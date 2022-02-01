المترجمة نور طلال نصرة: كتاب "الأدب الإيطالي" عميق سياسيا واجتماعيا

تقدم الشاعرة والمترجمة السورية نور طلال نصرة ترجمة عربية لكتاب ”الأدب الإيطالي“ الصادر أخيرًا عن مشروع ”كلمة“ في مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة 2022.

والكتاب مؤلف بالإيطالية من قبل الكاتبين بيتر هينسوورث وديفيد روبي.

وقام بمراجعة الترجمة الدكتور أحمد خريس، فيما يأتي الكتاب ضمن سلسلة كتب ”مقدّمات موجزة“ الصادرة عن مطبعة أكسفورد.

وتسرد المترجمة معلومات مهمة عن الأدب الإيطالي والسياق التاريخي له، من خلال لغة سلسة وسرد متناسق يتسم بالتشويق.

وتكشف النقاب عن تعديات تاريخية سابقة، إذ يدحض كاتبا هذا العمل الرأيّ الشائع بأنّ الأدب الإيطاليّ أدب بسيط، ويثبتان من خلال تناولهما للأعمال الإيطاليّة المختارة أنّه أدب ذو خلفيّة تاريخيّة وسياسيّة، ويتّسم بأصداء معقّدة وبعيدة المدى، وتداخلات وثنائيّات مؤثّرة.

ولا يكتفي الكتاب بطرح فكرة بمعزل عن دلالاتها، ولا يذكر حدثاً دون أن يستحضر ارتباطه بشخوص معيّنة، ولا يمكن فهم كل هذا دون الاطّلاع على المسار الخاص بالأدب الإيطالي على حدّ تعبير الكاتبين.

ثيمات مفصلة

ويمتاز الكتاب بوفرة التفاصيل والأحداث المتسلسلة عبر السياق التاريخي، ورغم أن عنوان الكتاب يوحي للقارئ بأنّه كتاب مختصر، إلاّ أنّ الكاتبين؛ بيتر هينسوورث وديڤيد روبي، يفردان مساحة وافرة، يقدّمان فيها معلومات غنيّة وجزئيات شيّقة عن تاريخ الأدب الإيطالي، من بداياته حتى العصر الحديث.

وبناءً على هذا، تم تقسيم فصول الكتاب إلى عدّة عناوين، متناولين في كل فصل ثيمة معيّنة من ثيمات الأدب الإيطالي، التاريخ، والتّقليد، والنظريّة، والسياسة، والعلمانية، والمرأة.

ومع كل ثيمة، يحضر تاريخ إيطاليا كقاعدة أساسية؛ بدءاً من إيطاليا المفككة والمتهالكة، وصولا للثورات والتوحيد، ويستحضران إيطاليا في أوج ازدهارها، حتى الفاشية وحكم موسوليني، وما بعده، ناهيك عن العدد الضخم لأسماء الأدباء والمثقفين الذين أسّسوا قاعدة الأدب الإيطالي، مروراً بالعصور الوسطى، ثم التوحيد، والكتّاب المناهضين للفاشية، وكتّاب العصر الحديث.

ويتحدّث الكاتبان عن اللغة الإيطالية، وكيف تحرّر الأدب الإيطالي من شرنقة اللاتينية التي كتبَ بها أعظم الكتّاب أمثال دانتي وبوكاتشيو، لتخرج نصوص أدبية من رحم العامية الإيطالية وقد جاء الكتاب في 238 صفحة من القطع المتوسط.

الإيطالية واللاتينية

وحول أهمية اللغة اللاتينية في الأدب الإيطالي ومدى قدرته على الانفصال عنها، تقول المترجمة نور طلال نصرة لـ ”إرم نيوز“ :“كان ثمة آراء مختلفة حول التمسك باللغة اللاتينية، فبعض الآراء ترى أن الأدب الإيطالي يستمد أهميته من الكتابة باللغة اللاتينية وآراء أخرى كانت تطرح فكرة ضرورة تشكل لغة وطنية إيطالية والتحرر من شرنقة اللاتينية“.

وتضيف المترجمة ”إن تفوّق الكلاسيكيّة الإنسانيّة في القرن الخامس عشر عزّز موقف التمسّك بالكتابة اللاتينيّة، كان هذا سبباً جزئياّ في إتباع أسلوب ”بترارك“ في الكتابة أثناء حياته وعلى مدى مئة عام بعد وفاته، بذريعة أنّ اللاتينية الكلاسيكية هي الحامل الحقيقيّ للشّعر والخطاب الفكريّ“.

وتأكيدا على ذلك، تلمح المترجمة إلى أن الكتاب يتطرّق إلى رأي الشّاعر والعالم الإنسانيّ بيترو بيمبو الذي حسب نظريّته، أن الشّعر والنثر الإيطاليين، لم يكونا ليحققا تفوقاً، لولا أنهما حاكيا أهم الأعمال المكتوبة باللغة اللاتينيّة.

ارتباط

وعن السياق التاريخي، ومدى إمكانية فصل الأدب والأدوات المعرفية عن عجلة التاريخ في الماضي والحاضر تقول المترجمة نور طلال نصرة ”لا يمكن فصل الأدب الإيطالي عن الواقعين السياسي والاجتماعي، فالكتاب يقدم ويناقش جميع الأعمال في ضوء خلفيتها السياسية والاجتماعية، ولقد التصقت السياسة بالأدب الإيطاليّ منذ نشأته الباكرة، فرواية محادثة في صقليّة للروائي إليو ڤيتوريني عام1938، لم تكن سابقة، رغم أهميّتها، في رمزيّتها السياسي، ضدّ الفاشيّة، والذي تسبب في سجن ڤيتوريني فيما بعد“.

وتابعت ”سبقه قبل ذلك بقرون دانتي في الكوميديا الإلهيّة، يناقش الكاتبان هنا رحلة سيلڤيسترو، بطل رواية ڤيتوريني، ورحلة دانتي في الكوميديا، فطرح ڤيتوريني السياسيّ وتلميحه، مشابه لطرح دانتي في أن الكنيسة هي رمز الفساد“.

وتكمل المترجمة حديثها ”صحيح أن الكاتبين يحاولان التملّص من قول رأيهما، لكن الإسهاب في تناول الكوميديا يوضّح للقارئ العمق السياسي في الأفكار، كما لا نغفل أنها كُتبت في القرن الثالث عشر“.

ندرة الترجمة

وحول مدى كفاية الترجمة من الكتب الإيطالية للعربية والعكس تفيد نور طلال نصرة ”بأن الترجمة من الإيطالية إلى العربية قليلة جداً، ونحن لا نعرف الكثير عن الأدب الإيطالي المهم والثريّ والعميق، جزء من هذا مرده إلى قلة عدد المترجمين العرب عن الإيطالية، كما هي الحال مع الأدب الألماني مثلاً، والأمر ذاته في الترجمة من العربية إلى الإيطالية التي أراها خجولة باستثناء القليل من النصوص أو الأنطولوجيات الشعرية“.