"من وراء السديم" للتونسي الزناد... رحلة في عوالم خارقة ودعوة لإنقاذ الأرض

تسافر رواية ”من وراء السديم“، للكاتب التونسي الأزهر الزناد، بقرائها إلى عالم مغرق في الخيال، بل إلى خارج كوكب الأرض.

تطال الرواية في إطارها المكاني المفترض كواكب المجموعة الشمسية وتعالج قضايا إنسانية عميقة يعيشها العالم، وبدا أنّ الكاتب ”يهرب“ من هذا العالم الذي ضاق بانتهاك القيم والحقوق الإنسانية إلى فضاء أرحب.

والرواية هي تجربة فريدة وجريئة من الزناد، يبدأها من ”الكوكب الأزرق“ كوكب الأرض وصولا إلى زحل والمشتري حيث يقود القارئ إلى عوالم غير معروفة لم يألفها من قبل.

لكن الكاتب يوجه من خلالها رسائل بليغة إلى الإنسان اليوم ولا سيما الأجيال الصاعدة.

ويقول الزناد في تقديم الرواية: ”إلى أطفال الكوكب الأزرق، اليوم أنتم الأبناء، وغدا أنتم الآباء، وبعد غد أنتم الأجداد، وبعد، بعد، بعد غد أنتم الأسلاف لكل قادم على مدى الأبد، حافظوا على الأرض درة الأكوان، فلا خيار لكم بعدها“.

وتطرح الرواية الصادرة عن دار ”بوب ليبريس“ ضمن سلسلة روايات الجيب التونسية، جملة الصراعات التي يعيشها الإنسان اليوم على كوكب الأرض، كانتهاكات حقوق الإنسان والعنصرية وانتهاك الطبيعة والتلوث الصناعي والحروب وكل الآثار المدمّرة التي تخلفها.

وفي هذه الرواية نجح الأزهر الزناد، في خلق فضاءات مكانية من وحي الخيال، مثل الجزر المقفرة التي ظلت لقرون خالية لا تطؤها قدم إنسان والصحارى القاحلة التي تحولت إلى أرض عامرة بالسكان والعمران المتطوّر.

ويعرج بطريقة ذكية على قضية التغيرات المناخية وما تحدثه من ضرر بالتوازنات البيئية وبالنبات والحيوان، فيحوّل تلك التأثيرات إلى الضدّ ويحلّ الخصب مكان الجدب والعمارة مكان القفر لا العكس…

ويقدم الراوي بذلك رسائل إلى هذا الجيل والأجيال القادمة بأنّ الأرض هي الملاذ الذي يلجأ الناس إليه لمواصلة حياتهم، وأنّه لن يكون بوسعهم العيش على كواكب أخرى، رغم ما تطرحه بعض النظريات العلمية من إمكانية العيش على كوكب المريخ مثلا يوما ما.

ويوغل الكاتب في الخيال فيأخذ القارئ إلى هذه الكواكب التابعة للمجموعة الشمسية ويوضح كيف أنّها ”لا يمكن أن تكون بديلا عن الأرض بل شريكة في الدفاع عن الأرض“.

ويقول في أحد فصول الرواية: ”وكان الأرضيون (سكان الأرض) قد قسموا منذ آلاف السنين، أحزمة الدفاع عن الأرض إلى ثلاث مناطق دائرية“.

ويضيف: ”أولها المنطقة الداخلية التي تضم مجال الكوكبين المجاورين للأرض الزهرة والمريخ، وتشمل المنطقة الوسطى زحل والمشتري، وثالثتها المنطقة الخارجية التي تضمّ كواكب بلوتو ونبتون وأورانوس“.

ويدفع الكاتب قُرّاءه إلى المشاركة في هذا الجهد، جهد الدفاع عن كوكب الأرض الذي أنهكته انتهاكات الإنسان وما سببته من تلوث.

كما يدعوهم إلى محاربة أعداء الكوكب الافتراضيين. ويربط بين أحداث الرواية خيط يجمع بين الحقيقة والخيال، بين عوالم يمكن تصوّرها وأخرى خارقة ينجذب إليها القارئ فينخرط في الرسالة الأساسية التي قامت عليها الرواية، وهي الدعوة إلى الدفاع عن الأرض.