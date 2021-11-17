ما هي أبرز الأعمال الأدبية العالمية التي لم تكتمل؟

عديدة هي الأعمال الأدبية التي نالت شهرة عالمية وتم تحويلها إلى أفلام ومسرحيات ومسلسلات، رغم عدم اكتمالها.

ورحل مؤلفو هذه الأعمال الأدبية عن العالم دون أن يتمكنوا من إتمامها، فإما تم تقديمها بنهاية مفتوحة، أو إكمالها من قبل مؤلف آخر.

ومن أبرز هذه الأعمال:

قصيدة دون جوان – اللورد بايرون

كان الشاعر البريطاني جورج بايرون يؤلف مقاطع جديدة من ملحمته الشعرية دون جوان خلال مغامراته مع النساء، متحدثاً فيها عن النهايات المؤلمة، وناقلاً فيها غضبه وانفعالاته.

وكانت قصائده تعكس معتقداته دون مواربة؛ فكان دون جوان في شعر بايرون إنساناً بريئاً غير متطور، يسقط في حب المرأة بسهولة، وينجو من الغرق بتعلقه بحطام سفينته وبيعه عبدا في القسطنطينية، لكنه يتمكن من الهرب أخيراً ويشارك مع الجيش الروسي في منحة دبلوماسية لبلاده.

وأتم بايرون خمسة أجزاء من قصيدة دون جوان غير المكتملة، نقد فيها نفاق الإنسان، وسخر من المجتمع، ليتم تحويلها فيما بعد إلى فيلم صامت بتصنيف ساخر، ولاذع المحتوى.

وكتبت القصيدة بين عامي 1818، و1824.

رواية زوجات وبنات – إليزابيث غاسكل

نُشرت الرواية في مجلة كورنهيل البريطانية عام 1864، بعد وفاة الكاتبة الإنجليزية غاسكل، ولم تكن منتهية بعد، حيث أتم كتابتها الكاتب فريدريك غينوود.

وتدور أحداثها حول مولي الابنة الوحيدة لطبيب أرمل، يمنعها من الزواج ممن تحب في بداية عمرها.

وتتنقل الفتاة عبر بيوت مختلفة، من خلال إبعاد الأب لها عن القرية التي تعيش بها، لقطع صلتها بمن تحب.

وخلال هذه الرحلة، تختلط مولي بطبقات مختلفة، حيث يجسد الكتاب صراع الطبقية، من خلال طبقة النبلاء والفلاحين والتجار، وكذلك صراع الحياة برمتها القائم على التناحر والتشظي.

كما تسلط الضوء على قمع المرأة واستخدامها كأداة جنسية لنزوات الرجال.

حكايات كانتربري – جيفري سوشر

وهي مجموعة قصصية مكتوبة بلغة شاعرية، وتتسم بعدد كلماتها الذي وصل إلى 17000 كلمة، حيث توفي كاتبها الإنجليزي جيفري سوشر قبل أن يكملها.

ويكتب الكاتب خلالها مقتطفات شعرية حوارية على لسان الحُجاج إلى ضريح القديس توماس في مدينة كانتربري الإنجليزية.

وتظهر شخصية هؤلاء الحجاج واضحة جلية من خلال القصة التي يرويها، لتصور لنا هذه (الحكايات) الحياة والمجتمع الإنجليزي في القرون الوسطى وتأثيرات النظام الاجتماعي على الإنسان، حيث بدأ في كتابتها عام 1387.

وتميز جيفري شوسر في إبداعه بروعة الوصف واتساع مدى الخيال، بحيث أصبحت (حكايات كانتربري) من علامات الأدب العالمي.

ويذكر أنها كتبت بالإنجليزية المتوسطة بلهجة أهل لندن ما يجعلها أكثر مقاربة للإنجليزية الحديثة.

لغز إدوين درود – تشارلز ديكنز

وهي آخر روايات الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، ومات مقتولًا، عام 1870م، قبل أن يكملها.

وتناولت الرواية حياة البطلة ماريا، حيث سلط فيها الكاتب الضوء حول معاناة المرأة في المجتمع الأوروبي وقتها، وأتم كتابة ستة أجزاء فقط من أصل 12 جزءًا كان إتمامها مخططا له.

واعتبرت الرواية من أوائل الأصوات المدافعة عن الصوت السياسي النسوي، وداعمة لوجود المرأة ككيان مساوٍ للرجل في المجتمع.

تم تحويلها إلى مسرحيات وأعمال سينمائية، مقدمة توصيفا لقصة حزينة لامرأة تسرد قصتها مع زوجها الذي حبسها أخيرًا.

رواية سانديتون – جين أوستين

تتحدث جين أوستين عن مأوى بجوار البحر فى ساسكس، نتعرف فيه على قصة تشارلوت هايوود المفعمة بالحيوية وغير التقليدية وعلاقتها الفكاهية والمثيرة مع سيدنى باركر، عندما ينقلها حادث صدفة من بلدتها الريفية فى Willingden إلى المنتجع الساحلي، حيث المؤامرات والبلدات الساحلية، والخبث الاجتماعي الذي يواجهه المرء بتنقله من مكان إلى آخر.

وكتبت أوستن من هذا العمل 12 فصلا، ومن ثم توقفت بعد أن عانت من شدة المرض، وماتت قبل أن تكملها في عام 1817م.

تم تحويل الرواية غير المكتملة إلى مسلسل من ثماني حلقات في عام 2019، وهي من بطولة روز ويليامز، وثيو جيمز.