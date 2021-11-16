"دستوبيا 13".. رواية تونسية مثقلة بالخيبة والبؤس

لا يزال الواقع الاجتماعي والاقتصادي في تونس خلال السنوات العشر الأخيرة يُلهم الكتّاب والمبدعين لإنتاج أعمال أدبية أو مسرحية أو سينمائية، كان آخرها رواية ”دستوبيا 13“ للصحفي التونسي محمد بوكوم.

الرواية التي تقع في 118 صفحة والصادرة عن دار ”أبجديات للنشر“ تجرّ كوما من الخيبة والبؤس زادتها عين الصحفي الثاقبة دقّة في الوصف والنقل، وهي رواية مثقلة رغم خفّة صفحاتها بالحزن والأنين، حتى أنّ صاحبها أحجم عن تصديرها بإهداء، كما هو معمول به في الأعمال الإبداعية، واكتفى بالقول: ”لا أحد يجرؤ على إهداء أحدهم كل هذا البؤس“.

والكتاب تعبير عن صرخة جماعية لشباب ما بعد ”ثورة 2011“ تعبّر عن خيبة أملهم وضياع أحلامهم في التغيير والتطلع إلى تحقيق ما تم رفعه من شعارات ذات شتاء ساخن مطلع 2011، ليتهاوى كل ذلك مخلّفا كوما من البؤس والخذلان، عبّر عنه ”بوكوم“ بكلمات هي أقرب إلى عدسة كاميرا تنتقل من زاوية إلى أخرى لالتقاط الهوامش، ونقل الأصوات المكتومة والمكلومة.

ويشير عنوان الرواية لغويا إلى ”أدب المدينة الفاسدة“ والواقع المرير الذي تغطيه الشعارات السياسية والوعود الانتخابية التي لم يتحقق منها شيء، ولم يتغير معها الوضع إلا إلى مزيد من التدهور والبؤس، حيث يموت المواطنون جوعا وقهرا وتهميشا، وتزداد أرقام العاطلين عن العمل، وترتفع معدلات الجريمة والانفلات.

وينطلق محمد بوكوم من حي شعبي تونسي يسكن به المهمشون والعاطلون والمنتسبون إلى الطبقة الفقيرة أو دون المتوسطة، وهناك تلتقي التناقضات المجتمعية التي عاشتها تونس على امتداد السنوات الأولى التي تلت ”ثورة يناير/كانون الثاني 2011“.

فمن هناك استلهم الكاتب شخصيات الرواية، فنرى الشاب العشريني يُنصّب ”أميرا“ على الجماعة السلفية التي ظهرت فجأة في هذا الحي وغيره من الأحياء والمدن والقرى التونسية، ويحمل لقب ”أبي الدرداء“، ونرى ازدهار تجارة المخدرات بشكل غير مسبوق حتى صارت ملاذا لكثير من الشباب الحالم بالثروة.

ووسط هذه التناقضات وتنامي النقاشات حول الهوية والدين وحول القيم الاجتماعية اختار الكاتب إضافة الرقم 13 الذي يحيل في كثير من الثقافات الغربية خصوصا إلى التشاؤم، ليزيد من قتامة المشهد الروائي، هذه القتامة التي تعترض القارئ منذ الصفحة الأولى للكتاب وغلافه الخارجي الذي يغلب عليه اللون الأسود، ويتوسط السواد عنوان الكتاب باللون الأحمر الذي يشير بدوره إلى جرح ينزف منذ عشر سنوات، ولم يندمل رغم محاولات الترقيع والإنقاذ.

والرقم 13 في تونس فيه أيضا تلميح إلى تاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2011، المرتبط بآخر خطاب للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، الذي وعد فيه بتهدئة غليان الشارع وبالتنمية والتشغيل، قبل أن يسقط كل شيء في اليوم التالي، ويسقط نظامه بعد مغادرته البلاد نحو السعودية، لتبقى التساؤلات مطروحة منذ ذلك اليوم وإلى الآن، هل تحققت مكاسب الثورة؟ هل تحقق شعار شغل حرية كرامة وطنية؟ هل خرج الفقراء من فقرهم أم ازدادوا نزولا الى القاع؟ وفي روايته يتسلل محمد بوكوم إلى ثنايا تلك الأسئلة المعلقة، ويحولها إلى كتابة موجعة تشبه الصفعة.