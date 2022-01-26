افتتاح الدورة الـ 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب دورته الثالثة والخمسين، اليوم الأربعاء، في مركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 1073 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 51 دولة.

وبذلك يستعيد المعرض موقعه السابق في الخريطة السنوية للمعارض الدولية، بعدما أقام دورته السابقة العام 2021 استثنائيا في فصل الصيف بسبب جائحة فيروس كورونا.

افتتح المعرض رسميا، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب في مصر. ويستقبل المعرض جمهوره بداية من يوم غد الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام من خلال 39 دار نشر تقدم أحدث الكتب والإصدارات فضلا عن المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية بالمعرض.

أما وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، فقالت في بيان، إن أكثر من 600 عنوان من كتب ومنشورات خاصة بدور نشر جزائرية ستشارك في المعرض إضافة إلى حضور سبعة أدباء وشعراء.

وتشارك سلطنة عمان في المعرض ممثلة في وزارتي (الثقافة والرياضة) و(الشباب والإعلام) بعدد من الإصدارات تهدف إلى التعريف بالثقافة العمانية وإبراز الإنتاج الفكري العماني.

وترفع الدورة المستمرة حتى السابع من فبراير شباط شعار ”هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل“، فيما اختير الكاتب الراحل يحيى حقي (شخصية المعرض) هذا العام.

وتحل دولة اليونان ”ضيف شرف“ المعرض عبر برنامج ثقافي زاخر يشمل مناقشة عدد من الإصدارات والأعمال المترجمة عن الحضارتين اليونانية والمصرية القديمة.

ويستضيف المعرض هذا العام، ضمن برنامجه الثقافي مجموعة من الكتاب والمفكرين والشعراء المصريين منهم نجيب الحصادي وإبراهيم عيسى وسلوى بكر وأحمد الشهاوي، إضافة إلى الاحتفاء بمئوية ميلاد بعض الأعلام مثل الموسيقار كمال الطويل (1922-2003) والشيخ أبو العينين شعيشع (1922-2011).

ويشمل البرنامج أيضا، لقاء مع مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وأمسية شعرية للشاعر زين العابدين فؤاد وندوة بعنوان (الهوية البصرية للكتاب وتطور فن تصميم الغلاف).

وبالتزامن مع إقامة المعرض، تطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب مشروع (الكتاب الرقمي) الذي يبدأ بموسوعة ”مصر القديمة“ لعالم الآثار الشهير سليم حسن.

ويخصص المعرض صالة مستقلة لكتب وأنشطة الأطفال، تتصدرها أعمال المؤلف والمترجم والناشر الراحل عبد التواب يوسف (1928-2015).

كما يصاحب فعاليات المعرض برنامج مهني من سبعة محاور يهدف إلى تنمية وتطوير صناعة النشر وآلياتها والارتقاء بالمنتج الثقافي العربي، يشمل سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل.

ويعقد اتحاد الناشرين العرب جمعيته العمومية على هامش المعرض في الثلاثين من يناير كانون الثاني الجاري، والتي تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد.

وكان المعرض قد أعلن في وقت سابق، عن استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي، كما رفع القيمة المالية لجوائزه السنوية في مجالات القصة والرواية والشعر والنقد الأدبي والدراسات الإنسانية.