الحقوق الفكرية للمؤلف في مواجهة إشكاليات السرقة المعاصرة‎‎

أدى انتشار منصات مواقع التواصل الاجتماعي إلى تواجد عدد كبير من المؤلفين الأدبيين عليها، علاوة على نشرهم منتجاتهم الأدبية الوفيرة؛ بهدف التواجد وعرض المنتجات للجمهور.

ولأن معظم دور النشر العربية لا تهتم بالتسويق للكاتب ومنشوراته، وجد الكاتب من خلال تلك المنصات وسيلة للتسويق لمنتجه، بوضع القصائد وفقرات من عمله، من أجل جذب الجمهور.

لكن هذا التوجه من قبل المؤلفين، أنتج معضلة جديدة، حيث ازدادت حدة التعديات على السلعة الأدبية، وصار الكثير منها متاحا للتداول بواسطة الكثيرين من القراء، بل معرضا للسرقة من الكتّاب الآخرين زملاء المهنة.

جدل واتهامات

ولم يعد من الصعب على كاتب مبتدئ يسعى للفت الانتباه، أخذ الجملة أو الفقرة الأدبية، أو قصيدة شعرية، كما هي، أو التعديل قليلا عليها، واعتبارها جزءا من ممتلكاته.

ومع أن إتاحة هذه المؤلفات على مواقع التواصل الاجتماعي، يخدم الكاتب الأبوي للمؤلف، إلا أنه يهدر حقه من جانب آخر، وينزع السياج من حول المُقدّر الأدبي الخاص به.

ويمكن انتحال الفكرة المطروحة ضمن المؤلَّف من قبل كاتب آخر، ووضعها كما هي، أو التعديل عليها، وصياغتها بشكل آخر، وتقديمها في منشور جديد للجمهور.

وانتشرت في الآونة الأخيرة وبفعل التحديث التكنولوجي العصري للعالم، العديد من حالات الجدل، حول أصالة الملكية الفكرية للمنشورات بين كاتبين، يصر كل منهما على أن الفكرة الأصيلة تعود له.

وفي الحقيقة، لا تتواجد على منصات التواصل الاجتماعي وأبرزها فيسبوك، قوانين تحمي الملكية الفكرية للمنشورات، باعتباره منصة اجتماعية تداولية للأحداث والعواطف، لا أكثر.

سوق للأفكار

ولأن هذه المنصات تعتبر سوقا مفتوحا للأفكار، فإن إمكانية اكتشاف الحقيقة بكامل جوانبها تصبح معجزة.

وقد يكون هذا التداول غير المسبوق للأفكار الأدبية محفزا للنسخ والنشر مرة أخرى، وقد يكون من جانب آخر، سببا في تأثر مؤلف ما، بفكرة زميل له.

ويرى البعض أن هذا التأثر لا يمكن إدراجه ضمن ضوابط الانتحال، لعدم ثبوت نية الكاتب الآخر التعدي والسرقة. لكن هذا لا يخرج من إطار التعدي على أصالة فكرة الكاتب الأول للفكرة.

قوانين لحماية المؤلف

ولا تعتبر القوانين المعمول بها في هذا المدار، النسخ والنشر للمؤلف جريمة، لكن بشرط عدم نسب السلعة الأدبية للناسخ أو الناشر.

ويبدأ تجريم هؤلاء بنسب العمل أو الفكرة، بعد انتحالها من آخر.

وعندما يتم أخذ المنتج وتدوير معناه، أو إعادة صياغته، يكون هذا انتهاكا لقواعد الشرف والأمانة الفكرية، وهدرا لحقوق الملكية الفكرية للكاتب الأصلي.

وأدرجت هذه القوانين بهدف حماية المؤلفين من السرقات، وصنع سياج حول الابتكارات أو الاختراعات الناتجة عن نشاط فكري بشري. وشملت عدا الأدب المجالات الصناعية والعلمية والفنية.

ويخضع المصنف الأدبي لبراءة اختراع تمنع نشره، أو الاستفادة منه، دون الرجوع للكاتب الأصل، حيث ترمي قوانين الحماية هذه لخلق توازن بين مصلحة الكاتب ومصلحة الجمهور.

اعتراضات

وقبل أعوام، طالب القانوني لورنس ليسيج، بتخفيف ضوابط قانون الملكية للكاتب، بسبب زيادة حظر الاستخدام العام للمؤلفات الأدبية بعد وفاة الكاتب، والذي سنته الأنظمة الغربية؛ لحماية حقوق المؤلف، ويسمى قانون ”سوني بونو“، لحماية حق الكاتب الفكري، ومنحه المال مقابل إبداعه.

ورأى ليسيج أن القوانين يجب ألا تكون متحيزة دائما للمبدعين، ليستطيع الناس رؤيتها في عصرهم. ففي بريطانيا وبعض دول أوروبا، وأمريكا، تسقط حقوق الملكية للكاتب بعد 70 عامًا من وفاته، وتصبح ملكية عامة.

وبحسب رؤية ليسيج، فإن الأمر بحاجة لقوانين مرنة تحمي الحقوق الملكية للكاتب دون حرمان المستخدم من الوصول للمعرفة.

اتفاقية بيرن

أما في الوطن العربي، فمعظم الدول العربية منضمة بالفعل لاتفاقية ”بيرن“ المعتمدة عالميا عام 1886، بهدف حماية المصنفات الأدبية، وحقوق مؤلفيها.

وتمنح الاتفاقية للمبدعين مثل المؤلفين والموسيقيين الشعراء والرسامين وغيرهم، حق التحكم في طريقة استخدام مصنفاتهم. فلا يجوز نسخها، أو نقلها أو التعديل عليها، أو ترجمتها، أو تلاوتها صوتيا على العلن، أو تسجيلها، أو إذاعتها، أو استنساخها، أو استعمالها لإنتاج مصنف سمعي أو بصري آخر، دون موافقة الكاتب الاصلي.

ويحق للكاتب المطالبة بنسب المؤلف، والاعتراض على أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي قيد يطال المصنف، يؤدي للإضرار بشرفه، وتنفك هذه القيود بعد 50 عاما من وفاة الكاتب.

فيما تمنح هذه الاتفاقية بعض الاستثناءات، فيجوز الاستنساخ المجاني في بعض الحالات، بهدف التعليم، على سبيل إيضاح فكرة ما، أو تجاه صحيفة للاقتباس ونشر الحدث الأدبي، أو إقدام ناقد أدبي على تحليل جزء من السلعة الأدبية. وآخر تعديل لهذه الاتفاقية كان عام 1979.

المؤلف العربي

الكاتب في الوطن العربي يفقد ذاته رغم كل هذه الحمايات، بمجرد وضع منشوره على الفيسبوك أو أي منصة شبيهة، ويكون لزاما عليه الدفاع عن منشوره كمن يصرخ في سوق كبير.

وعليه يجب على المؤلف إذا أراد الحفاظ على أصالة سلعته، أن يضعها في نطاقها الصحيح، بمنشور مسجل قانونيا، ويحمل رقم إيداع في دولته، ورقم إيداع دولي ”ISBN“، ليتمكن بعد ذلك من المطالبة بحقه الفكري، في حال تعرض سلعته الفكرية لأي انتهاك، أو ربما صار من الحتمي أن يتم تحديث اتفاقية ”بيرن“ لتشمل منشورات فيسبوك، للكتاب الموثقين لدى إدارة الموقع، وهو أمر صعب الحدوث.

ومن جانب آخر، تواجه قوانين حماية الملكية الفكرية في الوطن العربي إشكاليات التطبيق، نظرا لتعقيدات الإجراء الإداري، وتشتت الجهات الرقابية على المصنف الفكري، وتضارب مهامها. وحقيقة فإن معظم مؤلفي الوطن العربي يجهلون حدود هذه القوانين، لقلة الخبرة القانونية في هذا الإطار.