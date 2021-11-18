رواية "مدينة النساء" للأمين السعيدي.. غوص في قضايا الحرية بين الواقعية والرومانسية

بين الرومانسية والواقعية يتجول الأمين السعيدي في عالم المرأة التونسية، معرّجا على جملة من القضايا الاجتماعية التي شغلت الرأي العام على امتداد السنوات العشر الأخيرة، ضمّنها في روايته الصادرة حديثا ”مدينة النساء“.

والرواية التي احتفى بها مؤلفها مع جمع من القراء والمتابعين في معرض تونس الدولي للكتاب مساء أمس الأربعاء، تنقسم إلى أربعة فصول وتقع في 132 صفحة وهي صادرة عن دار ”عليسة“ للنشر والتوزيع.

وقال الكاتب الأمين السعيدي إنّ الرواية تتراوح بين الرومانسية والواقعية، وتتناول قضايا لها علاقة بالمرأة في مختلف المجالات، وأيضا علاقة المثقف بالسلطة والمجتمع، لا سيما أن المرأة أصبحت حاضرة في كل المواقع السياسية والاجتماعية في السنوات العشر الأخيرة.

هذا التناول لقضايا المرأة كان ذا منحى تأريخي إخباري بأسلوب أدبي طريف وبلغة بسيطة اتخذت من قضية الحريات خصوصًا محورا لها، انطلاقا من المجتمع التونسي ووصولا إلى المجتمعات العربية عموما.

وأضاف الأمين السعيدي في تقديم روايته، أنّ الفكرة الأساسية الجامعة بين مكونات الرواية أنّ المرأة حلمت بالثورة وبتحسن الوضع في تونس، لكن لم تكن الأحداث في مستوى الانتظارات، محمّلا المثقف مسؤولية هذه الخيبة المجتمعية التي اقتفى أثرها خصوصا لدى المرأة.

واعتبر السعيدي أنّ المثقف العربي يتحمّل مسؤولية ما يحدث في المجتمعات، مشيرا إلى أنّ البعض يستغرب هذا الطرح؛ لأنّ المثقف _عادة_ يكتب ويمارس فعلا فنّيا ويقود المجتمع، لكنه يتحمّل المسؤولية لأنه ”مثل ”بومة مينرفا“ يأتي متأخرا ليعقلن كل شيء“.

وأكد السعيدي أنّ ”المثقف مسؤول في ما يحدث سياسيا واجتماعيا، لأن المثقف لو كان يلعب دوره الذي ينبغي له أن يقوم به لما كنا وصلنا إلى هذا الحد من التدني“.

والكتاب لا يخلو من ظواهر اجتماعية تفشت بشكل لافت في تونس في السنوات الأخيرة، مثل: المخدرات، والمثلية الجنسية، ويفسّر الكاتب هذا الاختيار بقوله إنّ المرأة ”مثلما وجدت بصورتها التي اقتحمت كل المجالات السياسية والاجتماعية وغيرها، هناك أيضا المرأة الموجودة في العصابات وتمارس العنف والإجرام وهذا الجانب من النساء طُرح في الرواية، بشيء من الإيحاءات وللقارئ أن يفسر وأن يستقرئ المعاني والرسائل“.

ووفق الأمين السعيدي فإنّ وضعية المرأة التونسية لا تقارن بوضعية النساء في العالم العربي لأنها قطعت أشواطا كبيرة، لكن لا تزال هناك نقائص بخصوص الحريات الأساسية؛ لأن ما نراه هو الحريات الشكلية التي يستعملها الساسة لإيهام المجتمع بأن الوضع مختلف.

و“مدينة النساء “ هي الرواية الرابعة للأمين السعيدي الذي صدرت له ثلاث روايات سابقة وهي: ”ضجيج العميان“ و“المنفى الأخير“ و“ظل الشوك“ والتي تحدث فيها عن قضايا المرأة من زوايا مختلفة.