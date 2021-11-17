أزمة في معرض تونس للكتاب بسبب "الفساد والدولة الفاشلة"

قال كاتب وأستاذ في القانون، اليوم الأربعاء، إن إدارة معرض تونس الدولي للكتاب منعت عرض كتاب له عن الفساد؛ بدعوى أنه ”يسيء إلى تونس“، وذلك في خطوة تعزز المخاوف من عودة الرقابة والتضييق على الحريات.

لكن رابح الخرايفي قال في وقت لاحق إن إدارة المعرض تراجعت عن المنع ”تحت الضغط الكبير“ وأعادت الكتاب للعرض، مضيفا أن مسؤولي الدورة الحالية للمعرض فسروا ذلك بأنه تصرف فردي.

وقال رابح الخرايفي في تدوينة إن كتابه ”الفساد والدولة الفاشلة، تونس نموذجا“ صادر عن ”دار الكتاب“، وكان مدرجا بقائمة دار النشر في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين.

وقال لرويترز: ”أعلمني للتو صاحب الدار الناشرة والموزعة للكتاب أن إدارة المعرض منعت بالقوة عرض الكتاب بحجة أنه يسيء إلى تونس، رغم أنه موجود في قائمة العرض“.

ولم يتسنَ على الفور الحصول على تعليق من إدارة المعرض المقام في الفترة من 11 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حول حقيقة منع الكتاب وأسبابه، ولا من وزارة الشؤون الثقافية المشرفة على المعرض.

وعلق الخرايفي على القرار قائلا: ”هذا التصرف غريب والحجة مضحكة“.

وأثار تصريح الخرايفي موجة انتقاد على مواقع التواصل، إذ رأى نشطاء أن التصرف يذكر بأسلوب النظام التونسي قبل ثورة 2011، ويعزز المخاوف من إعادة إنتاج ”نظام ديكتاتوري“.

ويأتي هذا الحادث غداة انتشار مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأطفال في نادٍ للموسيقى وهم يرددون أغنية تتغنى بالرئيس التونسي قيس سعيد ، وهو ما أثار جدلا واسعا في تونس، واستنكارا لما تم توصيفه بـ“إقحام الأطفال في المعارك السياسية“.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، ووجهوا انتقادات حادة لأستاذ الموسيقى الذي قام بتصوير الفيديو.

وسخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من كلمات الأغنية التي تقول ”جاءنا رجل نظيف.. برفق قال لنا.. ليس هنالك ما يخيف.. قيس سعيد.. رئيس فريد.. قيس سعيد.. رئيس شديد“.

وقال الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني، في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”عيب في حق الديمقراطية وجريمة في حق الطفولة أن يتم توظيف براءة الأطفال في كورال المدعو سيدي سامي“.