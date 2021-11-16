ما حال "أدب الشباب" في الكويت؟

لم تقف بعض التحديات المتعلقة بسطوة مواقع التواصل الاجتماعي وعزوف الشباب عن القراءة وآلية الرقابة، أمام إبداع الشباب الكويتي وحقل إصدار الكتب عموما، الذي نشط بشكل ملحوظ في المجال الأدبي، ولا سيما الروايات.

وزاد الاهتمام بالروايات لدى الكويتيين في السنوات الماضية، مع بروز أسماء لافتة تشير إلى ازدهار الأدب في البلد الذي عُرف باهتمامه الدؤوب بالثقافة منذ عقود.

واكتسح كتاب وكاتبات كويتيون في العقدين الماضيين الساحة الأدبية بإصدارات حازت شهرة واسعة، وجعلت من مؤلفيها نجوما في عالم الرواية بالوطن العربي، بعد انتشار مؤلفاتهم داخل الكويت وخارجها وحصدهم جوائز محلية وعربية بسببها.

وتنوعت اهتمامات وتوجهات كتاب الرواية الشباب في الكويت، إلا أن معظمهم اتسمت كتابته بالواقعية، وبأنها انعكاس لتجاربهم الشخصية أو أشخاص في محيطهم وعالمهم، مثل روايات الكاتب الشاب سعود السنعوسي الذي يُعتبر أحد أبرز الروائيين الكويتيين.

ويسلط السنعوسي، الذي دخل عالم الرواية قبل عقد من الزمن، بفنه السردي الضوء على قضايا اجتماعية بارزة في المجتمع الخليجي، حيث يرى السنعوسي أن ”الكاتب يجب عليه أن يكون مرآة لمجتمعه“، ومن أبرز أعماله رواية ”ساق البامبو“ التي أصدرها 2012، وتناول خلالها قضية العمالة الأجنبية في الكويت.

وكُتبت الرواية، التي حملت الكثير من الأحداث العميقة ببُعدها الإنساني، بلغة بسيطة وسلسة تناسب طبيعة بطل القصة، وهو شاب كويتي من أم فلبينية كانت تعمل خادمة لدى أسرة زوجها، حيث يغوص الراوي من خلالها بموضوع البحث عن الهوية في الكويت ودول الخليج.

كما تناولت هذه الرواية، التي تُرجمت إلى عدة لغات، العديد من القضايا المهمة كمشاركة المرأة في الحياة السياسية وحقوق الأجانب وبعض العادات الموجودة في المجتمع الكويتي ومنها عادات مرتبطة بقضية الزواج، لتؤهل هذه الرواية كاتبها للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2013، وإنتاج مسلسل مقتبس عنها عُرض 2016.

ومن روايات السنعوسي التي وقعت تحت مقص الرقابة، رواية ”فئران أمي حصة“ التي صدرت 2015، وتناولت آفة الفتنة الطائفية، ليركز الكاتب على ما يدور في المجتمع من خلال رؤية أدبية مرصعة بأحداث مستمدة من الواقع، عبر استرجاع زمني يحدد فيه الكاتب أوجه التباين وما آلت إليه الأمور لاحقا.

وعقب أيام من إصدارها تم منع تداولها ورفعها من المكتبات، بتهمة ”خدشها للحياء والآداب العامة وتجاوزها لأعراف المجتمع“، قبل أن يصدر حكم قضائي منتصف 2019، ويُسمح بإعادة نشرها وتداولها في الكويت.

شعبية الرواية

وعلى غرار السنعوسي، تمتلئ الساحة الكويتية بكتاب جنحوا بكتاباتهم إلى الواقع، ما ساهم في تقليص الفجوة بينهم وبين القراء، ومنهم الكاتبة الكويتية بثينة العيسى التي صدر لها عشر روايات، ومنها رواية ”كبرت ونسيت أن أنسى“ التي تناقش قضية الحقوق التي حُرمت منها المرأة بداعي الدين والعرف في فترة أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات.

ويرى كتاب وروائيون أن سبب ازدياد شعبية الرواية في الوسط الكويتي والخليج عموما وظهور أقلام خليجية شابة، هو ”حداثة هذا الأدب نسبيا مقارنة بدول عربية، حيث إن الخليج أرض خصبة للعديد من الأحداث والقصص التي لم يُكتب عنها بعد، فضلا عن الجوائز العربية التي يحصل عليها أدباء خليجيون التي توسع قاعدة القراء وتزيد من انتشار أعمال الكاتب“.

إضافة إلى ذلك، يرى كتاب ومثقفون أن الفضل في هذا الازدهار يعود أيضا ”لمواقع التواصل الاجتماعي، والدور الذي لعبته بأن جعلت الساحة مفتوحة لكافة المبدعين الشباب لنشر مؤلفاتهم، لتُعتبر هذه المواقع جزءا من نجاح العديد من الأسماء البارزة“.

وقال الكاتب الشاب عبدالله البصيص الكويتي، وهو شاعر وكاتب قصص قصيرة وروايات، في حوار سابق أجراه معه ”معهد دول الخليج العربية في واشنطن“، إنه ”بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في 2010 اكتسحت الرواية بقية أنواع الكتب كون قراءة الرواية أسهل من قراءة بقية الكتابات الأدبية، وصار القراء ينشرون مراجعاتهم وانتقاداتهم للروايات التي يقرؤونها ويرشحون عناوينا أكثر من أخرى، ومع هذا الانتشار الكبير للرواية، فقد وجد بعض الشباب نفسه مدفوعا للتأليف في هذا المجال، إضافة إلى أن الكتابة الروائية تتناسب مع حداثية الفترة التي تعيشها وهي وفق رأيه قادرة على استيعاب أفكارها والتعبير عنها“.

ورأى الكاتب البصيص، الذي وصلت روايته الثالثة ”قاف قاتل سين سعيد“، إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية في 2021، أن ”وسائل التواصل الاجتماعي هزمت النخبوية، حيث أصبح بإمكان الروائي الشاب أن يكتب رواية تحصد انتشارا كبيرا متفوقا على روائيين مخضرمين“.

ولا يعتبر ازدهار ”أدب الشباب“ في الكويت طفرة مفاجئة في البلد العريق الذي عُرف باهتمامه بالحركة الأدبية والثقافية منذ حوالي قرن من الزمن، ليشهد البلد الخليجي إنشاء مؤسسات ثقافية متنوعة على أيدي نخبة من الأدباء والمثقفين الكويتيين الذين ساهموا بشكل كبير في إنشاء ما يسمى بـ ”عهد النهضة الأدبية الكويتية“.

ومن أبرز هذه المؤسسات، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي تم إنشاؤه في 1973، إضافة إلى اهتمام الكويت بالصحف والمجلات الثقافية، ولعل أبرزها ”مجلة العربي“ التي أصدرتها وزارة الإعلام لأول مرة 1958، وهي مجلة شهرية تُعنى بالثقافة العربية، تمتلك مكاتب في عدة دول عربية، ازدانت صفحاتها بكتابات نخبة من أدباء وشعراء الوطن العربي ومنهم طه حسين وعباس محمود العقاد ونزار قباني وآخرون.