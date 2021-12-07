جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرع الآداب

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، القائمة الطويلة لفرع الآداب المؤهلة للجائزة في دورتها السادسة عشرة.

واستقطب فرع الآداب 852 عملًا بدورة هذا العام، وهي زيادة تمثّل 46% في عدد الترشيحات بالمقارنة مع الدورة الماضية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع الآداب 15 عملًا لروائيين وكتّاب وشعراء من 9 دول عربية، هي: الإمارات، العراق، مصر، سلطنة عُمان، المغرب، موريتانيا، سوريا، المملكة العربية السعودية، والكويت.

واستحوذت الأعمال في فئة ”النصوص الأدبية“ على العدد الأعلى من عناوين القائمة الطويلة لفرع الآداب بواقع 13 ترشيحًا.

وجاءت الأعمال كالتالي: رواية (يوميات روز) للإماراتية ريم الكمالي، وكتاب (الرحلة الناقصة) للعراقية فاطمة المحسن، ورواية (متاهة العابد) للمصري محمد يوسف الغرباوي، ورواية (سفر وحشي) للعراقي محمد حياوي.

#جائزة_الشيخ_زايد_للكتاب تعلن عن مرشّحي القائمة الطويلة لفرع الاداب في دورتها السادسة عشرة (2021-2022). للمزيد من التفاصيل، تفضلوا بزيارة:https://t.co/YBSyfYR9F6 pic.twitter.com/elmopWbPBh — Zayed Book Award (@ZayedBookAward) December 7, 2021

كما ضمت رواية (سر الموريسكي) للعُماني محمد العجمي، رواية (غربة المنازل) للمصري عزت القمحاوي، وكتاب (وتحملني حيرتي وظنوني.. سيرة التكوين) للمغربي سعيد بنكراد، ورواية (الشنقيطي) للموريتاني السيد ولد أباه، ورواية (ربيع الغابة) للإماراتي جمال مطر، ورواية (حبس قارة) للمغربي سعيد بنسعيد العلوي.

وشملت الأعمال أيضًا: رواية (مخطوط بطرسبورغ) للسوري جان دوست، ورواية (خطف الحبيب) للكويتي طالب الرفاعي، وكتاب (مقهى ريش.. عين على مصر) للإماراتية ميسون صقر، إضافة إلى ديواني شعر (لا حرب في طروادة – كلمات هوميروس الأخيرة) للسوري نوري الجراح، و(تضاريس الهذيان) للسعودي جاسم الصحيح.

وكانت جائزة الشيخ زايد للكتاب قد أعلنت خلال الأسابيع القليلة الماضية القائمة الطويلة لفروع الترجمة، والتنمية وبناء الدولة، والفنون والدراسات النقدية، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة.

ومن المتوقع إعلان القوائم القصيرة للجائزة، التي تبلغ القيمة الإجمالية لجميع فروعها 7 ملايين درهم إماراتي (نحو 1,9 مليون دولار أمريكي)، في آذار/مارس.

يذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب هي جائزة أدبية إماراتية تقدم سنويًا، منذ العام 2007، وترعاها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وتمنح للمبدعين من المفكرين والناشرين والشباب عن مساهماتهم في مجالات التأليف والترجمة في العلوم الإنسانية، التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية، وذلك وفق معايير علمية وموضوعية، وفق موسوعة ويكيبيديا.

وكانت الجائزة قد أعلنت، العام 2016، أنها ستعتمد 5 لغات دائمة بفرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى، بدلًا من لغتين متغيرتين في كل دورة كما كان معمولًا به في الدورات السابقة، وبذلك أصبحت اللغات المعتمدة، هي: الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، والألمانية.