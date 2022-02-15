المغرب.. تزايد الإقبال على شراء الكتب المستعملة في زمن كورونا

دأبت الشابة المغربية فاطمة الزهراء خلال الأشهر الماضية، على اقتناء روايات وكتب مستعملة من سوق ”القْريعة“ في مدينة الدار البيضاء، لإشباع فضولها الفكري والمعرفي بأقل تكلفة.

وتتردد الشابة البالغة من العمر 30 عامًا على هذه السوق نهاية كل أسبوع، لاقتناء حاجياتها من الكتب وقضاء وقت ممتع وسط عناوين عديدة بعيدًا عن صخب حياة العمل.

فضاء بديل وغني

وأصبح الإقبال على هذا الفضاء متزايدًا منذ ظهور جائحة كورونا في البلاد، إذ بات يجذب زوارًا من فئات عمرية مختلفة من بينهم طلاب وأساتذة بالإضافة إلى عشاق القراءة وأرشيف المجلات، حيث يشترون الكتب المستعملة في شتى التخصصات وبلغات أجنبية متنوعة بسعر مناسب يتماشى مع قدرتهم الشرائية.

وتلجأ عشرات الأسر المغربية إلى هذا الفضاء الشعبي، الذي يمتد على مساحة شاسعة، لاقتناء كتب مدرسية مستعملة بهدف تقليص مصاريف دراسة أطفالهم، التي باتت تشكل عبئا كبيرا عليهم في زمن الجائحة.

وتقول فاطمة الزهراء، في حديث مع ”إرم نيوز“، إنها ”تُحب القراءة وتجد متعتها في ذلك“، مشيرة إلى أنها باتت تقصد هذا الفضاء بعد أن تراجع راتبها الشهري بسبب تداعيات الجائحة.

وأضافت المتحدثة التي تعمل في القطاع السياحي، ”قبل الجائحة كنت أخصص ميزانية شهرية لا تتعدى الـ1000 درهم (حوالي 100 دولار) لاقتناء الكتب الجديدة إما عبر الإنترنت أو من المحلات الشهيرة بالدار البيضاء، لكن في زمن جائحة كورونا استمر حب القراءة لدي، لكن تغيّرت الوجهة… والحمد لله، إنها جميلة“، وفق تعبيرها.

وتابعت: ”رغم أن أغلب الكتب المعروضة بالقْريعة هي كتب مستعملة، إلا أنها قيّمة وتفي بالغرض وبأسعار معقولة“، مؤكدة أنها في بعض الأحيان تسقط عيناها على طبعات نادرة، ما يغري فضولها للتعرف أكثر على هذه السوق في كل أسبوع.

وتعرض سوق ”القْريعة“ آلاف الكتب في مجالات متنوعة وبلغات مختلفة مثل العربية والفرنسية والانجليزية والإسبانية، بما فيها عشرات القصص الخاصة بالأطفال، والروايات، والكتب الفلسفية والدينية، والنصوص المترجمة، وكتب الطبخ، وكتب لتعلّم اللغات الأجنبية، والخرائط وغيرها.

متنفس ثقافي

ويقول محمد، الذي يتاجر في بيع الكتب القديمة والجديدة منذ سنوات، في حديث مع ”إرم نيوز“، إن أغلب زبائنه من عشاق القراءة، مبينًا أن تجارته تزدهر بشكل لافت مع بداية دخول العام المدرسي؛ حيث يكثُر الإقبال على اقتناء المناهج الدراسية ولوازمها.

وأردف محمد وهو رجل ستيني: ”ما نعرضه من كتب نختاره بعناية فائقة كي نرضي جميع الأذواق وبأسعار معقولة جدا تبدأ من 10 دراهم (دولار واحد)، الأمر الذي يشجّع المواطنين على اقتناء الكتب المستعملة“.

واستطرد قائلا: ”للأسف جائحة كورونا أثرت على الوضعية الاجتماعية لغالبية الأسر المغربية، وباتت مثل هذه الأسواق بمثابة متنفس ثقافي واجتماعي، حيث يجتمع شمل عشاق القراءة والمخطوطات النادرة“.

ويؤكد هذا البائع الذي قضى نصف عمره في هذه المهنة، أنه ”بسبب ضيق ذات اليد الذي تمر به بعض الأسر، نقوم في بعض الأحيان بمنح بعض الزبائن كتبًا بشكل مجاني“، معتبرًا أن الرغبة في القراءة أسلوب حياة فريد نريد الحفاظ عليه في عصر السرعة و“السوشيال ميديا“.

وليست ”القريعة“ وحدها من تعرض مثل هذه الكتب، ففي مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة والتي تضم أعلى نسبة من السكان، تتواجد أماكن أخرى تعرض الكتب المستعملة، مثل ”ساحة السراغنة“، و“درب غلّف“، و“المدينة القديمة“، و“سيدي البرنوصي“، وغيرها.

وغير بعيد عن ”القْريعة“، تحتضن ”ساحة السراغنة“ بدرب السلطان، أحد أكبر الأحياء الشعبية في الدار البيضاء، معرضاً سنوياً للكتب المستعملة لتشجيع الشباب على القراءة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقريب الكتاب من القارئ بأسعار رمزية، فقد أصبح معرض الكتب المستعملة موعدا سنويا لعشاق القراءة في المملكة المغربية.