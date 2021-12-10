بيع إحدى أوائل نسخ الكتاب الأول لسلسلة هاري بوتر مقابل 471 ألف دولار

بيعت واحدة من أوائل نسخ الكتاب الأول من سلسلة هاري بوتر مقابل 471 ألف دولار في الولايات المتحدة، في الوقت الذي وصف فيه منظمو المزاد بأنه سعر قياسي عالمي لعمل روائي في القرن العشرين.

ووصفت دار ”هريتدج أوكشنز“ النسخة البريطانية الصادرة في 1997 من كتاب ”هاري بوتر وحجر الفيلسوف“ ذي الرسوم الملونة على الغلاف، بأنها ”ساحرة وزاهية بشكل مدهش ولم تُمس تقريبا“.

وقالت دار المزادات التي تتخذ من دالاس مقرا لها: إن ”500 نسخة فحسب طُبعت بهذا الغلاف. ويتجاوز السعر النهائي تقديرات ما قبل البيع البالغة 70 ألف دولار بأكثر من ست مرات“.

وتراوح سعر بيع نسخ أولى سابقة من سلسلة هاري بوتر بين نحو 110 آلاف و138 ألف دولار.

وباع الكتاب أحد هواة جمع الكتب بالولايات المتحدة، ولم يُعلن عن اسم المشتري.

وأعقب كتاب ”هاري بوتر وحجر الفيلسوف“ ستة كتب أخرى في السلسلة التي ألفتها الكاتبة البريطانية، جيه.كيه رولينغ.

وذكرت دار سكولاستيك الأمريكية للنشر، أن السلسلة بيع منها نحو 500 مليون نسخة في أنحاء العالم وترجمت إلى 80 لغة.

وأنتجت شركة ”تونتيث سينشري“ ثمانية أفلام تستند إلى سلسلة الكتب، حصدت 7.8 مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم.

وهاري بوتر هو شخصية خيالية في سلسلة من سبعة كتب للكاتبة البريطانية جيه. كيه رولنغ، التي تحكي حكاية الصبي الساحر هاري بوتر، منذ اكتشافه لحقيقة كونه ساحرا، وحتى بلوغه سن السابعة عشر، فتكتشف ماضيه وعلاقاته السحريّة وسعيه للقضاء على سيد الظلام لورد فولدمورت.

وترافق سلسلة الكتب سلسلة من ثمانية أفلام تحمل نفس عناوين الكتب.

وتدور سلسلة هذا الفيلم حول ولد يسمى هاري بوتر، يُقتل والداه وهو طفلٌ صغيرٌ على يد اللورد ”فولدمورت“ سيد الظلام.

وحققت سلسلة هاري بوتر نجاحا هائلا منذ صدور الجزء الأول منها ”هاري بوتر وحجر الفيلسوف“ في 26 حزيران/ يونيو 1998، وتُرجمت إلى معظم لغات العالم الحية ومنها اللغة العربية.

وبيع من الكتاب السادس ”هاري بوتر والأمير الهجين“، عشرة ملايين نسخة عشية صدوره، واعتُبر من أكثر الكتب مبيعا في التاريخ، حتى صدور الكتاب السابع والنهائي من السلسلة ”هاري بوتر ومقدسات الموت“ الذي بيع منه ثمانية ملايين نسخة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، عشية صدوره في 21 تموز/ يوليو 2007.

واكتملت سلسلة كُتب هاري بوتر بصدور الكتاب السابع والنهائي، فيما أبدت المؤلفة رولنغ نيتها في عدم العودة إلى عالم هاري بوتر إلا لأغراض خيرية. وأُنتج من الكتب 8 أفلام لتكتمل السلسلة، عُرض آخرها ”هاري بوتر ومقدسات الموت“ في 15 تموز/ يوليو 2011.

وبالإضافة إلى مغامرات هاري بوتر في عالم السحر، أصدرت رولنغ ثلاثة كتب أخرى ضمن عالم هاري بوتر هي: ”الوحوش المذهلة وأين تجدها عن الحيوانات السحرية التي ذُكرت ولم تذكر في السلسلة، وكويدتش عبر العصور، وهو كتاب عن رياضة السحرة المفضلة في السلسلة الكويدتش، وكذلك حكايات بيدل الشاعر الذي يحتوي قصصا شعبية من العالم السحري“.