"ركلة جزاء" لمحمد الأصفر.. رواية ترثي "الأهداف السياسية" التي أهدرها الليبيون

يُصدر الكاتب الليبي محمد الأصفر قريبا روايته ”ركلة جزاء“ عن ”دار زينب“ للنشر في تونس، ويطرح فيها بأسلوب ساخر الأزمة الليبية بكل تشعباتها، مشبّها المشهد السياسي بملعب لكرة القدم تحوّل إلى أرض معارك ضاعت فيها الأهداف التي رسمها الشعب الليبي لنفسه، فغرق في الفوضى.

والرواية التي تقع في 286 صفحة، وصمّمت غلافها أسماء بن حميدة، تنقل بتفاصيل دقيقة وبأسلوب لا يخلو من التهكم والسخرية الواقع الذي تعيشه ليبيا في السنوات الأخيرة، وتأثيرات الصراعات السياسية والتدخلات الأجنبية في هذا البلد، والفرص التي توفّرت له للنهوض والبناء من جديد، لكن السياسيين يهدرونها في كل مرة؛ بسبب جشعهم وأنانيتهم، وتمسك كل طرف بموقفه وبخدمة مصالحه.

وبحسب الروائي محمد الأصفر، فإنّ الرواية كُتبت خلال العامين 2016 و2017، وقد تغيّر عنوانها عدة مرات ليستقر الأمر في النهاية على ”ركلة جزاء“، وكأن الأمر يتعلق بمقابلة في كرة القدم وبركلة جزاء تحصل عليها الشعب الليبي بعد جهد كبير ومشقة، ولكن الكل يريد تسديدها فضاعت في الفضاء، لتنشب المعارك بين الفريق الواحد، ما أفسح المجال للخصوم ليلعبوا كما يحلو لهم.

وتحمل الرواية دلالة رمزية على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، ويحمّل الكاتب الفرقاء السياسيين الليبيين المسؤولية الكاملة عن ذلك، وينقل على امتداد صفحات الرواية كيف انزلق الليبيون إلى الفوضى والاقتتال، وانقسموا بين شرق وغرب، بين موالين لميليشيات ولقوى سياسية لا لوطن واحد موحّد.

يقول الكاتب الليبي محمد الأصفر، في تصريحات إعلامية متحدثا عن مراحل كتابة هذه الرواية: ”استفدت من ملاحظات عدة أصدقاء وناشرين عرضت عليهم العمل، لإعادة كتابته ومراجعته أكثر من مرة، قبل أن تتحمس ”دار زينب“ في تونس لنشره“.

ويضيف الروائي: ”كتبت هذا العمل من خلال عوالم وأمكنة أعرفها جيدًا، وعشت فيها فترة من الزمن، معتمدًا على ذاكرتي وعلى عدة قراءات، وإن وجدت شيئًا مضببًا ومنغلقًا علي، فأتوجه بالسؤال عنه للأصدقاء“ بحسب تعبيره.