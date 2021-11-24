الكاتبة وجيهة عبد الرحمن: الانحياز للمرأة الشرقية واجب إنساني

تؤثر العديد من العوامل في بنية الكتابة وموضوعاتها، ومن بينها الغربة والحروب والصراعات والاضطهاد الطائفي، لتصبح رحلة الكتابة أكثر دراية بواقع العالم.

وعبر هذه الحواجز، انطلقت الكاتبة السورية المهاجرة وجيهة عبد الرحمن، تحمل قضايا جيلها، ومشاكل جنسها من النساء، مطالبةً بالمساواة مع الرجل والارتقاء إلى مستوى الإنسان.

ولدى وجيهة عبد الرحمن عدة روايات، ومنها ”الزفير الحار“، و“لالين“، و“العبور الخامس“، و“كعب عال“، ومجموعات قصصية، منها ”نداء اللازورد“، و“أيام فيما بعد“، و“أم لوهم البياض“، وديوان شعري ”كن لأصابعي ندى“، بينما حصلت على العديد من الجوائز عن أعمالها الأدبية.

وقالت الروائية وجيهة عبد الرحمن لـ“إرم نيوز“ حول دافعها للنشر المستمر دفاعا عن المرأة عبر المواقع الإلكترونية: ”إن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي هي هويتنا، وأؤلفها لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، لكن أركز على الوضع الاجتماعي للمرأة، البلدان التي لا تحترمها ولا تقدرها، واعتبرتها منذ الأزل سلعة ومجرد رقم في معادلة الثنائية البشرية“.

وأضافت ”الانحياز للمرأة الشرقية واجب يقع على عاتق كل من يؤمن بالإنسان بعيدا عن جنسه ولونه ومذهبه“.

وحول طبيعة تعاملها عبر اللغة مع طبيعة المجتمع قالت: ”الموضوعية في تفكيك المجتمع العربي وإعادة صياغته، مشروع قائم بمسوغات لا يمكن الرهان عليها، علما أنه مطلب يصعب تحقيقه، بالنظر إلى التركيبة والهيكلية غير المتجانسة“.

وبينت: ”لا علاقة للغة في البنية في المجتمع العربي، فالطائفية إيديولوجيا قائمة بذاتها والأحزاب عبارة عن تشكيلات مخترقة بالانزياحات والاستجابة للراهن الملموس والمحسوس أحيانا، في خضم هذا النسيج الشائك لبنية مجتمع هش، فإن الكتابات تكون موجهة إلى ذات المجتمع على اختلاف العقيدة والمبدأ والجنس والفئات العمرية“.

أما دلالة ”الكعب العالي“ اجتماعيًا وإنسانيًا في روايتها فعبرت عنه الكاتبة: ”كعب عالٍ، عنوان فخ غير معرف، يمكن للذهاب معه إلى أماكن بعيدة وتفسيرات غاية في الإبهام“.

وتابعت: ”هذه رواية كل أنثى انتعلت كعبا عاليا بغرض تقديم ذاتها للمجتمع، بغض النظر عن إمكانياتها، وصورتها الخاصة بها“.

وعن فكرة الرواية وانطلاقها أوضحت الكاتبة: ”الرواية متشعبة جدًا، كتبتها لدى دخولي للمستشفى، لإجراء عملية جراحية، لتبديل مفصل ركبتي، التي تعطّبت بفعل الهجرة والتسلل غير الشرعي من سوريا لألمانيا عبر حدود ستة دول، ولم يكن من الإنصاف تجاوز الأزمة السورية دون أن أتناولها بعدة طرق لأن الرواية ليست مجرد قصة بل وثائق تاريخية وإن كان الموضوع لا يمت للتاريخ بصلة“.

وعن دور الرواية في التوجيه والتأريخ للأحداث فيما يتعلق بالأزمة السورية قالت الكاتبة: ”الأدب الذي لا يجيد الإجابة على الأسئلة لا يعتبر أدبًا موجها أو جادا، ومن هنا يأتي دور الرواية للإجابة عن الأسئلة التي طرحتها الأزمة السورية خلال عقد من الزمن، والتبدلات التي طرأت خلالها، ولا تزال قائمة حتى الآن“.

وأضافت: ”هناك عدة اجتهادات للعديد من الكُتّاب لتوثيق الحرب السورية ورصد الواقع، فصدرت روايات تتناول الهجرة، واللجوء، وأخرى تناولت الصراع الداخلي، وغيرها تناول تفاصيل دقيقة للحرب، ويبقى دور الرواية هاما في توثيق وتأريخ حياتنا“.

وعمّا تقدمه الرواية لمطالب المرأة العربية تفيد الكاتبة: ”أي عمل سردي منفتح على قضايا وانشغالات في التحليل والدراسة وتفكيك منظومة المجتمع وبنيته لتوجيه خطاب ممنهج، يخدم فئات المجتمع، خاصة إذا كان الموضوع إشكاليا مثل قضايا المرأة، لاسيما إذا كانت مكتوبة من قبل امرأة، فستُلِم بمطالب المرأة وإظهار المسكوت عنه للعلن، بوساطة النصوص“.

وحول جعل مطالبة المرأة بحقوقها أكثر غربة في مجتمعها، توضح الكاتبة أن ”المطلب الأنثوي يقع على عاتق كافة أفراد المجتمع، وليس حصرًا على المرأة وحدها، كما أنه ليس حصرًا على المجتمع الشرقي، فالمجتمع الغربي ينظر بغرابة لمطالب المرأة في الكثير من الأحيان، مظهرًا تخوفات من تفكيك بنيته الذكورية، وتعود قلة عدد المطالبين بحقوق المرأة، لأن الوقوف أمام بنية مجتمع راسخ بمطالب معارضة، يمثل خطورة كبيرة وإشكاليات في المواجهة“.

وعن مدى تأثير الغربة في نقل التجربة الروائية، تقول وجيهة عبد الرحمن: ”في الكتابة يؤثر الزمان والمكان على بنية النص، ويخضع الكاتب لذلك حال تنقل من مكان إلى آخر، بعلاقات وأدوات جديدة مختلفة عما سبق، ومن يسيطر على هذا الأدوات هي اللغة، بصورها وبنيتها، وبناء على الغربة ظهر أدب المهجر، وقد خضع كتابه لتلسكوب النمط الجديد، لمعالجة أزمته النفسية“.

وفيما يتعلق بخيانة المترجم للنص قالت: ”الترجمة عملية رديفة للكتابة، بشرط الابتعاد عن الأساليب التقريرية أو التصرف بالنص المنقول، وإلا كانت خيانة، فالسارد يبرم عقدا مع القارىء، وإذا لم تحقق الترجمة شروطه، فإنها تقدم نصًا باهتا، والترجمة باطلة». أما كون الرواية خائنة للواقع، فتقول: ”الاختلاف هنا في وجهات النظر. فبمختلف أشكال الرواية لا يبتعد الكاتب عن الواقع، حتى لو كانت فانتازية، ومنطلقها من لحظة واقعية“.

وعن مشاريعها الأدبية المستقبلية، قالت الكاتبة: ”انتهيت من كتابة رواية جديدة، مختلفة الطرح والفكرة والتناول، وسأقوم بتقديمها لناشر يحترم الكتاب والكاتب، فقد اكتسبت خبرة من تعاملاتي السابقة مع الناشرين“.