزج الواقع بالخيال في رواية ”صمت الآلهة“ للجزائري، يحيى بلعسكري، الذي يطرح قضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وتداعيات ”الدكتاتورية ”على السلم الأهلي.

والرواية هي السادسة في رصيد الكاتب الجزائري، الذي اشتهر برواية ”إن كنت تبحث عن المطر، فهو يأتي من الأعلى“، وهي لا تخلو من ”الطرافة“ في ضبط نسق الأحداث وتطورها، ومن مفاجأة في التضارب أحيانا بين الأسباب والنتائج.

وتبدأ القصة في ”قرية منبع الماعز“ الصغيرة، وهي بلدة هادئة بعيدة عن صخب المدينة الكبيرة، هناك تتدفق الحياة بهدوء حيث يقوم الرجال بزراعة الأرض وتهتم النساء بالبيت وتعليم الأطفال، وهناك تلتقي العائلات والجيران في ساحة القرية أو في المقهى أو في محل البقالة أو في المسجد أو في المدرسة، وهي أمكنة متعددة كانت مسرحا للرواية.

ولكن عقدة الرواية تبدأ في أحد الأيام الهادئة، ولسبب غير مبرر، حيث تم قطع الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية من قبل فرقة من الجنود أرسلتها الحكومة المركزية، ولم يكن في وسع أي شخص أن ينتقص من المرسوم الملكي ”صاحب السعادة، رئيس الرؤساء“، كما سماه في الرواية، ومن ثمة وجدت القرية نفسها غارقة في عزلة تامة، دون أدنى قدرة على الوصول إلى العالم الخارجي.

وتمضي الرواية في تصوير تداعيات هذا القرار المبهم، وخلافا لما تقتضيه أي محنة اجتماعية من توحيد للسكان فقد حطمت هذه المحنة الروابط الاجتماعية وانساقت الشخصيات إلى ”هستيريا جماعية“ وثار بعضهم ضد البعض، واختل ميزان القوى أكثر من أي وقت مضى.

ويشير، بلعسكري، إلى أن ”ما حصل في هذه القرية فيه انعكاس لما يجري في العالم، فالأغنياء يثبتون سلطتهم أكثر لأن المال يحكم عالمنا، فحتى الدول تخضع لهذا المنطق“.

ومن خلال مكانته كمالك أرض مهم، سرعان ما قام، عباس، الفاون ”أحد أبطال الرواية“ بتحميل المسؤولية لجاره عبدالكريم عن مصيبة المجتمع، ويقول: ”إذا أغلق الجيش الطريق فلا بد أن يكون ذلك لمعاقبتنا، إن أحدنا يجلب اللعنة على القرية“، ومن ثمة يبدأ الصراع وتتسع دائرة الشك والكراهية ويستنجد، عباس، بعدد من أنصاره لإبعاد عبدالكريم، وعائلته ونفيه من القرية، وتظهر شخصيات بعد ذلك في مظهر الباحث عن الخلاص، ما يفتح الرواية على أبواب وملفات وقضايا أخرى تهم الحريات والمشاكل العرقية وأزمة الأقليات داخل المجتمعات.

ورغم أن الروائي، بلعسكري، اختار أن يصبغ روايته بطابع ”أسطوري“، إلا أنه استحضر بشيء من التلميح التوترات التي عاشتها الجزائر وبلدان أو مناطق أخرى مقسمة على أساس ”التعصب الديني أو العرقي“.

ويشرح، بلعسكري، في تصريح لمجلة ”جون أفريك“ العبرة من الرواية قائلا: ”يتخلل تاريخ البشرية الاستعباد والإهانة، في كثير من الأماكن يكفي لصاحب السلطة على عشيرة كانت أو جماعة أو لأي ديكتاتور مستبد، أن يفرض أمرا ما على قطاعات كاملة من السكان ليتبعه الجميع، إنه يذكرني بأسطورة مشهورة جدًا عن ملك يمتلك فيلًا، وكان هذا الحيوان ينهب كل شيء في المملكة ويدفع السكان إلى التفكير في التمرد، ثم يلتقي السكان وينتخبون ممثلا لهم، استقبل الملك ممثل الشعب، الذي كان مرعوبًا ومرتجفًا وينتهي به الأمر إلى التوسل للملك للعثور على فيل ثانٍ لأن الأول يشعر بالملل بمفرده“ وفق قوله.